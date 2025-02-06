Dairy stock selling to a top price of £2440 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Dropped calves
Bull calves
Ballymena farmer, Simmental £1130, Limousin £990; Castlerock farmer, Aberdeen Angus £990, £785, £500; Dunloy farmer, Limousin £890, £755, Aberdeen Angus £755, Limousin £665, £615; Ahoghill farmer, Simmental £860, £820, Aberdeen Angus £805; Desertmartin farmer, Aberdeen Angus £805, Belgian Blue £790, Saler £760; Maghera farmer, Aberdeen Angus £805, Hereford £780, Belgian Blue £700; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £775; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £715; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £710; Limavady farmer, Limousin £690, Aberdeen Angus £690; Cookstown farmer, Belgian Blue £685, Hereford £595, Limousin £590, Belgian Blue £585; Strabane farmer, Belgian Blue £660, Hereford £465, Aberdeen Angus £440, Hereford £405; Garvagh farmer, Charolais £650; Fermanagh farmer, Aberdeen Angus £575, £470, Charolais £450; Limavady farmer, Belgian Blue £550, £440, £405, £370; Ahoghill farmer, Belgian Blue £540, £490, £455, £400, £350, £340; Ballymena farmer, Hereford £530, Limousin £415; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £520, £410; Randalstown farmer, Friesian £520, Aberdeen Angus £430; Dunloy farmer, Aberdeen Angus £515, Limousin £450; Ballycastle farmer, Charolais £495, £455, £420, £410, Aberdeen Angus £355; Dunloy farmer, Belgian Blue £540, £495, Aberdeen Angus £400; Limavady farmer, Belgian Blue £470, £425, £300; Bangor farmer, Aberdeen Angus £450, £390; Bangor farmer, Aberdeen Angus £450, Belgian Blue £450, £445, Aberdeen Angus £375; Ballymoney farmer, Belgian Blue £440, £435, £430, £410; Toomebridge farmer, Aberdeen Angus £440; Ballymoney farmer, Fleckvieh £425; Rasharkin farmer, Holstein £420, £375, £335; Ballymoney farmer, Belgian Blue £410, Hereford £385, £360; Glenwherry farmer, Simmental £405; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £390; Randalstown farmer, Aberdeen Angus £390, Limousin £350; Limavady farmer, Belgian Blue £385, £350; Ahoghill farmer, Aberdeen Angus £350; Desertmartin farmer, Fleckvieh £345 and Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £300.
Heifer calves
Ballymena farmer, Simmental £975, £920, Hereford £815, Limousin £815; Maghera farmer, Belgian Blue £875, Hereford £760; Ahoghill farmer, Simmental £685; Magherafelt farmer, Charolais £675; Desertmartin farmer, Aberdeen Angus £665; Magherafelt farmer, Belgian Blue £600; Upperlands farmer, Limousin £600; Cookstown farmer, Belgian Blue £590, £580, £555, Limousin £500, Hereford £480, £460; Dervock farmer, Belgian Blue £575; Aghadowey farmer, Holstein £570, £520; Dunloy farmer, Aberdeen Angus £545, Limousin £545; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £540; Toomebridge farmer, Belgian Blue £540, £405, Aberdeen Angus £405; Ballymena farmer, Hereford £485, £405; Garvagh farmer, Hereford £480, Belgian Blue £410; Limavady farmer, Aberdeen Angus £480; Strabane farmer, Aberdeen Angus £480, Hereford £395, £390, Aberdeen Angus £350, £340, Hereford £325; Portglenone farmer, Belgian Blue £470, Limousin £450, Aberdeen Angus £395; Ahoghill farmer, Belgian Blue £465, £385; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £465; Glarryford farmer, Limousin £460; Bangor farmer, Belgian Blue £450, £440; Dunloy farmer, Aberdeen Angus £445; Ballymoney farmer, Belgian Blue £440, Charolais £405, Belgian Blue £395; Ballycastle farmer, Charolais £420; Bushmills farmer, Hereford £415; Ballymoney farmer, Belgian Blue £410; Limavady farmer, Belgian Blue £400; Randalstown farmer,Belgian Blue £390; Limavady farmer, Belgian Blue £385; Fermanagh farmer, Belgian Blue £380, Galloway £320; Kilrea farmer, Belgian Blue £345; Limavady farmer, Belgian Blue £330, Aberdeen Angus £280; Desertmartin farmer, Limousin £320; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £320; Bangor farmer, Aberdeen Angus £310; Randalstown farmer, Belgian Blue £310 and Castlerock farmer, Aberdeen Angus £305.
