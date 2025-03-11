Fat bulls selling to £2780 per head at Swatragh Mart
Cows sold to 295p/kg for a Limousin at 620kg (£1830) and to a top of £2200 per head for a Charolais at 770kg (286p/kg).
Bullocks sold to 480p/kg for a Limousin at 200kg (£960) and to a top of £1820 per head for a Limousin at 380kg (479p/kg).
Heifers sold to 484p/kg for a Limousin at 364kg (£1760) and to a top of £2550 per head for a Limousin at 660kg (386p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Maghera producer, Limousin 620kg £1830 (295), Claudy producer, Charolais 770kg £2200 (286), and Swatragh producer, Simmental 540kg £1330 (246).
fat Bulls (p/kg)
Rasharkin producer, Charolais 970kg £2780 (287).
Heifers
Up to 300kg (p/kg)
Dunloy producer, Limousin 256kg £1060 (414), Swatragh producer, Limousin 258kg £1040 (403), Slaughtneil producer, Charolais 270kg £1060 (393), Ballymena producer, Limousin 294kg £1140 (388), Dunloy producer, Limousin 278kg £1080 (388), Slaughtneil producer, Limousin 266kg £1030 (387), Clady producer, Limousin 280kg £1080 (386), Maghera producer, Limousin 238kg £910 (382), Dunloy producer, Limousin 286kg £1090 (381), Clady producer, Limousin 292kg £1110 (380), Slaughtneil producer, Charolais 296kg £1110 (375) and Clady producer, Limousin 292kg £1020 (349).
300 up to 400kg (p/kg)
Ringsend producer, Limousin 364kg £1760 (484), Claudy producer, Limousin 366kg £1590 (434), Dungiven producer, Limousin 398kg £1670 (420), Ringsend producer, Limousin 374kg £1550 (414), Dungiven producer, Limousin 348kg £1420 (408), Ballymoney producer, Limousin 354kg £1410 (398), Dunloy producer, Limousin 308kg £1220 (396), Ballymoney producer, Limousin 356kg £1400 (393), Glenarm producer, Limousin 308kg £1210 (393), Slaughtneil producer, Shorthorn beef 344kg £1350 (392), Swatragh producer, Limousin 364kg £1410 (387), Ballymoney producer, Charolais 386kg £1480 (383) and Glenarm producer, Limousin 334kg £1280 (383).
400 up to 500kg (p/kg)
Dungiven producer, Limousin 456kg £1990 (436), Ringsend producer, Limousin 396kg £1710 (432), Claudy producer, Limousin 410kg £1680 (410), Ballymoney producer, Charolais 414kg £1680 (406), Slaughtneil producer, Limousin 450kg £1800 (400), Slaughtneil producer, Charolais 476kg £1890 (397), Slaughtneil producer, Limousin 486kg £1920 (395), Slaughtneil producer, Limousin 442kg £1740 (394), Slaughtneil producer, Limousin 452kg £1740 (385), Dungiven producer, Limousin 428kg £1630 (381), Ballymoney producer, Charolais 422kg £1560 (370), Dungiven producer, Charolais 406kg £1500 (369) and Coagh producer, Limousin 414kg £1520 (367).
500kg and over (p/kg)
Claudy producer, Limousin 578kg £2430 (420), Claudy producer, Limousin 660kg £2550 (386), Slaughtneil producer, Limousin 604kg £2150 (356) and Dunloy producer, Belgian Blue 636kg £2020 (318).
Bullocks
Up to 300kg (p/kg)
Maghera producer, Limousin 200kg £960 (480), Maghera producer, Limousin 244kg £1160 (475), Maghera producer, Limousin 274kg £1210 (442), Draperstown producer, Charolais 266kg £1150 (432), Slaughtneil producer, Charolais 284kg £1250 (440), Maghera producer, Limousin 216kg £950 (440) and Maghera producer, Limousin 290kg £1200 (414).
300kg up to 400kg (p/kg)
Ringsend producer, Limousin 380kg £1820 (479), Maghera producer, Limousin 308kg £1420 (461), Ringsend producer, Limousin 364kg £1650 (453), Draperstown producer, Charolais 310kg £1400 (452), Dunloy producer, Limousin 328kg £1460 (445), Maghera producer, Limousin 354kg £1550 (438), Ringsend producer, Limousin 364kg £1580 (434), Ringsend producer, Limousin 356kg £1540 (433), Maghera producer, Limousin 374kg £1610 (430), Maghera producer, Limousin 332kg £1400 (422), Draperstown producer, Charolais 350kg £1460 (417), Swatragh producer, Limousin 338kg £1400 (414), Maghera producer, Limousin 336kg £1390 (414) and Glenarm producer, Limousin 344kg £1410 (410).
