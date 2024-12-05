Fat cows and bulls selling to £2490 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Dropped calves
Bull calves
Larne farmer, Simmental £995, £805; Garvagh farmer, Limousin £925, £900; Coleraine farmer, Limousin £905, Aberdeen Angus £810; Garvagh farmer, Charolais £865, £695; Maghera farmer, Aberdeen Angus £815, £435; Ballyronan farmer, Charolais £810, Simmental £805, £745; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £705; Coleraine farmer, Fleckvieh £700, £650, £605, £590; Craigavon farmer, Charolais £665, Limousin £600; Ballymoney farmer, Charolais £605; Stewartstown farmer, Aberdeen Angus £605, Belgian Blue £460, Aberdeen Angus £370, Belgian Blue £350; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £585, Fleckvieh £575, Aberdeen Angus £535; Rasharkin farmer, Simmental £580, £500, £440, £385, £360; Bushmills farmer, Hereford £565, £495, £440, £435; Culnady farmer, Simmental £560; Maghera farmer, Limousin £515; Ballymoney farmer, Belgian Blue £500, £425, £410, Aberdeen Angus £370, Belgian Blue £305; Draperstown farmer, Limousin £500; Limavady farmer, Charolais £495, £420, £415, Aberdeen Angus £350; Limavady farmer, Belgian Blue £490, £400; Donemana farmer, Aberdeen Angus £465; Dunloy farmer, Limousin £465; Randalstown farmer, Belgian Blue £460, Limousin £415, Aberdeen Angus £355, £345; Limavady farmer, Belgian Blue £450, Hereford £360; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £430; Ballymena farmer, Simmental £405, £390; Ballymoney farmer, Belgian Blue £405, £330; Dervock farmer, Charolais £380, Aberdeen Angus £370; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £380, Simmental £355, Aberdeen Angus £285; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £375, £355; Kilrea farmer, Belgian Blue £385; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £370, £350, £345, £330, £280; Glarryford farmer, Limousin £365, £300, Belgian Blue £285; Randalstown farmer, Shorthorn £355, £245, Fleckvieh £245, Jersey £205; Ballymoney farmer, Belgian Blue £335; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £330, £225; Cookstown farmer, Friesian £315, £275; Donemana farmer, Charolais £315; Ballymoney farmer, Belgian Blue £310, £295, £250; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £300, £235; Coleraine farmer, Charolais £300, £220; Glarryford farmer, Fleckvieh £300; Dungiven farmer, Hereford £290; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £290; Maghera farmer, Holstein £285, £225; Bendooragh farmer, Limousin £280; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £275; Toomebridge farmer, Limousin £260; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £235; Ballywalter farmer, Aberdeen Angus £230; Limavady farmer, Aberdeen Angus £230 and Tobermore farmer, Charolais £225.
Heifer calves
Larne farmer, Shorthorn beef £975, £770; Limavady farmer, Charolais £960, Aberdeen Angus £630; Garvagh farmer, Limousin £910; Kilrea farmer, Belgian Blue £910, Charolais £720, Limousin £450; Garvagh farmer, Charolais £770, £550; Macosquin farmer, Simmental £760, Limousin £730; Draperstown farmer, Limousin £715, £645, Blonde d'Aquitaine £645, Simmental £645, Limousin £610, Saler £535, Limousin £505; Maghera farmer, Aberdeen Angus £700, £660; Craigavon farmer, Limousin £590, £585; Magherafelt farmer, Hereford £570, £545; Magherafelt farmer, Belgian Blue £545, Aberdeen Angus £475, £435, £410; Upperlands farmer, Charolais £510, £440, £420, Aberdeen Angus £365, £235; Rasharkin farmer, Simmental £500, £475, £450, £395, £360, £350, Aberdeen Angus £240, Simmental £235; Magherafelt farmer, Limousin £495; Toomebridge farmer, Limousin £495; Maghera farmer, Aberdeen Angus £485, Simmental £470, £450, Belgian Blue £400, Simmental £360, Aberdeen Angus £290; Ballymoney farmer, Hereford £475; Toomebridge farmer, Friesian £475; Ballymena farmer, Friesian £470, £370, £280; Bushmills farmer, Hereford £445; Dunloy farmer, Charolais £430; Ballykelly farmer, Aberdeen Angus £425; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £420, Hereford £395, £355; Dervock farmer, Charolais £415; Limavady farmer, Belgian Blue £415, Aberdeen Angus £320, Belgian Blue £260, Hereford £255; Limavady farmer, Charolais £410, Belgian Blue £390, Charolais £360; Maghera farmer, Limousin £390; Ballymoney farmer, Belgian Blue £385, £375; Ballywalter farmer, Belgian Blue £340, Aberdeen Angus £275; Randalstown farmer, Aberdeen Angus £330, Limousin £330, Aberdeen Angus £275, £255; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £315; Ballymoney farmer, Belgian Blue £295; Ballymoney farmer, Belgian Blue £290; Ballymoney farmer, Belgian Blue £290, £245; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £275; Ballykelly farmer, Hereford £270, Aberdeen Angus £270, £240; Castlerock farmer, Aberdeen Angus £260; Coleraine farmer, Charolais £260; Donemana farmer, Aberdeen Angus £250; Stewartstown farmer, Aberdeen Angus £250; Limavady farmer, Aberdeen Angus £240; Ballymoney farmer, Belgian Blue £235; Dungiven farmer, Hereford £235 and Strabane farmer, Belgian Blue £235.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £315.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (50)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1220 and 316 ppk.
A super entry of 2000 fat lambs and ewes on Monday 2nd December at Kilrea Mart met with a sharper trade throughout this week with quality lambs in demand.
Lambs to £7.41 per kg and to top of £191.
Fat ewes to £234.
Lambs
Aghadowey farmer, 16k £118.50 (741); Antrim farmer, 22k £151.50 (689); Macosquin farmer, 22.5k £154 (684), 20.5k £139.50 (681); Ballintoy farmer, 16.5k £112 (679); Tobermore farmer, 18.5k £125.50 (678), 22.5k £149.50 (664); Maghera farmer, 22.5k £150 (667); Cookstown farmer, 21.5k £142.50 (663); Maghera farmer, 22.5k £149 (662); Ballymoney farmer, 18k £119 (661); Garvagh farmer, 18k £119 (661), 16k £103 (644); Coleraine farmer, 17k £112 (659); Macosquin farmer, 23k £151 (657); Moneymore farmer, 23k £151 (657); Ballymoney farmer, 23.5k £154 (655); Cullybackey farmer, 20k £131 (655), 22k £141.50 (643); Dungiven farmer, 18k £117.50 (653); Dungiven farmer, 21k £136 (648); Maghera farmer, 17.5k £113 (646); Maghera farmer, 22k £142 (646); Ballymoney farmer, 22.5k £145 (644); Kilraughts farmer, 24k £154 (642); Limavady farmer, 22.5k £144.50 (642); Portglenone farmer, 21k £134 (638); Aghadowey farmer, 23k £146.50 (637); Crumlin farmer, 19k £121 (637); Draperstown farmer, 24.5k £156 (637); Carrickfergus farmer, 23k £146 (635); Crumlin farmer, 24k £152.50 (635); Feeny farmer, 22k £139.50 (634); Kilrea farmer, 22k £139.50 (634); Portglenone farmer, 21k £133 (633); Maghera farmer, 21.5k £136 (633), 22.5k £142 (631); Claudy farmer, 22k £138.50 (630); Carrickfergus farmer, 21k £132 (629); Tobermore farmer, 22.5k £141.50 (629);
Dungiven farmer, 22k £138 (627); Cookstown farmer, 19k £119 (626); Limavady farmer, 23.5k £147 (626) and Ballymena farmer, 22k £137.50 (625).
Fat ewes on offer met a super trade for all types on offer including grazing types.
Good entry of ewes to £234.
More ewes needed.
