Fat cows and bulls selling to £3300 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Ardboe farmer, Charolais £1600, £1560, £1400, £1280; Magherafelt farmer, Belgian Blue £1460, £1330, £1250, £1220, £1180, £1050; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1450; Glenwherry farmer, Simmental £1360, £1120; Glenarm farmer, Charolais £1320, Shorthorn beef £1040, Aberdeen Angus £1010, Shorthorn beef £950, £800; Castlerock farmer, Belgian Blue £1190, £1020, Aberdeen Angus £1000; Castlerock farmer, Simmental £1160; Magherafelt farmer, Limousin £1120, Belgian Blue £1100; Ballymoney farmer, Charolais £1100; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1100, Friesian £1040, Aberdeen Angus £1000, Friesian £930, £780, £640, Aberdeen Angus £620; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1070, £960, Friesian £680; Glenwherry farmer, Simmental £1000, £820; Ballymena farmer, Hereford £990, Aberdeen Angus £890; Glarryford farmer, Aberdeen Angus £990, £900, Belgian Blue £760, Simmental £710, Aberdeen Angus £660, Holstein £615, Belgian Blue £590; Dunloy farmer, Shorthorn beef £960; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £900; Macosquin farmer, Charolais £890, £760, £730; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £890, Fleckvieh £840, £800; Mosside farmer, Aberdeen Angus £860, £765, £695; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £840; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £830, £695, £670; Cookstown farmer, Belgian Blue £830, £790, £760; Articlave farmer, Aberdeen Angus £810; Cookstown farmer, Belgian Blue £800; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £780, Hereford £700; Dungiven farmer, Hereford £770, £760, £680, £670, £650, £610, Aberdeen Angus £610; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £710; Castlerock farmer, £700; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £695; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £685; Maghera farmer, Aberdeen Angus £680; Portglenone farmer, Fleckvieh £680, £600; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £670, Simmental £650; Armoy farmer, Aberdeen Angus £650, Belgian Blue £610, Aberdeen Angus £600; Ballymoney farmer, Belgian Blue £640; Castlederg farmer, Simmental £640 and Castlerock farmer, Limousin £600.
Heifer calves
Dungannon farmer, Charolais £1340, £1280, £1270, £1110;Moneymore farmer, Limousin £1240; Magherafelt farmer, Belgian Blue £1200, £1180; Swatragh farmer, Limousin £1150; Dunloy farmer, Shorthorn beef £1140, Aberdeen Angus £1000, Limousin £1000; Ballymena farmer, Fleckvieh £1060, Simmental £1000, £960, £850, £830, £810, £710; Antrim farmer, £1020, Limousin £800, Shorthorn £660; Glarryford farmer, Belgian Blue £965, Aberdeen Angus £870, Belgian Blue £690, Aberdeen Angus £650; Articlave farmer, £910, Aberdeen Angus £800; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £890, £820; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £890, £760; Castlederg farmer, Irish Moile £880, £860, Fleckvieh £860; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £880, £720; Magherafelt farmer, Belted Galloway £850; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £850; Cloughmills farmer, Saler £850; Ballymena farmer, Aberdeen Angus £840, Hereford £830; Dungiven farmer, Hereford £800, £620; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £800; Hereford £630; Mosside farmer, Aberdeen Angus £785, £610; Ballymoney farmer, Limousin £760; Magherafelt farmer, Limousin £760; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £750; Cookstown farmer, Belgian Blue £745, £680; Bushmills farmer, Belgian Blue £740; Macosquin farmer, Charolais £730; Dunloy farmer, Shorthorn beef £700; Rasharkin farmer, Simmental £660; Ballymoney farmer, Belgian Blue £610; Cookstown farmer, Belgian Blue £610; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £600 and Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £600.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £590.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (100)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1840 and 5.94 ppk.
A super entry of 1500 sheep on Monday 29th September met a sharper trade for lambs with ewes a flyer!.
Lambs sold to top of £225 and to top of 730 pence per kg.
Ewes were on fire, reaching a top of £214.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Plumbridge farmer, 20k £146 (730); Plumbridge farmer, 21k £150 (714); Ballymena farmer, 32k £225 (703); Omagh farmer, 18k £124.50 (692); Dungiven farmer, 19.5k £130.50 (669); Feeny farmer, 18k £120 (667); Coleraine farmer, 18k £119 (661); Plumbridge farmer, 20k £132 (660); Ballymena farmer, 30k £196 (653); Dungiven farmer, 20k £129 (645); Upperlands farmer, 20.5k £132 (644); Draperstown farmer, 20k £128.50 (643); Omagh farmer, 16.5k £106 (642); Draperstown farmer, 19k £121.50 (640); Upperlands farmer, 21.5k £137 (637); Portglenone farmer, 18k £114.50 (636); Omagh farmer, 19k £120.50 (634); Randalstown farmer, 20.5k £130 (634); Magherafelt farmer, 18k £114 (633); Aghadowey farmer, 20k £126.50 (633); Aghadowey farmer, 21k £132.50 (631); Kilrea farmer, 21k £132 (629); Cookstown farmer, 21k £132 (629); Moneymore farmer, 18.5k £116 (627); Ballymoney farmer, 22.5k £141 (627); Swatragh farmer, 19k £119 (626); Moneymore farmer, 21k £131.50 (626); Feeny farmer, 19.5k £122 (626); Swatragh farmer, 22k £137.50 (625); Draperstown farmer, 21k £131 (624); Coagh farmer, 20k £124 (620); Kilrea farmer, 21k £130 (619); Limavady farmer, 24k £148.50 (619); Draperstown farmer, 21.5k £132 (614); Garvagh farmer, 22k £135 (614); Ballymena farmer, 22k £135 (614); Feeny farmer, 21.5k £131.50 (612) and Glenarm farmer, 22k £133 (605).