Friesian calves
Super trade. More required to satisfy demand.
Good young calves to £520.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suck calves (80)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1555 and 432 ppk.
A good entry of 1200 fat lambs and ewes on Monday 3rd February at Kilrea Mart met with a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to £7.07 per kg and to top of £175.
Fat ewes to £242.
Lambs
Draperstown farmer, 21k £148.50 (707); Swatragh farmer, 22k £154.50 (702); Tobermore farmer, 21k £146.50 (698); Cloughmills farmer, 18k £125.50 (697); Kilrea farmer, 21.5k £147.50 (686); Portglenone farmer, 22.5k £154 (684); Coleraine farmer, 22k £150.50 (684); Maghera farmer, 23k £157 (683); Ballymena farmer, 23k £156 (678); Castledawson farmer, 24k £162.50 (677); Maghera farmer, 23.5k £158.50 (675); Rasharkin farmer, 23.5k £157.50 (670); Armoy farmer, 21k £140.50 (669); Aghadowey farmer, 23.5k £156.50 (666); Coleraine farmer, 22k £146.50 (666); Rasharkin farmer, 23k £153 (665); Claudy farmer, 23k £152.50 (663); Ballymena farmer, 21.5k £142 (661) and Randalstown farmer, 24k £158.50 (660).
Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £242.
More ewes needed.
Dairy report - A small entry of dairy at Kilrea Mart on Tuesday 4th February sold to a top price of £2440 for a calved heifer.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Moneymore farmer, calved heifers to £2440, £2180; Ballyclare farmer, calved heifer to £1980, second calver to £1700 and Coleraine farmer, batch of springing heifers to £1720, £1700.
More stock required weekly.
A super entry of 310 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 5th February at Kilrea Mart which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2350, heifers to £2480 and fat cows and bulls to £1890.
Fat cows: 90 on offer, sharp trade.
Cookstown farmer, 440k Shorthorn £1460 (332), 420k Limousin £1290 (307); Ballymoney farmer, 550k Limousin £1700 (309), 420k £1240 (295), 640k £1800 (281); Portglenone farmer, 630k Charolais £1890 (300), 680k £1890 (278); Bushmills farmer, 640k Montbeliarde £1870 (292), 610k Friesian £1650 (271), 640k £1690 (264), 660k £1680 (255), 650k £1630 (250); Draperstown farmer, 660k Hereford £1760 (267), 590k Aberdeen Angus £1430 (242); Macosquin farmer, 610k Limousin £1600 (262); Ballintoy farmer, 500k Friesian £1290 (258), 430k £1060 (247), 530k £1290 (243); Garvagh farmer, 700k Holstein £1760 (251); Dungiven farmer, 380k Friesian £940 (247) and Swatragh farmer, 730k Belgian Blue £1770 (243).
Suckler
All types of suckler stock required.
Heifers
Dunloy farmer, 540k Charolais £2270 (420), 570k £2280 (400), 540k £2100 (389), 570k £2150 (377), 510k £1910 (375), 590k Aberdeen Angus £2160 (366), 580k Charolais £2120 (366), 540k £1940 (359), 640k £2280 (356), 560k £1990 (355), 540k £1860 (344), 530k Limousin £1760 (332); Bellaghy farmer, 600k Limousin £2480 (413), 530k £2100 (396), 570k £2180 (383), 600k £2270 (378), 600k £2240 (373), 540k £1990 (369), 600k £2080 (347), 560k Charolais £1930 (345), 620k £1960 (316); Rasharkin farmer, 530k Limousin £2140 (404); Toomebridge farmer, 320k Charolais £1280 (400); Ballymena farmer, 550k Charolais £2160 (393), 540k £2120 (393), 500k £1960 (392), 470k £1830 (389), 490k £1890 (386), 510k £1940 (380), 510k £1920 (377), 590k £2160 (366), 570k £2060 (361), 490k £1740 (355), 570k £1990 (349), 470k £1640 (349), 460k £1590 (346); Craigavon farmer, 560k Limousin £2140 (382), 490k £1800 (367), 510k Charolais £1850 (363), 550k Simmental £1880 (342), 620k Aberdeen Angus £2110 (340); Portglenone farmer, 380k Limousin £1450 (382), 