Dairy report - A good entry of dairy on Tuesday 3rd December to a top price of £1900 for a second calver.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
Culnady farmer, second calvers to £1900, £1800; Moneymore farmer, calved heifer to £1840 and Armoy farmer, batch of springing heifers to £1690, £1590, £1580.
More stock required weekly.
A good entry of 310 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 4th December at Kilrea Mart met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2300, heifers to £2040, fat cows and bulls to £2490.
Fat cows: 125 on offer, sharp trade.
Glarryford farmer, 850k Limousin £2490 (293); Randalstown farmer, 500k Belgian Blue £1390 (278), 580k Friesian £1570, 470k Limousin £1270 (270), 620k Aberdeen Angus £1650 (266), 520k £1340 (258), 520k Belgian Blue £1320 (254), 470k Aberdeen Angus £1180 (251), 520k £1260 (242), 500k Friesian £1200 (240), 470k Belgian Blue £1110 (236), 510k Aberdeen Angus £1200 (235), 470k Friesian £1060 (226), 450k £960 (213), 420k £870 (207), 440k £900 (205); Pomeroy 480k Limousin £1300 (271); Randalstown farmer, 710k Limousin £1870 (263); Maghera farmer, 700k Limousin £1790 (256), 660k £1660 (252), 690k Simmental £1520 (220), 640k Belgian Blue £1390 (217), 520k Aberdeen Angus £1100 (212), 600k Belgian Blue £1240 (207), 690k Simmental £1390 (201); Magherafelt farmer, 700k Friesian £1630 (233); Ballymoney farmer, 980k Limousin £2240 (229); Randalstown farmer, 740k Charolais £1690 (228), 700k £1440 (206), 780k Charolais £1570 (201); Claudy farmer, 600k Limousin £1370 (228); Ballymoney farmer, 640k Limousin £1440 (225); Portglenone farmer, 580k Aberdeen Angus £1300 (224); Bellarena farmer, 950k Shorthorn beef £2060 (217), 840k Limousin £1690 (201); Portglenone farmer, 630k Aberdeen Angus £1350 (214), 610k £1250 (205); Ballycastle farmer, 630k Limousin £1320 (210); Aghadowey farmer, 750k Shorthorn £1570 (209), 840k £1740 (207); Glarryford farmer, 670k Friesian £1390 (208); Randalstown farmer, 700k Charolais £1450 (207); Rasharkin farmer, 820k Aberdeen Angus £1690 (206); Randalstown farmer, 540k Aberdeen Angus £1110 (206); Castlerock farmer, 820k Friesian £1680 (205) and Limavady farmer, 430k Friesian £870 (202).
Suckler
Larne farmer, Limousin cow with Stabiliser heifer calf at foot to £1820, Simmental cow with Stabiliser bull calf at foot to £1740, Limousin cow with Stabiliser heifer calf at foot to £1620 and Garvagh farmer, batch of springing cows Blonde d'Aquitaine to £1720, Limousin £1650.
All types of suckler stock required.