400kg up to 500kg (p/kg)
Draperstown producer, Charolais 404kg £1710 (423), Ringsend producer, Limousin 420kg £1760 (419), Maghera producer, Limousin 406kg £1640 (404), Draperstown producer, Charolais 400kg £1600 (400), Ballymena producer, Limousin 418kg £1660 (397), Moorfields producer, Limousin 400kg £1550 (388), Castledawson producer, Aberdeen Angus 458kg £1660 (362), Knockloughrim producer, Simmental 482kg £1670 (346), Moorfields producer, Belted Galloway 412kg £1400 (340), Gulladuff producer, Aberdeen Angus 500kg £1690 (338), Dunloy producer, Limousin 430kg £1450 (337) and Gulladuff producer, Aberdeen Angus 476kg £1580 (332).
Breeding cattle sale: Friday 7th March saw 55 top quality cattle in Swatragh for the breeding cattle sale which saw an outstanding trade with an 87% clearance.
Springing heifers to a top price of £2300 for a Limousin heifer.
Cows and calves reached a top of £3950 for a Limousin cow with a Limousin heifer calf at foot.
Maiden heifers over 500kg topped at £3020 for a Belgian Blue heifer at 640kg and maiden heifers under 500kg soared to £3100 for a Belgian Blue at 420kg.
Some of Friday’s sample prices
Springing heifers
Slaughtmanus producer, Limousin £2300.
Cows and calves
Limousin cow with Limousin heifer calf £3950.
maiden Heifers under 500kg
Plumbridge producer, Belgian Blue 420kg £3100, Plumbridge producer, Belgian Blue 410kg £2650, Plumbridge producer, Belgian Blue 400kg £2550, Plumbridge producer, Limousin 350kg £2550, Plumbridge producer, Belgian Blue 400kg £2300, Ballycastle producer, Simmental 490kg £2080, Plumbridge producer, Limousin 370kg £2050, Plumbridge producer, Limousin 360kg £2000, Plumbridge producer, Limousin 390kg £2000, Ballycastle producer, Simmental 450kg £1950, Ballycastle producer, Simmental 420kg £1900, Plumbridge producer, Limousin 350kg £1900 and Plumbridge producer, Charolais 340kg £1900.
Maiden heifers over 500kg
Maydown producer, Belgian Blue 640kg £3020, Maydown producer, Limousin 560kg £2800, Maydown producer, Limousin 600kg £2780, Maydown producer, Belgian Blue 550kg £2650, Maydown producer, Belgian Blue 560kg £2500, Maydown producer, Limousin 570kg £2500, Maydown producer, Belgian Blue 560kg £2420, Ballycastle producer, Simmental 510kg £2400, Ballycastle producer, Simmental 510kg £2400, Maydown producer, Limousin 570kg £2400, Maydown producer, Limousin 600kg £2380, Maydown producer, Belgian Blue 540kg £2280 and Maydown producer, Belgian Blue 560kg £2100.
Weekly sheep sale: A good entry of 1000 sheep was met with a 100% clearance on Saturday 8th March at Swatragh which resulted in a steady trade with 700 lambs and 300 fat ewes and rams on offer.
Fat lambs sold to a top of £173 for 4 lambs at 31kg and to a top of 690p/kg for 23 lambs at 21kg into £145.
Fat ewes to a top of £296 for 3 ewes and fat rams to a top of £175 for 2 rams with many more lots reaching super prices.
Sheep sale as normal next Saturday 15th March - yard open at 7am, sale starting 10.30am sharp.
More sheep required to meet demand.
Some of Saturday’s sample prices
Heavy weight fat hoggets - 25kg and over (p/kg)
Castledawson producer, 6 hoggets 25kg £155 (620), Limavady producer, 14 hoggets 26kg £155.50 (598), Swatragh producer, 25 hoggets 25g £149 (596), Garvagh producer, 1 hogget 27kg £159.50 (591), Magherafelt producer, 3 hoggets 28kg £165 (589), Feeny producer, 3 hoggets 28kg £165 (589), Moorfields producer, 5 hoggets 27kg £155.50 (576), Lissan producer, 3 hoggets 27kg £152 (563), Lissan producer, 4 hoggets 31kg £173 (558), Armoy producer, 6 hoggets 26kg £145 (558) and Newbuildings producer, 9 hoggets 27kg £150 (555).
Mid weight fat hoggets - 21kg up to 25kg (p/kg)
Draperstown producer, 23 hoggets 21kg £145 (690), Armagh producer, 6 hoggets 22kg £148.50 (675), Castledawson producer, 3 hoggets 22kg £147.50 (670), Kilrea producer, 3 hoggets 21kg £140 (666), Greysteel producer, 7 hoggets 23kg £152.50 (663), Maghera producer, 13 hoggets 21.5kg £142.50 (662), Cookstown producer, 13 hoggets 23.5kg £155 (660), Draperstown producer, 4 hoggets 21kg £138.50 (660), Kilrea producer, 6 hoggets 22.5kg £147.50 (655), Drumsurn producer, 12 hoggets 22kg £144 (654), Maghera producer, 2 hoggets 23kg £149.50 (650), Coleraine producer, 18 hoggets 21kg £136.50 (650), Garvagh producer, 2 hoggets 21.5kg £139 (647) and Limavady producer, 3 hoggets 23kg £148.50 (646).
