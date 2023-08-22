Excellent prices for sheep at Downpatrick Mart, fat lambs selling to £123 for 29kg
Fat lambs: Ballynoe farmer 29kg £123, Kilkeel farmer 31kg £121, Downpatrick farmer 26kg £120, Raholp farmer 24kg £117, Erenagh farmer 24.30kg £116.50, Downpatrick farmer 25.60kg £115.50, Clough farmer 25.10kg £113, Downpatrick farmer 24.50kg £113, Saintfield farmer 23.70kg £109.50 and Downpatrick farmer 23.40kg £109.50.
Store lambs: Corbally farmer 19.30kg £92.50, Ballynahinch farmer 19.50 £84, Kilkeel farmer 18kg £72.50 and Kilkeel farmer 15kg £64.
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Fat ewes: Legamaddy farmer £169, Kilcoo farmer £140, Downpatrick farmer £140, Kilkeel farmer £135, Toye farmer £130, Ballynoe farmer £130, Kilcoo farmer £126, Clough farmer £124, Lisburn farmer £120 and Lisburn farmer £115.
Cattle sale at Downpatrick Mart on Monday, August 21, leading prices are as follows:
Bullocks above 400kg: Castlewellan farmer Charolais 566kg £1400. Vianstown farmer Limousin 502kg £1380, Castlewellan farmer Her 538kg £1370. Vianstown farmer Limousin 492kg £1310. Castlewellan farmer Simmental 594kg £1300. Vianstown farmer Limousin 490kg £1220. Farranfad farmer Aberdeen Angus 540kg £1210. Vianstown farmer Limousin 480kg £1200. Farranfad farmer Aberdeen Angus 510kg £1170 and Vianstown farmer Saler 468kg £1080.
Heifers above 400kg: Clough farmer Charolais 692kg £1700. Annacloy farmer Belgian Blue 736kg £1460. Castlewellan Belgian Blue 592kg £1400. Clough farmer Aberdeen Angus 532kg £1270, Aberdeen Angus 536kg £1260, Aberdeen Angus 500kg £1200, Aberdeen Angus 496kg £1190, Simmental 498kg £1170, Simmental 488kg £1160 and Castlewellan farmer Belgian Blue 560kg £1140.
Bullocks below 400kg: Castlescreen farmer Simmental 366 £950. Vianstown farmer Saler 384kg £920 and Annacloy farmer Limousin 386kg £840.
Heifers below 400kg: Saintfield farmer Limousin 312kg £650 and Ardglass farmer Shorthorn beef 320kg £660.