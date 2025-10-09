Fat cows and bulls selling to £3300 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand. Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Kilrea farmer, Aberdeen Angus £1480, Limousin £1380, £1100, Aberdeen Angus £1100; Cookstown farmer, Limousin £1400, Aberdeen Angus £1390, Simmental £1370, Limousin £990; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £1300, Limousin £1300, Aberdeen Angus £1120, Limousin £1000, Aberdeen Angus £850, Friesian £790, £700; Ballymoney farmer, Saler £1250, £1200, £1110; Limavady farmer, Limousin £1210, £1170; Limavady farmer, Charolais £1200, Belgian Blue £810, £660; Magherafelt farmer, Belgian Blue £1180, £1160, £1060, £940;Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1100, Charolais £1090, Belgian Blue £1060, Aberdeen Angus £970; Limavady farmer, Limousin £1010; Maghera farmer, Aberdeen Angus £1000; Dunloy farmer, Shorthorn beef £1000;Bushmills farmer, Aberdeen Angus £990; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £990, £940; Cookstown farmer, Belgian Blue £940, Charolais £800, £790, Aberdeen Angus £760, Hereford £680; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £935, £880, Belgian Blue £760; Strabane farmer, Belgian Blue £930, Aberdeen Angus £790, £750; Ballymena farmer, Simmental £900, £870, £690; Kircubbin farmer, Belgian Blue £900; Cookstown farmer, Limousin £850, £840, £760; Cookstown farmer, Belgian Blue £820; Antrim farmer, Limousin £810, £680; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £800; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £785, Holstein £710; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £770; Cookstown farmer, Limousin £770, £730; Randalstown farmer, Shorthorn £770, £700, Fleckvieh £700; Randalstown farmer, Hereford £760; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £760; Portglenone farmer, Belgian Blue £750, £740, £700, Aberdeen Angus £690, £680; Portrush farmer, Aberdeen Angus £720, £680; Stewartstown farmer, Belgian Blue £700, £680, £670; Macosquin farmer, Holstein £700, £690; Ballymoney farmer, Belgian Blue £695, Aberdeen Angus £670; Armoy farmer, Belgian Blue £690;Portglenone farmer, Simmental £690; Tobermore farmer, Charolais £680; Glarryford farmer, Belgian Blue £680; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £680; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £670, £660 and Dungiven farmer, Belgian Blue £660.
Heifer calves
Randalstown farmer, Limousin £1320, Hereford £930, Limousin £700; Cookstown farmer, Limousin £1300, Charolais £1200; Castlerock farmer, Simmental £1260; Portglenone farmer, Saler £1220, £1150; Magherafelt farmer, Belgian Blue £1210, £1170, £1160, Hereford £1050, Belgian Blue £1000, Hereford £870, Belgian Blue £860, Belgian Blue £700; Ballymoney farmer, Saler £1200, £1010; Dunloy farmer, Limousin £1140 Shorthorn beef £1000; Mosside farmer, Aberdeen Angus £1070, £900; Maghera farmer, Limousin £1030, Shorthorn beef £500; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £1020, £1000, Limousin £1020, £1000; Kircubbin farmer, Belgian Blue £950, £870; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £940, Limousin £890, Aberdeen Angus £890, Shorthorn dairy £880, Limousin £860, Hereford £840, £770; Portglenone farmer, Belgian Blue £920; Strabane farmer, Belgian Blue £910; Ballymena farmer, Blonde d'Aquitaine £890; Articlave farmer, Holstein £860; Ballymena farmer, Simmental £850, £730; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £850; Cookstown farmer, Belgian Blue £830; Ballymoney farmer, Belgian Blue £790, £780, Aberdeen Angus £760; Macosquin farmer, £770, Charolais £720; Armoy farmer, Aberdeen Angus £770; Antrim farmer, Limousin £750, £690; Ballyclare farmer, Aberdeen Angus £740; Articlave farmer, £700, Aberdeen Angus 670; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £690; Limavady farmer, Belgian Blue £690; Rasharkin farmer, Belgian Blue £680; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £680 and Randalstown farmer, Belgian Blue £660.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £710.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (190)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental Beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1830 and 5.85 ppk.
A super entry of 1150 sheep on Monday 6th October met a sharper trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £210 and to top of 711 pence per kg.