Light weight fat hoggets - 18kg up to 21kg (p/kg)
Maghera producer, 14 hoggets 20kg £134.50 (673), Cookstown producer, 3 hoggets 20kg £132 (660), Kilrea producer, 13 hoggets 20kg £130 (650), Castledawson producer, 33 hoggets 18kg £115 (639), Articlave producer, 18 hoggets 20kg £127 (635), Castledawson producer, 1 hogget 20kg £125 (625), Draperstown producer, 13 hoggets 19kg £113 (595), Maghera producer, 1 hogget 20kg £118 (590), Cookstown producer, 1 hogget 20kg £117 (585) and Curran producer, 1 hogget 20kg £116 (580).
Fat ewes
Maghera producer, 3 ewes £296, Maghera producer, 1 ewe £282, Maghera producer, 1 ewe £270, Lissan producer, 1 ewe £268, Maghera producer, 2 ewes £266, Moneymore producer, 1 ewe £240, Coleraine producer, 1 ewe £230, Claudy producer, 1 ewe £226, Maghera producer, 2 ewes £224, Coleraine producer,1 ewe £204, Cookstown producer, 1 ewe £204, Castledawson producer, 1 ewe £200, Magherafelt producer, 4 ewes £196, Draperstown producer, 2 ewes £194, Maghera producer, 2 ewes £192, Claudy producer, 2 ewes £192 and Coleraine producer, 2 ewes £192.
Fat rams
Swatragh producer, 2 rams £175, Knockloughrim producer, 1 ram £160, Maghera producer, 2 rams £152, Claudy producer, 1 ram £146, Swatragh producer, 1 ram £138, Draperstown producer, 2 rams £136, Coleraine producer, 1 ram £134 and Claudy producer, 1 ram £132.
Breeding stock
Portglenone producer, 2 ewes and 4 lambs £300, Portglenone producer, 1 ewe and 2 lambs £300, Portglenone producer, 3 ewes and 3 lambs £245 and Upperlands producer, 2 springing ewes £184.
Breeding sheep sale
Thursday 6th March seen a great entry of 500 breeding sheep which resulted in an outstanding trade with outfits reaching a top of £380 for 1 Dorset ewe with 2 lambs at foot and outfits with single lambs reaching £288 for 1 Texel with 1 lamb at foot.
In-lamb ewes to a top of £265 for 5 Texels.
Pet Lambs to £34 for Texel lambs.
Some of Thursday’s sample prices
Pet lambs
Claudy producer, 2 Texel £34, Aghadowey producer, 1 Texel £34, Claudy producer, 1 Charollais £32, Coleraine producer, 1 Texel £32, Coleraine producer, 3 Texel £30, Coleraine producer, 2 Texel £28, Coleraine producer, 1 Texel £26, Claudy producer, 2 Charollais £26, Claudy producer, 1 Texel £24 and Coleraine producer, 1 Texel £22.
In-lamb Ewes
Draperstown producer, 5 Texel £265, Draperstown producer, 5 Texel £250, Draperstown producer, 4 Suffolk £250, Draperstown producer, 8 Mule £238, Cushendall producer, 5 Suffolk £230, Cushendall producer, 6 Suffolk £225, Draperstown producer, 3 Texel £225, Draperstown producer, 8 Mule £222, Draperstown producer, 2 Mule £218, Draperstown producer, 2 Suffolk £210, Draperstown producer, 1 Texel £205 and Draperstown producer, 2 Texel £205.
Ewes with twins at foot
Castlederg producer, 1 Dorset and 2 lambs £380, Castlederg producer, 4 Dorset and 8 lambs £365, Dunloy producer, 1 Suffolk and 2 lambs £360, Dunloy producer, 1 Suffolk and 2 lambs £350, Gulladuff producer, 1 Suffolk and 2 lambs £340, Castlederg producer, 1 Suffolk and 2 lambs £332, Dunloy producer, 1 Texel and 2 lambs £325, Castlederg producer, 1 Dorset and 2 lambs £325, Castlederg producer, 1 Dorset and 2 lambs £325, Maghera producer, 1 Texel and 2 lambs £315, Maghera producer, 1 Suffolk and 2 lambs £310, Maghera producer, 1 Texel and 2 lambs £302, Claudy producer, 1 Suffolk and 2 lambs £302, Garvagh producer, 1 Suffolk and 2 lambs £300 and Dunloy producer, 1 Texel and 2 lambs £298.
Ewes with singles at foot
Gulladuff producer, 1 Texel and 1 lamb £288, Kilrea producer, 1 Suffolk and 1 lamb £285, Carrickfergus producer, 1 Suffolk and 1 lamb £278, Dunloy producer, 1 Suffolk and 1 lamb £275, Dunloy producer, 1 Texel and 1 lamb £268, Gulladuff producer, 1 Texel and 1 lamb £265, Gulladuff producer, 1 Texel and 1 lamb £262, Dunloy producer, 1 Texel and 1 lamb £262, Gulladuff producer, 1 Texel and 1 lamb £255, Castlederg producer, 2 Mule and 2 lambs £242, Maghera producer, 3 Suffolk and 3 lambs £240 and Gulladuff producer, 2 Suffolk and 2 lambs £240.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.