Exceptional show of cattle at Draperstown Mart, bullocks selling to £2120
Bullocks
P McKnight £2140/720kg (297ppk) £2130/680kg (313ppk) £2100/670kg (313ppk) £2100/660kg (318ppk) £2000/640kg (312ppk) E Simpson £2120/610kg (347ppk) £2000/630kg (317ppk) £1900/560kg (339ppk) HH Henry £1640/510kg (321ppk) £1500/500kg (300ppk) £1390/490kg (283ppk) £1300/440kg (295ppk) £1270/400kg (317ppk) H Kearney £1630/530kg (307ppk) £1590/520kg (305ppk) £1440/490kg (293ppk) £1340/450kg (297ppk) R Pickering £1600/490kg (326ppk) £1400/440kg (318ppk) and H Smyth £1500/450kg (333ppk).
Heifers
R Conway £2210/720kg (306ppk) £2000/650kg (307ppk) H Cooke £2120/620kg (341ppk) £2000/590kg (339ppk) £1990/570kg (349ppk) £1890/530kg (356ppk) £1840/590kg (311ppk) £1740/530kg (328ppk) £1600/500kg (320ppk) £1550/570kg (316ppk) D Mullan £2000/570kg (350ppk) £1800/510kg (352ppk) W Mulhollland £1780/520kg (342ppk) £1650/500kg (330ppk) £1440/490kg (293ppk) H Smyth £1540/500kg (308ppk) £1430/410kg (348ppk) £1300/420kg (309ppk) £1250/350kg (357ppk) B Mackle £1540/480kg (320ppk) and W Patterson £1390/400kg (347ppk) £1320/370kg (356ppk).
Male weanlings
K Quinn 1840/420kg (4358ppk) £1690/330kg (512ppk) £1660/410kg (404ppk) £1540/320kg (481ppk) P McElhone £1760/450kg (391ppk) £1690/460kg (367ppk) £1600/440kg (363ppk) £1580/430kg (367ppk) J Kealey £1700/580kg (293ppk) £1680/550kg (305ppk) £1550/360kg (430ppk) £1420/350kg (405ppk) B O'Neill £1610/390kg (412ppk) £1540/370kg (416ppk) J Robinson £1580/430kg (367ppk) C McGarvey £1560/410kg (380ppk) £1520/410kg (370ppk) £1400/400kg (350ppk) W Glasgow £1490/360kg (413ppk) and P McGarrity £1440/380kg (378ppk) £1370/340kg (402ppk).
Female weanlings
K Quinn £1790/410kg (436ppk) £1500/390kg (384ppk) £1480/370kg (400ppk) £1450/350kg (414ppk) £1430/330kg (433ppk) £1360/320kg (425ppk) £1310/300kg (436ppk) McIvors £1440/360kg (400ppk) £1430/460kg (310ppk) £1410/440kg (320ppk) £1300/350kg (371ppk) £1200/360kg (333ppk) D Quinn £1390/350kg (397ppk) R Ward £1300/360kg (361ppk) S McFarland £1250/360kg (347ppk) P McGarrity £1240/320kg (387ppk) £1200/350kg (342ppk) J Robinson £1210/290kg (417ppk) £950/230kg (413ppk) and W Glasgow £1170/300kg (390ppk).
Fat cows
K Quinn £2904/880kg (330ppk) £2340/650kg (360ppk) £2145/720kg (298ppk) S McPhillips £2512/790kg (318ppk) £2462/760kg (324ppk) N Loughrin £2314/710kg (326ppk) B Kelly £2204/760kg (290ppk) C Boyle £2145/650kg (330ppk) J Diamond £2115/820kg (258ppk) A McGuigan £2041/830kg (246ppk) H Ferguson £2040/600kg (340ppk) C George £1943/670kg (290ppk) B Hempton £1912/730kg (262ppk) A Donaghy £1903/780kg (244ppk) F Kelly £1832/770kg (238ppk0 G McCann £1822/690kg (272ppk) J McKenna £1804/640kg (282ppk) and G Clarke £1789/570kg (314ppk).