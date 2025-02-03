Dairy stock selling to a top of £3150 at Rathfriland Co-op
Weanling heifer calves topped to £1660 for a 370kg from a Mayobridge farmer.
Fat cows topped £2140 for 906kg Simmental.
Breeding bulls topped £4000.
Dairy stock topped £3150.
Heifers topped £1750 for 528kg Aberdeen Angus.
Bullocks topped at £1780 for 568kg Simmental.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Jerrettspass farmer Limousin at £890, Limousin at £870, Aberdeen Angus at £830, Aberdeen Angus at £700, Newry farmer Limousin at £670, Limousin at £650, Jerrettspass farmer Limousin at £640, Limousin at £600, Annaclone farmer Charolais at £600 and Newry farmer Limousin at £560.
Heifer calves
Ballynahinch farmer Belgian Blue at £640, Belgian Blue at £640, Aberdeen Angus at £600, Newry farmer Limousin at £580, Annaclone farmer Charolais at £570, Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £565, Aberdeen Angus at £555, Aberdeen Angus at £555 and Kilkeel farmer Belgian Blue at £535.
Weanlings
Male calves
Ballynahinch farmer Aberdeen Angus 448k at £1550, Charolais 464k at £1540, Charolais 438k at £1500, Castlewellan farmer Limousin 378k at £1470, Lisburn farmer Simmental 372k at £1470, Castlewellan farmer Limousin 394k at £1470, Ballynahinch farmer Charolais 382k at £1460, Ballynahinch farmer Limousin 404k at £1460, Castlewellan farmer Limousin 404k at £1460, Dromore farmer Belgian Blue 334k at £1450 and Ballynahinch farmer Limousin 370k at £1430.
Weanling heifer calves
Mayobridge farmer Limousin 370k at £1660, Dromore farmer Limousin 506k at £1490, Ballynahinch farmer Limousin 364k at £1350, Mayobridge farmer Belgian Blue 310k at £1300, Armagh farmer Belgian Blue 388k at £1260, Ballynahinch farmer Limousin 354k at £1250, Downpatrick farmer Aberdeen Angus 406k at £1230, Loughinisland farmer Limousin 356k at £1220, Ballynahinch farmer Limousin 366k at £1200 and Armagh farmer Belgian Blue 382k at £1180.
Fat cows
Rathfriland farmer Simmental 906k at £2140, Mayobridge farmer Limousin 778k at £2090, Limousin Bull 584k at £1910, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 738k at £1830, Rathfriland farmer Limousin 636k at £1580, Banbridge farmer Holstein 698k at £1490, Warrenpoint farmer Aberdeen Angus 584k at £1480, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 650k at £1250, Aberdeen Angus 670k at £1230 and Dromara farmer Friesian 634k at £1230, Friesian 578k at £1100.
Breeding bulls
Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £4000 and Lisburn farmer Hereford at £2040.
Dairy stock
Ballynahinch farmer Holstein at £3150, Friesian at £3150, Holstein at £3100, Friesian at £3050, Holstein at £3050, Friesian at £2900, Friesian at £2900, Holstein at £2800, Friesian at £2800 and Holstein at £2600.
Heifers
Kilkeel farmer Aberdeen Angus 528k at £1750, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 586k at £1690, Gilford farmer Aberdeen Angus 520k at £1630, Katesbridge farmer Aberdeen Angus 530k at £1580, Gilford farmer Aberdeen Angus 484k at £1580, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 476k at £1500, Gilford farmer Charolais 442k at £1500, Limousin 434k at £1490, Charolais 446k at £1470 and Castlewellan farmer Aberdeen Angus 478k at £1420.
Bullocks
Ballyward farmer Simmental 568k at £1780, Castlewellan farmer Charolais 530k at £1760, Rathfriland farmer Charolais 484k at £1720, Ballyward farmer Aberdeen Angus 524k at £1680, Rathfriland farmer Hereford 522k at £1680, Dromara farmer Aberdeen Angus 510k at £1670, Ballyward farmer Hereford 640k at £1660, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 554k at £1650 and Rathfriland farmer Aberdeen Angus 496k at £1650, Limousin 484k at £1640.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Cabra farmer topped the sale at £7.13 a kilo for 17.8kg at £127.
Fat ewes topped at £238.
More ewes over the £220 mark last week with plainer ewes from £190 to £210.
Hoggets
Kilkeel farmer 26.6k at £163, Banbridge farmer 27.9k at £162, 36.3k at £162, Saintfield farmer 28k at £162, Downpatrick farmer 30k at £161, 25.7k at £161, Kilkeel farmer 25k at £160, Rathfriland farmer 25k at £160, Castlewellan farmer 24k at £160 and Dromara farmer 27k at £158.
Fat ewes
Kilkeel farmer at £238, Ballymartin farmer at £220, Downpatrick farmer at £220, Poyntzpass farmer at £210, Newcastle farmer at £210, Castlewellan farmer at £206, Mayobridge farmer at £204, Kilkeel farmer at £196, Mayobridge farmer at £194 and Ballymartin farmer at £190.
Fat rams
Castlewellan farmer at £160, Saintfield farmer at £134, Newcastle farmer at £134, Castlewellan farmer at £116 and Newcastle farmer at £110.
Ewes and lambs
Poyntzpass farmer 1 ewe and 2 lambs at £360, 1 ewe and 2 lambs at £330, 1 ewe and 2 lambs at £305, 1 ewe and 2 lambs at £300, 1 ewe and 2 lambs at £290, 1 ewe and 2 lambs at £285, 1 ewe and 1 lamb at £250 and 1 ewe and 1 lamb at £240.