Ewe and lambs to £240 at Hilltown Mart
A good entry of sheep to Hilltown Mart on Saturday 4th March saw ewes and lambs sell to £240, fat ewes to £154 and fat lambs to £125.
Ewes and lambs: Rathfriland farmer £240 and £239, Ballynahinch farmer £238, Rathfriland farmer £236 and £230, Ballynahinch farmer £230, Rathfriland farmer £182, Ballynahinch farmer £180 and Rathfriland farmer £175.
Fat ewes: Hilltown farmer £154, Hilltown farmer £149, Banbridge farmer £144, Mayobridge farmer £140, Kilkeel farmer £137, Newry farmer £128, Kilkeel farmer £123, Newry farmer £122, Ballykinlar farmer £118, Ballynahinch farmer £114, Hilltown farmer £110, Kilkeel farmer £108, Ballynahinch farmer £106 and Hilltown farmer £104.
Advertisement
Advertisement
Fat lambs: Kilkeel farmer £125 for 30kg (416ppk), Banbridge farmer £124 for 29kg (427ppk), Castlewellan farmer £124 for 28kg (443ppk), Newry farmer £123.50 for 28.5kg (433ppk), Castlewellan farmer £123.50 for 27kg (457ppk), Banbridge farmer £123 for 26.7kg (460ppk), Mayobridge farmer £121 for 25kg (484ppk), Kilkeel farmer £121 for 26.7kg (453ppk), Kilkeel farmer £120 for 25.1kg (478ppk), Castlewellan farmer £117 for 23.6kg (496ppk), Katesbridge farmer £115 for 23.5kg (489ppk), Hilltown farmer £113.50 for 23kg (493ppk), Kilcoo farmer £113 for 23.1kg (489ppk), Castlewellan farmer £110 for 22.5kg (489ppk), Ballykinlar farmer £106 for 21.5kg (493ppk) and Donaghmore farmer £103 for 20.2kg (509ppk).