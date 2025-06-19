Fat cows and bulls selling to £3180 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Portglenone farmer, Charolais £1300; Fleckvieh farmer, Aberdeen Angus £875, Friesian £665, £520; Newtownards farmer, Aberdeen Angus £870; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £865, £830, £790, £755, £730; Portavogie farmer, Belgian Blue £845; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £835, £610; Newtownstewart farmer, Charolais £825; Portstewart farmer, Belgian Blue £820, Aberdeen Angus £675, £625; Macosquin farmer, Shorthorn £805, £745, £465; Strabane farmer, Belgian Blue £805, £635, £610, £600; Bushmills farmer, Limousin £785; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £785, £740, Holstein £680, Fleckvieh £605, Holstein £535; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £780; Greysteel farmer, Charolais £770; Maghera farmer, Aberdeen Angus £765; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £755; Strabane farmer, Aberdeen Angus £755, £660, £485; Bangor farmer, Aberdeen Angus £740, Shorthorn beef £720, Aberdeen Angus £650, Shorthorn beef £610; Tobermore farmer, Aberdeen Angus £740, £545; Newry farmer, Limousin £745, Aberdeen Angus £725, £610, Speckle Park £605, Aberdeen Angus £590; Ballyronan farmer, Fleckvieh £730, Limousin £650; Garvagh farmer, Shorthorn beef £725; Fleckvieh farmer, Aberdeen Angus £720; Ballywalter farmer, Simmental £715, Fleckvieh £710, Aberdeen Angus £620, Speckle Park £550; Dervock farmer, Belgian Blue £710; Maghera farmer, Limousin £700; Portglenone farmer, Belgian Blue £675, £645, £630, £550, Aberdeen Angus £490, £420; Ballymoney farmer, Belgian Blue £670, £550, £530, £510, £450; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £670; Cookstown farmer, Belgian Blue £650, £625; Maghera farmer, Holstein £640; Londonderry farmer, Aberdeen Angus £570, £485; Ahoghill farmer, Hereford £540, £450; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £510; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £500; Articlave farmer, Speckle Park £470; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £470 and Glarryford farmer, Fleckvieh £460.
Heifer calves
Claudy farmer, Limousin £1085; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £960; Portavogie farmer, Belgian Blue £885, Aberdeen Angus £850, Belgian Blue £825, Aberdeen Angus £515; Garvagh farmer, Hereford £860, £760; Garvagh farmer, Shorthorn beef £825, £705; Newtownards farmer, Aberdeen Angus £820; Ballywalter farmer, Simmental £790, £595; Limavady farmer, Holstein £790; Strabane farmer, Belgian Blue £765, £675, £480; Bangor farmer, Shorthorn beef £740, Aberdeen Angus £555; Newtownstewart farmer, Aberdeen Angus £725, Charolais £725, £475; Portglenone farmer, Charolais £725, Belgian Blue £645, £515, Aberdeen Angus £460; Tobermore farmer, Aberdeen Angus £725, £605, £500, £495; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £695, £685; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £665, £495, Hereford £495, £490, Aberdeen Angus £480; Maghera farmer, Aberdeen Angus £660; Maghera farmer, Belgian Blue £635, Aberdeen Angus £615; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £625, Hereford £480; Limavady farmer, Aberdeen Angus £625, Hereford £580; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £625, £480; Portstewart farmer, Aberdeen Angus £605; Ballycastle farmer, Belgian Blue £585; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £570; Cookstown farmer, Limousin £565, Belgian Blue £535, £485; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £540, £490; Newry farmer, Aberdeen Angus £530; Londonderry farmer, Aberdeen Angus £500; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £475; Strabane farmer, Aberdeen Angus £470 and Bangor farmer, Aberdeen Angus £450.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £420.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (80)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1990 and 5.84 ppk.
A super entry of 1350 sheep on Monday 16th June at Kilrea Mart met with a great trade for lambs with an electric trade for our brilliant entry of ewes.
Lambs sold to top of £162.50 and to top of £703 per kg!!.
Ewes were on fire and sold to £242 with plenty crossing the £200 barrier.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Coleraine farmer, 20k £140.50 (703), Limavady farmer 20k £139 (695), Draperstown farmer 21k £143.50 (683), Ballymoney farmer 21k £141.50 (674), Ballyclare farmer 21k £141.50 (674), Ballymena farmer, 20.5k £138 (673), Garvagh farmer 20k £134.50 (673), Coleraine farmer 22.5k £150.50 (669), Kilrea farmer 22k £146.50 (666), Garvagh farmer 20k £133 (665), Cookstown farmer 20k £132.50 (663), Dungiven farmer 21k £139 (662), Cookstown farmer 22k £145.50 (661), Moneymore farmer, 21k £137.50 (655), Coleraine farmer 22k £144 (655), Cookstown farmer 22k £144 (655), Limavady farmer 20.5 k £134 (654), Limavady farmer 22.5k £147 (653), and Maghera farmer 20k £130.50 (653).
