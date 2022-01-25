Ewes with lambs at foot sell to £286 at Hilltown
A good entry of sheep to Hilltown Saleyard on Saturday 23rd January saw ewes and lambs sell to £286 and fat ewes to £194.
Tuesday, 25th January 2022, 8:43 am
Ewes and lambs: Kilkeel farmer £286, Kilkeel farmer £255, Kilkeel farmer £234, Kilkeel farmer £230, Donaghmore farmer £225, Kilkeel farmer £225, Kilkeel farmer £185, Kilkeel farmer £180, Kilkeel farmer £157, Donaghmore farmer £160, Kilkeel farmer £150.
Fat ewes: Cabra farmer £194, Kilkeel farmer £157, Kilkeel farmer £140, Bryansford farmer £139, Cabra farmer £138, Cabra farmer £135, Mayobridge £134, Hilltown farmer £127, Cabra farmer £125.