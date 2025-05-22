Fat cows and bulls selling to £3500 at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Macosquin farmer, Limousin £1450; Coleraine farmer, Belgian Blue £1280, £1200, £1090, £1080; Limavady farmer, Limousin £1110, Aberdeen Angus £955, Belgian Blue £915, Aberdeen Angus £770; Maghera farmer, Limousin £1050; Desertmartin farmer, Aberdeen Angus £980; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £940, £930, Hereford £880; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £925, £910, £810; Upperlands farmer, Aberdeen Angus £920; Randalstown farmer, Belgian Blue £850, Aberdeen Angus £725, Hereford £675; Limavady farmer, Hereford £830; Magherafelt farmer, Holstein £770, £640, £610; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £745; Newry farmer, Aberdeen Angus £725; Articlave farmer, Holstein £715, £655; Toomebridge farmer, Belgian Blue £680, Charolais £585, Aberdeen Angus £545; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £640, £595; Garvagh farmer, Shorthorn £630; Garvagh farmer, Shorthorn beef £620, £580, Limousin £545; Ballymena farmer, Simmental £600; Antrim farmer, Limousin £535, £520, £515, £485, £440; Dungiven farmer, Limousin £530, £525, £480, Holstein £455; Ballymena farmer, Hereford £520; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £515, £420; Ballyclare farmer, Hereford £450, Simmental £430 and Coleraine farmer, Aberdeen Angus £450.
Heifer calves
Macosquin farmer, Limousin £1200; Desertmartin farmer, Simmental £1140, Aberdeen Angus £820; Portglenone farmer, Aberdeen Angus £910, £780; Randalstown farmer, Simmental £765; Ballyclare farmer, Limousin £735; Maghera farmer, Aberdeen Angus £725, £585; Ballymena farmer, Hereford £720, Aberdeen Angus £630; Newry farmer, Belgian Blue £700, £665, Simmental £530, Hereford £440; Toomebridge farmer, Belgian Blue £680, Aberdeen Angus £675, Belgian Blue £500, Aberdeen Angus £430; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £615; Garvagh farmer, Limousin £615, Shorthorn beef £450; Randalstown farmer, Hereford £595; Antrim farmer, Limousin £520, £435, £430, £425; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £510; Ballymena farmer, Simmental £505; Garvagh farmer, Charolais £500; Dungiven farmer, Limousin £475, £460; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £470; Bushmills farmer, Aberdeen Angus £425, £405 and Glarryford farmer, Hereford £415.
Friesian calves
Super trade. More required to satisfy demand.
Good young calves to £455.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (50)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1810 and 593 ppk.
A good entry of 850 sheep on Monday 19th May at Kilrea met with a steady trade with quality lambs in demand.
Lambs to top of £168 and £7.64 per kg.
A good entry of fat ewes to top of £242 per head.
Dairy report
A great entry of 225 dairy cattle on Tuesday 20th May met a super trade with calved cows to £3400, in calf heifers to £2220 and heifer calves to £1240.
Lots of buyers in attendance looking all types of dairy stock.
More stock required weekly.
A smaller entry of 210 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 21st May at Kilrea Mart met with an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2300 and heifers to £2640.
Fat cows and bulls to £3500.
Fat cows: 95 on offers, sharp trade.
Milford farmer, 780k Limousin £3410 (437); Dervock farmer, 710k Limousin £2820 (397), 840k £3330 (396), 700k Charolais £2620 (374), 870k Limousin £3240 (372); Macosquin farmer, 540k Charolais £2110 (391), 510k £1930 (378); Stranocum farmer, 520k Belted Galloway £1880 (362); Limavady farmer, 500k Belgian Blue £1800 (360); Articlave farmer, 920k Limousin £3280 (357); Portglenone farmer, 610k Limousin £2170 (356); Antrim farmer, 640k Limousin £2260 (353), 680k Blonde d'Aquitaine £2390 (352); Toomebridge farmer, 510k Aberdeen Angus £1800 (353), 700k Limousin £2440 (349); Draperstown farmer, 430k Aberdeen Angus £1460 (340) and Glarryford farmer, 1030k Aberdeen Angus £340.
Friesian cows to 600k £2040 (340)ppk.
Suckler section
Macosquin farmer, Limousin bull to £3840; Magherafelt farmer, Limousin cow with Limousin bull calf at foot to £3720, Limousin cow with Limousin heifer calf at foot to £3040; Ballycastle farmer, Limousin heifer with Charolais bull calf at foot to £3540, Speckle Park second calver with Charolais heifer calf at foot to £2700; Ballymoney farmer, Limousin heifer with Limousin heifer calf at foot to £3010; Ballymoney farmer, Limousin third calver with Limousin bull calf at foot to £2880; Portglenone farmer, Highland cow with Highland bull calf at foot to £2850 and Garvagh farmer, springing Belgian Blue heifer to £2700.
All types of suckler stock required.
Heifers
Dungannon farmer, 470k Limousin £2320 (494), 460k £2240 (487); Bellaghy farmer, 380k Blonde d'Aquitaine £1840 (484); Portglenone farmer, 580k Charolais £2640 (455); Strabane farmer, 420k Charolais £1870 (445), 460k £1930 (420), 410k £1670 (407), 460k £1870 (407); Strabane farmer, 380k Belgian Blue £1590 (418); Castledawson farmer, 530k Charolais £2150 (406), 470k Aberdeen Angus £1860 (396), 510k £1980 (388), 510k Limousin £1970 (386), 580k Blonde d'Aquitaine £2230 (385), 510k Limousin £1960 (384), 490k £1880 (384); Ballycastle farmer, 570k Limousin £2280 (400), 620k £2380 (384); Aghadowey farmer, 570k Limousin £2240 (393); Limavady farmer, 450k Aberdeen Angus £1740 (387) and Ballymoney farmer, 470k Belgian Blue £1810 (385), 480k £1840 (383), 450k Aberdeen Angus £1720 (382).
Steers
Ringsend farmer, 380k Limousin £1630 (429); Swatragh farmer, 570k Limousin £2250 (395), 500k Aberdeen Angus £1860 (372), 580k £2140 (369), 570k £2090 (367), 610k Belgian Blue £2240 (367), 540k £1960 (363), 600k Limousin £2140 (357), 610k Aberdeen Angus £2160 (354), 610k £2140 (351), 660k £2300 (349), 550k £1910 (347), 540k Hereford £1870 (346); Magherafelt farmer, 510k Aberdeen Angus £2010 (394), 550k Belgian Blue £2140 (389), 540k Aberdeen Angus £2050 (380), 510k £2010 (394), 530k £1900 (359); Coleraine farmer, 560k Aberdeen Angus £2030 (363) and Lisburn farmer, 410k Hereford £1480 (361).
Friesian and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
Auctioneers: HA McIlrath and Sons Ltd.