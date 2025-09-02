Easier trade for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £200
Lambs sold to £169.
Ewes sold to £200.
Lambs - Castlewellan 15 Texel 30kg £169, Crossgar 12 Texel 27kg £157, Killinchy 9 Texel 29kg £153, Crossgar 3 Texel 27kg £145, 13 Texel 25kg £140, Killinchy 6 Texel 22kg £140, Holywood 10 Texel 26kg £140, Crossgar 16 Texel 24kg £138, Comber 14 Charollais 23kg £135, Ballynahinch 9 Charollais 24kg £135, Killinchy 22 Suffolk 24kg £135, Saintfield 23 Texel 23kg £134, Drumbo 6 Texel 23kg £134, Seaforde 24 Texel £134, Strangford 27 Texel 23kg £133, Ballywalter 17 Charollais 23kg £131, Ballygowan 23 Charollais 23kg £131, Seaforde 21 Texel 23kg £131, Greyabbey 9 Texel 23kg £130.50, Comber 10 Texel 23kg £130, Killyleagh 10 Texel 23kg £130, Downpatrick 15 Charollais 23kg £129.50, Castlewellan 24 Texel 22kg £129, Saintfield 9 Charollais 22kg £128.50, Newtownards 28 Texel 22kg £128, Ballygowan 21 Texel 23kg £128, Portaferry 22 Texel 22kg £127.50, Castlewellan 23 Texel 21kg £127, Drumbo 15 Texel 22kg £127, Lisburn 20 Texel 21kg £126, Downpatrick 18 Charollais 21kg £126, Seaforde 20 Texel 21kg £124.50, Ballygowan 9 Texel 21kg £123.50, Donaghadee 10 Texel 19kg £120, Killyleagh 8 Texel 20kg £120, Comber 16 Charollais 15kg £111 and Saintfield 5 Texel 15kg £106.
Ewes - Downpatrick producer 3 Texel £200, 7 Suffolk £188, Comber producer 8 Charollais £198, 9 Suffolk £180, Carryduff producer 7 Suffolk £195, 4 Suffolk £184, 7 Suffolk £171, Downpatrick producer 8 Texel £195, Moneyreagh producer 6 Charollais £190, 7 Suffolk £172, Comber producer 5 Suffolk £188, Downpatrick producer 9 Suffolk £185, 9 Suffolk £170, Newtownards producer 10 Suffolk £182, 7 Suffolk £164, Carryduff producer 3 Charollais £170, Comber producer 8 Suffolk £170, 10 mule £136, Killinchy producer 5 Dorset £166, Lisburn producer 9 Mule £150 and Killinchy producer 12 mule £144.