Exceptional show of cattle at Fivemiletown Mart, stores topping at £3110/635kg
Bullocks
H Johnston £2140/575kg (372ppk) £1770/465kg (380ppk) £1590/420kg (378ppk) £1270/405kg (313ppk) B Howell £1700/470kg (361ppk) £1480/445kg (332ppk) J McManus £1540/345kg (446ppk) £1480/300kg (493ppk) £1370/280kg (489ppk) £1270/300kg (423ppk) W Dunwoody £1470/395kg (372ppk) £1400/435kg (321ppk) £1390/385kg (361ppk) £1380/395kg (349ppk) £1230/350kg (351ppk) £1180/345kg (342ppk) £1150/355kg (323ppk) £1140/340kg (335ppk) £1050/340kg (308ppk) R Graham £1270/340kg (373ppk) £1200/380kg (315ppk) £1180/340kg (347ppk) £1000/290kg (344ppk) and N Weir £1190/260kg (457ppk) £1160/265kg (437ppk) £1080/300kg (360ppk).
Heifers
G Beacom £3110/635kg (489ppk) £2400/400kg (600ppk) H Johnston £1760/550kg (320ppk) £1700/660kg (257ppk) £1670/625kg (267ppk) £1590/590kg (269ppk) £1520/580kg (262ppk) £1510/480kg (314ppk) £1420/520kg (273ppk) J McManus £1410/300kg (470ppk) W Johnston £1360/335kg (406ppk) £1360/290kg (469ppk) £1300/405kg (321ppk) £1260/405kg (311ppk) M Kelly £1200/320kg (375ppk) £1050/270kg (388ppk) £950/305kg (311ppk) £920/245kg (375ppk) A Kelly £1070/320kg (334ppk) and S Williamson £1000/340kg (294ppk) £900/270kg (333ppk).