Heifers
Carrickfergus farmer, 240k Limousin £930 (388), 270k £1030 (382), 220k Charolais £800 (364), 260k £940 (362), 270k £970 (359), 350k £1150 (329), 290k Saler £950 (328), 360k Charolais £1180 (328), 300k Limousin £970 (323); Rasharkin farmer, 420k Limousin £1460 (348), 400k £1340 (335), 480k £1570 (327), 450k £1400 (311); Limavady farmer, 510k Charolais £1760 (345), 470k Limousin £1590 (338), 480k £1620 (338), 480k £1610 (335), 500k Charolais £1670 (334), 540k Limousin £1650 (306); Rasharkin farmer, 470k Charolais £1620 (345), 440k £1200 (273); Claudy farmer, 530k Limousin £1770 (334); Castledawson farmer, 490k Limousin £1630 (333), 450k £1420 (316), 350k £1060 (303), 390k £1150 (295), 390k £1130 (290), 320k £730 (228); Maghera farmer, 340k Charolais £1110 (327), 310k £990 (319), 320k Aberdeen Angus £870 (272), 430k Limousin £970 (226); Toomebridge farmer, 390k Limousin £1270 (326); Ballymoney farmer, 540k Limousin £1690 (313), 530k £1590 (300); Randalstown farmer, 440k Charolais £1370 (311), 450k £1360 (302); Claudy farmer, 670k Simmental £2040 (305), 450k Limousin £1220 (271); Tobermore farmer, 460k Limousin £1380 (300), 430k £1220 (284), 510k £1440 (282), 480k Saler £1210 (252), 490k Limousin £11200 (245), 450k Hereford £1100 (244); Maghera farmer, 470k Aberdeen Angus £1370 (292), 400k £1140 (285), 390k £1020 (262); Kilrea farmer, 470k Belgian Blue £1360 (289); Portglenone farmer, 610k Aberdeen Angus £1720 (282), 590k £1650 (280), 580k £1560 (269), 510k £1340 (263); Desertmartin farmer, 470k Fleckvieh £1280 (272), 470k £1270 (270), 450k £1090 (242), 460k £1110 (241); Ballymoney farmer, 430k Shorthorn beef £1150 (267), 420k £1060 (252), 470k £1170 (249); Ringsend farmer, 560k Hereford £1460 (261), 530k £1250 (236), 440k £1000 (227); Maghera farmer, 340k Aberdeen Angus £880 (259), 360k £880 (251), 340k £810 (238), 380k £860 (226); Rasharkin farmer, 490k Irish Moilie £1270 (259); Limavady farmer, 650k Aberdeen Angus £1670 (257), 560k £1430 (255), 670k £1680 (251); Coagh farmer, 410k Stabiliser £1000 (244), 450k Hereford £1080 (240), 400k Shorthorn beef £930 (233), 390k Aberdeen Angus £870 (223); Articlave farmer, 500k Aberdeen Angus £1180 (236), 430k Charolais £980 (228) and Eglinton farmer, 460k Aberdeen Angus £1050 (228).
Steers
Carrickfergus farmer, 280k Charolais £1070 (382), 300k Limousin £1120 (373), 360k Charolais £1250 (347), 350k Saler £1100 (314), 340k Limousin £1060 (312), 320k Charolais £940 (294); Ballymena farmer, 450k Charolais £1590 (353), 510k £1790 (351), 510k £1760 (345), 510k £1740 (341), 460k £1510 (328), 590k £1880 (319), 490k £1560 (318), 480k £1510 (315), 540k £1680 (311), 460k £1410 (307), 510k £1560 (306), 490k £1470 (300); 530k £1570 (296); Kilrea farmer, 510k Charolais £1780 (349), 460k Limousin £1560 (339), 490k Charolais £1620 (331); Londonderry farmer, 560k Limousin £1890 (338), 550k £1790 (326), 380k £1110 (292); Feeny farmer, 320k Charolais £1090 (341), 340k Aberdeen Angus £1060 (312); Ballycastle farmer, 470k Limousin £1580 (336), 470k £1500 (319), 500k £1550 (310), 560k £1660 (296), 510k £1500 (294); Toomebridge farmer, 430k Limousin £1440 (335), 400k £1250 (313), 390k Belgian Blue £1160 (297); Ballycastle farmer, 670k Charolais £2180 (325), 710k £2300 (324), 640k £2040 (319); Ballymoney farmer, 470k Limousin £1490 (317); Glarryford farmer, 380k Aberdeen Angus £1190 (313), 420k Hereford £1250 (298), 440k Limousin £1290 (293); Maghera farmer, 680k Simmental £2000 (294); Rasharkin farmer, 290k Aberdeen Angus £850 (293); Castledawson farmer, 400k Limousin £1150 (288), 360k £1020 (283), 340k £900 (265), 410k £1010 (246), 430k £1000 (233) and Strabane farmer, 350k Aberdeen Angus £900 (257), 430k £1050 (244).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: H A McIlrath and Sons Ltd.