360k Charolais £1300 (361), 440k £1480 (336), 360k £1200 (333); Dunloy farmer, 520k Charolais £1980 (381), 550k £2080 (378), 480k £1810 (377), 510k £1830 (359), 530k £1880 (355), 510k £1760 (345), 440k £1470 (334), 490k Limousin £1620 (331), 680k Charolais £2240 (329), 560k £1780 (318); Aghadowey farmer, 380k Limousin £1420 (374), 350k £1200 (343), 380k £1150 (303); Randalstown farmer, 270k Simmental £990 (367), 280k £1010 (361), 300k £1010 (337), 330k £1090 (330), 320k Hereford £960 (300); Randalstown farmer, 350k Par £1280 (366), 290k £950 (328); Randalstown farmer, 510k Charolais £1860 (365); Coleraine farmer, 460k Limousin £1630 (354), 510k £1670 (328), 480k £1560 (325), 540k £1670 (309), 530k Montbeliarde £1630 (308); Ballymoney farmer, 600k Charolais £2120 (353), 650k Limousin £2200 (339), 690k Charolais £2300 (333), 600k Limousin £1960 (327), 650k Belgian Blue £2080 (320); Macosquin farmer, 360k Limousin £1260 (350), 300k £1000 (333), 360k £1090 (303), 390k £1180 (303); Glarryford farmer, 640k Limousin £2230 (348), 390k £1290 (331); Claudy farmer, 370k Charolais £1280 (346), 330k Belgian Blue £1090 (330), 350k Charolais £1100 (314), 340k Charolais £1020 (300); Limavady farmer, 550k Belgian Blue £1870 (340); Portglenone farmer, 490k Aberdeen Angus £1650 (337), 560k £1810 (323), 470k £1510 (321), 560k £1760 (314); Bushmills farmer, 470k Aberdeen Angus £1580 (336), 450k £1480 (329); Dungiven farmer, 540k Blonde d'Aquitaine £1770 (328), 440k Charolais £1440 (327); Claudy farmer, 330k Belgian Blue £1080 (327), 450k £1400 (311); Ahoghill farmer, 460k Limousin £1500 (326), 520k Aberdeen Angus £1610 (310); Portglenone farmer, 490k Hereford £1570 (320), 530k £1670 (315); Dunloy farmer, 380k Aberdeen Angus £1170 (308); Ballymoeny farmer, 450k Aberdeen Angus £1370 (304) and Coleraine f armer, 620k Aberdeen Angus £1880 (303).
Steers
Randalstown farmer, 290k Par £1180 (407), 320k £1230 (384); Portglenone farmer, 380k Limousin £1530 (403), 440k £1720 (391); Toomebridge farmer, 330k Charolais £1290 (391), 360k Charolais £1330 (369), 400k Limousin £1470 (368), 330k £1140 (346); Dunloy farmer, 600k Charolais £2340 (390), 550k £2050 (373), 580k £2150 (371), 600k £2220 (370), 530k £1960 (370), 610k Aberdeen Angus £2250 (369), 550k Charolais £1990 (362), 540k £1880 (348), 410k Aberdeen Angus £1350 (329), 540k Charolais £1750 (324), 670k £2090 (312); Bellaghy farmer, 560k Charolais £2070 (370), 540k Limousin £1840 (341); Bellaghy farmer, 490k Belgian Blue £1800 (367), 500k £1550 (310); Maghera farmer, 390k Limousin £1410 (362), 420k Aberdeen Angus £1470 (350), 370k Limousin £1220 (330); Rasharkin farmer, 580k Charolais £2080 (359), 580k Limousin £2080 (359); Macosquin farmer, 530k Limousin £1810 (342), 500k £1690 (338), 540k £1800 (333), 600k £2000 (333); Ballymena farmer, 470k Aberdeen Angus £1600 (340), 410k £1390 (339), 450k £1470 (327), 460k £1510 (328), 450k £1420 (316), 470k £1460 (311), 420k £1300 (310); Dunloy farmer, 400k Simmental £1340 (335), 380k £1250 (329); Limavady farmer, 480k Limousin £1600 (333), 470k £1460 (311); Maghera farmer, 470k Belgian Blue £1560 (332), 380k £1240 (326), 490k £1560 (318); Portglenone farmer, 710k Limousin £2350 (331), 670k £2200 (328), 700k £2200 (314); Garvagh farmer, 430k Charolais £1420 (330), 390k Limousin £1250 (321); Randalstown farmer, 380k Belgian Blue £1240 (326); Coagh farmer, 540k Aberdeen Angus £1750 (324); Coleraine farmer, 580k Aberdeen Angus £1880 (324); Maghera farmer, 660k Belgian Blue £2080 (315) and Toomebridge farmer, 420k Aberdeen Angus £1300 (310).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.