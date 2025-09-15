Ewe lambs selling to £235 at Hilltown Mart
Breeding ewe lambs: Kilkeel farmer £235, Hilltown farmer £225, £215, £205, £195, Kilkeel farmer £190, Hilltown farmer £185, Rathfriland farmer £182, Hilltown farmer £180, £175, Downpatrick farmer £175, Hilltown farmer £166, Rathfriland farmer £162 and £160, Ballyward farmer £156 and Saintfield farmer £155.
Fat ewes: Armagh farmer £260, Hilltown farmer £250, £245 and £215, Hilltown farer £210, Loughgilly farmer £195, Kilcoo farmer £185, Kilcoo farmer £182, Kilcoo farmer £178, Kilkeel farmer £165, Ballynahinch farmer £162, Hilltown farmer £155, Armagh farmer £152, Kilcoo farmer £150 and Hilltown farmer £148.
Fat lambs: Kilcoo farmer £150 for 24kg (625ppk), Downpatrick farmer £150 for 22.5kg (666ppk), Hilltown farmer £148 for 23kg (643ppk), Rostrevor farmer £142 for 23kg (617ppk) and Hilltown farmer £132 for 20.4kg (647ppk).
Stores lambs: Castlewellan farmer £130 for 18kg (722ppk), £128 for 18.4kg (696ppk) and £128 for 18.5kg (692ppk), Cabra farmer £124 for 18.5kg (670ppk), Hilltown farmer £123 for 16.7kg (736ppk), £119 for 16.9kg (704ppk) and £118 for 17kg (694ppk), Rathfriland farmer £116 for 15.3kg (758ppk), Hilltown farmer £116 for 16.6kg (698ppk) and £113 for 16.1kg (702ppk), Hilltown farmer £113 for 16.2kg (697ppk), Hilltown farmer £111 for 15.5kg (716ppk), Hilltown farmer £108 for 15.2kg (710ppk), Rathfriland farmer £104 for 14.1kg (737ppk), Rostrevor farmer £100 for 13.9kg (719ppk), Kilcoo farmer £98 for 14kg (700ppk) and Hilltown farmer £98 for 13.6kg (721ppk) and £90 for 11.7kg (769ppk).