Ewes were on fire, reaching a top of £228.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Portglenone farmer, 18k £128 (711); Garvagh farmer, 19.5k £133 (682); Cookstown farmer, 31k £210 (677); Garvagh farmer, 20k £134 (670); Ballycastle farmer, 19.5k £129 (662); Dungiven farmer, 18k £119 (661); Aghadowey farmer, 19k £125.50 (661); Tobermore farmer, 20k £131 (655); Ballymoney farmer, 19k £123 (647); Dungiven farmer, 19.5k £126 (646); Coleraine farmer, 19.5k £123 (631); Claudy farmer, 21k £132 (629); Rasharkin farmer, 20.5k £127.50 (622); Ballymoney farmer, 21.5k £133.50 (621); Plumbridge farmer, 21.5k £133.50 (621); Ballymoney farmer, 22k £136 (618); Maghera farmer, 21k £129.50 (617); Limavady farmer, 21.5k £132 (614); Bushmills farmer, 22k £135 (614); Dungiven farmer, 18.5k £113.50 (614); Bellaghy farmer, 19.5k £119 (610); Cookstown farmer, 21.5k £131 (609); Ballymoney farmer, 22.5k £137 (609); Draperstown farmer, 24.5k £149 (608); Garvagh farmer, 22k £133.50 (607); Rasharkin farmer, 22.5k £136.50 (607); Articlave farmer, 21k £127 (605); Magherafelt farmer, 22.5k £135.50 (602); Garvagh farmer, 23k £137.50 (598); Upperlands farmer, 18.5k £110.50 (597); Limavady farmer, 23.5k £140 (596); Desertmartin farmer, 23.5k £139.50 (594); Garvagh farmer, 23k £136.50 (594); Glarryford farmer, 23k £136 (591) and Claudy farmer, 24k £141 (588).
A super entry of 440 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 8th October at Kilrea Mart met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2850 and heifers to £2870.
Fat cows and bulls to £3300.
Fat cows: 190 on offer, sharp trade.
Coleraine farmer, 790k Aberdeen Angus £2940 (372), 750k £2560 (341), 720k £2420 (336), 800k £2660 (333), 690k £2260 (328); Castlerock farmer, 640k Belgian Blue £2340 (366), 650k Limousin £2180 (335), 740k £2370 (320); Kilrea farmer, 700k Belgian Blue £2520 (360), 650k Irish Moile £2090 (322); Limavady farmer, 900k Charolais £3210 (357); Portglenone farmer, 460k Montbeliarde £1640 (357); Claudy farmer, 620k Limousin £2200 (355); Portglenone farmer, 460k Hereford £1610 (350); Magherafelt farmer, 640k Belgian Blue £2220 (347); 650k Limousin £2270 (349), 740k £2370 (320); Castlerock farmer, 920k Aberdeen Angus £3020 (328); Portglenone farmer, 570k Belgian Blue £1870 (328); Magherafelt farmer, 890k Limousin £2900 (326); Kilrea farmer, 820k Limousin £2660 (324); Dungiven farmer, 730k Limousin £2360 (323) and Kilrea farmer, 600k Limousin £1920 (320).
Friesian cows to £2590.
Suckler section
All types of suckler stock required.
Heifers
Dunloy farmer, 310k Charolais £1680 (542), 420k £2050 (488), 390k £1900 (487), 410k £1960 (478), 430k £2010 (467); Finvoy farmer, 400k Charolais £1970 (493); Toome farmer, 410k Charolais £1970 (481), 460k £2040 (444); Rasharkin farmer, 400k Simmental £1910 (478), 450k £1860 (413); Garvagh farmer, 370k Limousin £1750 (473), 330k £1520 (461), 310k £1400 (452), 400k £1690 (423); Coleraine farmer, 440k Limousin £2000 (455); Coleraine farmer, 360k Charolais £1630 (453), 380k £1550 (408); Magherafelt farmer, 360k Limousin £1570 (436), 400k £1680 (420); Magherafelt farmer, 590k Limousin £2500 (424), 570k £2310 (405), 700k £2800 (400); Templepatrick farmer, 540k Belgian Blue £2240 (415), 530k £2120 (400) and Ballymoney farmer, 420k Aberdeen Angus £1740 (414), 380k £1550 (408).
Steers
Dunloy farmer, 270k Charolais £1480 (548), 390k £1960 (503), 430k £2050 (477), 420k £1900 (452), 500k £2160 (432), 370k Belgian Blue £1490 (403); Glarryford farmer, 370k Simmental £1770 (478); Portglenone farmer, 360k Charolais £1680 (467), 430k £1990 (463), 390k £1580 (405); Limavady farmer, 510k Charolais £2270 (445), 500k £2210 (442), 520k £2280 (439), 540k £2250 (417), 560k £2280 (407); Magherafelt farmer, 450k Limousin £1940 (431); Coleraine farmer, 510k Belgian Blue £2160 (424), 480k £2010 (419); Bushmills farmer, 370k Shorthorn £1540 (416); Cloughmills farmer, 400k Aberdeen Angus £1660 (415), 390k Belgian Blue £1580 (405); Rasharkin farmer, 480k Belgian Blue £1990 (415); Ringsend farmer, 490k Belgian Blue £2010 (410), 500k £2010 (402); Ballymoney farmer, 460k Limousin £1850 (402), 490k £1960 (400) and Swatragh farmer, 590k Limousin £2370 (402) and Limavady farmer, 710k Charolais £2850 (401).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.