A super entry of 510 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 1st October at Kilrea which met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2720 and heifers to £2360.
Fat cows and bulls to £3300.
Fat cows: 155 on offer, sharp trade.
Randalstown farmer, 470k Belgian Blue £1840 (392), 550k £2150 (391), 490k Hereford £1910 (390), 470k £1790 (381), 450k £1690 (376), 510k Belgian Blue £1900 (373), 460k Hereford £690 (367), 410k Aberdeen Angus £1500 (366), 470k Hereford £1700 (362), 510k Belgian Blue £1820 (357), 600k Hereford £2140 (357), 570k £2000 (351), 470k £1640 (349), 600k Aberdeen Angus £2020 (337), 470k Hereford £1560 (332); Omagh farmer, 760k Charolais £2840 (374), 710k £2490 (351); Knockloughrim farmer, 680k Belgian Blue £2460 (362); Randalstown farmer, 600k Limousin £2120 (353); Dungiven farmer, 580k Limousin £2000 (345); Coleraine farmer, 760k Aberdeen Angus £2610 (343), 810k £2750 (340); Dungiven farmer, 760k Limousin £2600 (342); Garvagh farmer, 580k Limousin £1940 (335); Maghera farmer, 710k Limousin £2360 (332) and Ballymoney farmer, 700k Aberdeen Angus £2310 (330).
Friesian cows to £2640.
Suckler section
Ballymoney farmer, Limousin cow with Limousin heifer calf at foot to £4280, Fleckvieh cow with Limousin heifer calf at foot to £3280, Aberdeen Angus cow with Limousin bull calf at foot to £3260, Aberdeen Angus cow with Limousin bull calf at foot to £2900, Limousin cow with Limousin heifer calf at foot to £2840, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £2780 and Armoy farmer Limousin bull to £3860.
All types of suckler stock required.
Heifers
Coleraine farmer, 380k Charolais £1900 (500), 400k £1720 (430); Strabane farmer, 340k Charolais £1690 (497), 340k Blonde d'Aquitaine £1430 (421); Kilrea farmer, 410k Charolais £2010 (490), 380k £1770 (466), 440k £1850 (421); Kilrea farmer, 330k Charolais £1610 (488), 350k £1540 (440); local farmer, 450k Speckle Park £2140 (476), 420k Limousin £1960 (467), 470k £2190 (466), 430k £2000 (465), 480k £2200 (458), 490k £2140 (437), 520k £2260 (435); Kilrea farmer, 430k Charolais £1990 (463), 420k Aberdeen Angus £1840 (438); Magherafelt farmer, 510k Charolais £2250 (441), 470k £2060 (438), 490k £2120 (433), 550k £2360 (429), 540k £2270 (420); Coleraine farmer, 470k Simmental £2070 (440), 440k £1920 (436), 470k £2020 (430); Magherafelt farmer, 380k Charolais £1630 (429), 450k £1900 (422); Larne farmer, 540k Charolais £2300 (426), 510k £2110 (414), 500k £2010 (402) and Portglenone farmer, 380k Hereford £1590 (418).
Steers
Cookstown farmer, 290k Limousin £1520 (524); Limavady farmer, 450k PAR £2210 (491), 390k £1830 (469), 450k £2020 (449), 470k £2080 (443); Garvagh farmer, 370k Aberdeen Angus £1800 (487), 370k £1780 (481), 450k £2160 (480), 420k £2010 (479), 390k £1810 (464); Magherafelt farmer, 27k Charolais £1310 (285), 340k £1620 (477), 320k £1480 (463); Kilrea farmer, 520k Limousin £2350 (452), 550k £2440 (444), 570k £2500 (439), 600k £2600 (433), 510k £2200 (421), 540k £2310 (428); Coleraine farmer, 390k Charolais £1750 (449), 400k £1690 (423); Ballymoney farmer, 400k Hereford £1780 (445); Dungannon farmer, 580k Charolais £2570 (443); Limavady farmer, 450k Limousin £1960 (436), 430k £1780 (414); Larne farmer, 590k Charolais £2550 (432), 560k £2310 (430), 520k £2200 (423), 560k £2340 (418); Coleraine farmer, 500k Simmental £2150 (430); Garvagh farmer, 510k Charolais £2190 (429) and Bushmills farmer, 870k Belgian Blue £1450 (419), 410k £1710 (417).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.