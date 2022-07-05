Fat cows a tremendous trade at Armoy

LEADING PRICES
STEERS: Richard Chambers, Ballycastle, Lim, 480kgs £1,360, 470kgs £1,280. Seamus Hill, Ballycastle, Char, 550kgs £1,420, 520kgs £1,340, 530kgs £1,300, 540kgs £1,300, 500kgs £1,240. WJ & G Henry, Armoy, Char, 480kgs £1,300, 500kgs £1,360. Claudy Producer, Lim, 370kgs £990, 390kgs £1,050, 400kgs £1,030, 340kgs £900, 370kgs £890. Ivan Smyth, Bushmills, Lim, 700kgs £1, 440, 590kgs £1,280. Patrick Kelly, Ballycastle, STA, 490kgs £1,220, 500kgs £1,310, 515kgs £1,370, 490kgs £1,140, 500kgs £1,260, 420kgs £1,070. Paddy Black, Ballycastle, A/A, 490kgs £1,100, 490kgs £1,090, 500kgs £1,120, 500kgs £1,130. Richard Chambers, Ballycastle, Lim, 520kgs £1,360, 490kgs £1,280, 480kgs £1,200, 460kgs £1,160, 520kgs £1,320, 600kgs £1,320. Jas Chestnutt, B/b, 510kgs £1,100. R Bartlett, Armoy, FKV, 590kgs £1,370, 595kgs £1,380, 570kgs £1,320, 580kgs £1,340, 600kgs £1,340, 605kgs £1,320, 620kgs £1,370. JJ McAllister, Dervock, HER, 300kgs £680, 300kgs £690, 310kgs £680. Steven Hunter, Dervock, A/A, 510kgs £1,020.
HEIFERS: Richard Chambers, Ballycastle, Lim, 610kgs £1,560. Richard McVicker, Bushmills, PAR, 580kgs £1,550. Claudy Farmer, Lim, 470kgs £1,260, 510kgs £1,140. David Hayes, Clough, S/H, 650kgs £1,400, 570kgs £1,180. V McCaughan, Ballycastle, A/A, 560kgs £1,270, 500kgs £1,040, 480kgs £1,000, 570kgs £1,260, 520kgs £1,100, 500kgs £1,100. James McMullan, Armoy, Hol, 500kgs £1,040. D Adams, Cloughmills, Lim, 390kgs £800. Bushmills Farmer, S/H, 300kgs £670. John Henry, Ballymoney, HER, 470kgs £1,020.
FAT COWS: Seamus McDonnell, Ballyvoy, 750kgs £1,580. Brendan Richmond, PAR, 750kgs £1,540. Sean McGill, Ballyvoy, Char, 720kgs £1,460. Wm Moore, Dervock, Hol, 830kgs £1,470. Robt Miskelly, Dervock, Hol, 830kgs £1,410. Claudy Farmer, Lim, 710kgs £1,440. Chris Lynch, Bushmills, Fres, 640kgs £1,310, 760kgs £1,300. Seamus McDonnell, Ballyvoy, Lim, 680kgs, £1,340. Arthur Hanna, Armoy, Hols, 690kgs £960. Norman Acheson, Armoy, Hols, 600kgs £880. Bushmills Farmer, STA, 615kgs £1,350. J Stirling, Ballymoney, HOLS, 595kgs £1,090. CJ Lynch, Bushmills, Fres, 600kgs £800, 730kgs £1,240.
No sale Monday 11th July
Next sale Monday 18th July at 6.30pm