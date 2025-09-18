Exceptional trade for cattle at Lisahally Mart
Heifers 525ppk and fat cows 406ppk.
Bullocks
Gary Miller £2670/720kg(370ppk), James Brown £2510/720kg (348ppk), £2500/730kg (342ppk), £2500/740kg (337ppk), £2400/730kg (328ppk), Valerie Miller £2500/710kg (352ppk), £2410/680kg (354ppk), £2400/680kg (352ppk), Kenneth Johnston £2500/690kg (362ppk), £2480/630kg (393ppk), Fairmount Farm £2410/700kg (344ppk), £2400/690kg (347ppk), £2390/680kg (351ppk), Donald Fleming £2390/720kg (331ppk), £2370/690kg (343ppk), £2320/640kg (362ppk 0, £2310/690kg (334ppk), (£2260/700kg (322ppk), Gary Miller £2380/620kg (383ppk), £2370/670kg (353ppk), £2360/640kg (368ppk), £2370/Kenneth Johnston £2370/560kg (423ppk), £2340/580kg (403ppk), Fairmount Farm £2360/690kg (342ppk), £2340/690kg (339ppk), £2300/720kg (319ppk), £2290/670kg (341ppk), £2190/630kg (347ppk), £2190/640kg (342ppk), £2180/640kg (346ppk), £2180/640kg (340ppk), Victor Craig £2290/630kg (363ppk), £2240/590kg (379ppk), £2240/590kg (379ppk), £2210/630kg (350ppk), £2200/650kg (338ppk), £2180/630kg (346ppk), Valerie Miller £2250/600kg (375ppk) and Ivan Lecky £2180/560kg (389ppk), £2170/530kg (409ppk).
Heifers
C Cooke £2380/690kg (344ppk) Victor Craig £2280/640kg (356ppk),, £2220/640kg (346ppk), £2140/580kg (369ppk), Hannah Steele £2200/640kg (343ppk), £2180/640kg (340ppk), £2110/610kg (345ppk), £2050/570kg (359ppk), £1900/540kg (351ppk), Michael McShane £2100/600kg (350ppk), R McNeill £1980/570kg (347ppk), £1950/590kg (331ppk), Raymond Dallas £1950/490kg (398ppk), Peter Holmes £1920/550kg (349ppk), £1850/530kg (349ppk), £1830/480kg (381ppk), Mervyn Rodgers £1910/520kg (367ppk), Ivan Lecky £1900/500kg (380ppk), Ivan Elliott £1890/410kg (461ppk), Rae McElrea £1890/630kg (300ppk), £1850/540kg (342ppk), £1820/540kg (337ppk), R McNeill £1820/480kg (379ppk), £1820/540kg (337ppk) and David Moore £1820/470kg (387ppk), £1750/360kg (486ppk), £1720/370kg (464ppk), £1720/370kg (464ppk).
Fat cows
C Cooke £2150/660kg (325ppk), £1940/530kg (366ppk), £1920/600kg (320ppk), £1900/550kg (345ppk), £1880/530kg (354ppk) Norman Thompson £1870/490kg (381ppk), £1830/450kg (406ppk), £1700/500kg (340 ppk), £1600/420kg (381ppk), £1550/430kg (360ppk), £1510/410kg (368ppk), C Cooke £1660/520kg (319ppk), £1520/510kg (298ppk) and William Moore £1080/370kg (291ppk), £1070/330kg (324ppk), £1070/330kg (324ppk).