A smaller entry of 180 fat cow, suckler and store cattle on Wednesday 18th June at Kilrea Mart which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2630 and heifers to £2500.
Fat cows and bulls to £3180.
Fat cows: 60 on offer, sharp trade.
Glenarm farmer, 830k Limousin £2920 (352), 830k £2620 (316); Fleckvieh farmer, 660k Simmental £2290 (347), 510k £1350 (329); Coleraine farmer, 560k Aberdeen Angus £1920 (343), 560k Belgian Blue £1850 (330), 550k Saler £1740 (316), 620k Simmental £1930 (311); Ballymena farmer, 690k Aberdeen Angus £2150 (312) and Mosside farmer, 1040k Hereford £3180 (306).
Friesian cows to £1920.
Suckler section
Fleckvieh farmer, Aberdeen Angus heifer with Charolais bull calf at foot to £2640.
All types of suckler stock required.
Heifers
Portglenone farmer, 400k Charolais £1500 (375); Rasharkin farmer, 540k Limousin £1980 (367), 510k £1850 (363), 520k £1800 (346); Draperstown farmer, 480k Limousin £1750 (365), 340k Belgian Blue £1090 (321), 350k £1120 (320); Ballymena farmer, 510k Limousin £1840 (361), 720k Shorthorn £2500 (347), 610k Charolais £2100 (344), 630k Limousin £2090 (332); Toomebridge farmer, 470k Belgian Blue £1680 (357), 320k Limousin £1100 (344), 460k Belgian Blue £1540 (335), 430k Limousin £1380 (321); Dungiven farmer, 530k Simmental £1820 (343), 570k £1900 (333); Strabane farmer, 430k Charolais £1470 (342), 390k £1300 (333), 410k £1350 (329); Maghera farmer, 470k Limousin £1570 (334), 580k £1900 (328), 590k Aberdeen Angus £1870 (317), 510k Limousin £1600 (314), 470k £1470 (313), 610k Aberdeen Angus £1900 (312); Portglenone farmer, 500k Limousin £1630 (326), 510k £1620 (318); Ballymoney farmer, 600k Aberdeen Angus £1940 (323), 610k £1930 (316); Cloughmills farmer, 490k Hereford £1540 (314) and Ballycastle farmer, 400k Aberdeen Angus £1250 (313).
Steers
Kilrea farmer, 400k Charolais £1690 (423), 440k £1810 (411), 460k Simmental £1800 (391), 500k Charolais £1950 (390); Glenariff farmer, 440k Belgian Blue £1790 (407); Kilrea farmer, 490k Charolais £1890 (386), 500k Belgian Blue £1850 (370), 510k Limousin £1870 (367), 520k Blonde d'Aquitaine £1880 (362), 510k Belgian Blue £1840 (361), 520k Charolais £1870 (360), 530k Limousin £1900 (359), 500k Aberdeen Angus £1780 (356), 480k Belgian Blue £1680 (350), 630k Aberdeen Angus £2140 (340), 610k Belgian Blue £2060 (338); Toomebridge farmer, 290k Limousin £1110 (383), 480k £1800 (375), 490k £1780 (363); Garvagh farmer, 520k Charolais £1970 (379), 440k £1650 (375), 480k £1790 (373), 470k Aberdeen Angus £1740 (370), 560k Charolais £1950 (355), 510k £1790 (351); Macosquin farmer, 440k Aberdeen Angus £1660 (377), 440k £1560 (355); Dungiven farmer, 310k Hereford £1130 (365), 330k £1130 (342); Rasharkin farmer, 730k Aberdeen Angus £2630 (360), 650k £2250 (346), 680k £2350 (346), 570k £1960 (344), 640k £2200 (344), 670k £2300 (343), 700k £2370 (339), 590k £2000 (339), 710k £2400 (338); Moneymore farmer, 460k Limousin £1570 (341), 510k Aberdeen Angus £1610 (316); Crumlin farmer, 400k Charolais £1360 (340), 470k Hereford £1520 (323); Upperlands farmer, 390k Belgian Blue £1310 (336); Coleraine farmer, 560k Hereford £1840 (329), 550k £1780 (324) and Dervock farmer, 560k Hereford £1760 (314), 630k £1980 (314), 540k Simmental £1690 (313).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.