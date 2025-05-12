Ewes and lambs selling to £335 at Hilltown Mart
Ewes and lambs: Castlewellan farmer £335, Banbridge farmer £330, Downpatrick farmer £320, Banbridge farmer £315, Kilkeel farmer £308, Banbridge farmer £305 and £295, Hillsbourgh farmer £280, Kilkeel farmer £268 and Castlewellan farmer £265.
Fat ewes: Dromara farmer £308, Hilltown farmer £252, Kilkeel farmer £250, Rostrevor farmer £232, Hilltown farmer £222, Newry farmer £216, Banbridge farmer £214, Hilltown farmer £210, Castlewellan farmer £202, Newry farmer £198, Kilkeel farmer £195, Mayobridge farmer £194, Hilltown farmer £192 and Ardglass farmer £190.
Fat lambs: Burren farmer £172 for 30kg (573ppk), Bryansford farmer £164 for 28.7kg (571ppk), Annalong farmer £162 for 22.5kg (720ppk), Katesbridge farmer £161.50 for 25kg (646ppk), Hilltown farmer £160 for 24.5kg (653ppk), Annalong farmer £160 for 23.6kg (678ppk), Downpatrick farmer £160 for 23kg (695ppk), Mayobridge farmer £159 for 23.2kg (685ppk), Kilkeel farmer £156 for 23kg (678ppk), Hilltown farmer £155 for 22kg (704ppk), Kilkeel farmer £154 for 22.4kg (687ppk), Hilltown farmer £154 for 22.5kg (684ppk), Hilltown farmer £153 for 21.3kg (718ppk), Hilltown farmer £151 for 21.3kg (709ppk), Mayobridge farmer £150 for 21.7kg (691ppk), Newry farmer £148 for 21.6kg (685ppk) and Downpatrick farmer £145 for 20.2kg (718ppk).