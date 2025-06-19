Fat cows and bulls selling to £3180 at Kilrea Mart

A smaller entry of 400 calves and weanlings on Thursday 12th June at Kilrea Mart which met with an outstanding trade for all types on offer.

All types of calves required to satisfy demand.

More required to satisfy demand.

Good young calves to £420.

Good demand for thick types.

A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types.

Weanlings to top of £1990 and 5.84 ppk.

A super entry of 1350 sheep on Monday 16th June at Kilrea Mart met with a great trade for lambs with an electric trade for our brilliant entry of ewes.