Fantastic trade for cattle at Armoy Mart, steers selling to £2,730
Steers sold to £2,730 for a 660kgs Limousin steer for Mr Sam Glass, Ballycastle.
Heifers sold to £2,400 for a 640kgs Shorthorn heifer for Mr John Todd, Ballycastle.
Leading prices
Steers
Sam Glass, Ballycastle, Charolais, 660kgs £2,730, 640kgs £2,660, 640kgs £2,590, 620kgs £2,560, 600kgs £2,560, 630kgs £2,520, 570kgs £2,520, 600kgs £2,490. Sam Creith, Armoy, Aberdeen Angus, 370kgs £1,740. John Sinclair, Bushmills, Aberdeen Angus, 420kgs £1,880, 360kgs £1,560, 370kgs £1,700, 370kgs £1,670, 400kgs £1,730. Ivan McKay, Dervock, Aberdeen Angus, 380kgs £1,780, 360kgs £1,500, 390kgs £1,780, 390kgs £1,780, 450kgs £1,910, 400kgs £1,760, 410kgs £1,760, 500kgs £2,100, 420kgs £1,720, 380kgs £1,780. Colm McHenry, Ballycastle, Shorthorn beef, 470kgs £2,020, 400kgs £1,700. C Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 660kgs £2,340, 610kgs £2,380. John Todd, Ballycastle, Shorthorn beef, 660kgs £2,520, 620kgs £2,340, 640kgs £2,420. John Kirkpatrick, Cairncastle, Fleckvieh, 690kgs £2,500, 550kgs £2,070, 570kgs £2,100, 550kgs £2,160. E McCorry, Glengormley, Shorthorn beef, 500kgs £1,930. Jas McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 510kgs £1,850, 450kgs £1,630. Ken McVicker, Dervock, Holstein, 340kgs £1,380. Sam Glass, Ballycastle, Limousin, 590kgs £2,490, 600kgs £2,490, 570kgs £2,370, 590kgs £2,400, 525kgs £2,400, 520kgs £2,300, 490kgs £1,920. Ivan Smyth, Bushmills, Limousin, 560kgs £2,080, 615kgs £2,280, 540kgs £1,960. John McAuley, The Vow, Belgian Blue, 530kgs £2,040, 580kgs £2,160, 560kgs £2,120, 580kgs £2,160. Sam McAuley, Bushmills, 4, Aberdeen Angus, 350kgs £1,500 each.
Heifers
John Todd, Ballycastle, Shorthorn, 640kgs £2,400, 570kgs £2,140, 530kgs £1,960. Ivan McKay, Dervock, Aberdeen Angus, 450kgs £1,910. Pat Kelly, Ballycastle, Belgian Blue, 430kgs £1,690. Brian McCurdy, Bushmills, Limousin, 410kgs £1,760, 430kgs £1,710. A and M McKeegan, Glenarm, 2, Charolais, £1,400 each. John Sinclair, Bushmills, Aberdeen Angus, 390kgs £1,760. E McCorry, Glengormley, Limousin, 530kgs £1,900. Ken McVicker, Dervock, Belgian Blue, 345kgs £1,380, 340kgs £1,380. Jas McAuley, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs £1,800, 600kgs £2,000. Stephen Hunter, Ballymoney, Belgian Blue, 460kgs £1,700, 465kgs £1,720, 480kgs £1,820, 540kgs £1,900. S Creith, Mosside, Aberdeen Angus, 390kgs £1,390. C Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 630kgs £2,310. Francis Smyth, Dunloy, Belgian Blue, 440kgs £1,570, 480kgs £1,680, 500kgs £1,650. Ronnie Taggart, Bushmills, Aberdeen Angus, 500kgs £1,800. John Sinclair, Bushmills, Aberdeen Angus, 400kgs £1,530, 400kgs £1,520, 430kgs £1,650, 460kgs £1,790. I Young, Randalstown, Hereford, 400kgs £1,540.
Fat cows sold to £1,750 for a 580kgs Shorthorn for a Rathlin Island farmer.
Sale next Monday at 6.30pm.
