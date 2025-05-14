Ewes selling to £288 at Saintfield Mart, spring lambs sold to £170
Spring lambs - Lisburn 3 Texel 26kg £170, Comber 5 Charollais 26kg £166, Crossgar 28 Texel 26kg £164, Seaforde Texel 27kg £164, Seaforde 20 Texel 22kg £163.50, Killinchy 30 Texel 22.5kg £162, Ballykinlar 40 Charollais 24kg £161.50, Downpatrick 32 Texel/Charollais 23kg £161, Downpatrick 15 Charollais 22kg £161, Omagh 5 Charollais 25kg £161, Newtownards 17 Texel 22kg £160, Downpatrick 12 Texel 22kg £160, Ballykinlar 40 Charollais 23kg £160, Carrowdore 20 Suffolk 23kg £160, Carrowdore 25 Suffolk 24kg £160, Ballykinlar 33 Texel 23kg £159, Downpatrick 22 Charollais 22kg £159, Killyleagh 14 Texel 22kg £158, Killinchy 6 Hampshire 22kg £158, Downpatrick 12 Texel 22kg £158, Downpatrick 6 Dorset 22kg £158, Saintfield 11 Texel 22kg £158, Ballykinlar 20 Texel 22kg £157.50, Comber 11 Texel 22kg £157.50, Ballynahinch 22 Texel 22kg £157, Dromore 15 Charollais 22kg £157, Castlewellan 3 Suffolk 23kg £157, Lisburn 11 Texel 21kg £155, Comber 18 Texel 21kg £155, Newtownards 12 Dorset 21kg £153, Dromore 10 Texel 20kg £149, Greyabbey 2 Texel 20kg £147 and Downpatrick 14 Charollais 19kg £142.50.
Ewes - Greyabbey Texel £288, Ballykinlar 2 Charollais £272, 2 Charollais £246, Comber 3 Texel £270, Lisburn Texel £260, Dromore 2 Texel £252, Belfast Charollais £242, Downpatrick 5 Texel £240, 6 Suffolk £222, Greyabbey 4 Texel £238, Newtownards 5 Suffolk £228, 9 Suffolk £210, Carrowdore 4 Texel £220, Belfast Dorset £218, Crossgar 6 Texel £218, Comber 8 Suffolk £218, Killinchy 5 Charollais £215, 7 Suffolk £208, Dromore 7 Texel £208, 4 Suffolk £196, Crumlin 8 Suffolk £205, 3 Suffolk £190, Moira 4 Texel £202, 8 Charollais £189, Lisburn 7 Suffolk £200, Downpatrick 4 Suffolk £193, Ballykinlar 7 Suffolk £188, Crossgar 9 Suffolk £182, Kircubbin 12 Suffolk £180, Comber Mule £172, 4 Mule £168, Comber 8 Mule £164 and Saintfield 5 Mule £160.