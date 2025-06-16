Fat cows selling to a top of £2700 at Rathfriland Co-op
Weanling bullocks calves topped to £1680 for a 442kg from a Kilkeel farmer.
Fat cows topped £2700 for 784kg Limousin.
Cows and calves topped at £2500.
Breeding bull topped at £3550.
Heifers topped £2110 for 596kg Limousin.
Bullocks topped at £2320 for 678kg Limousin.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Banbridge farmer Simmental at £900, Simmental at £900, Maze farmer Charolais at £890, Banbridge farmer Simmental at £890, Rathfriland farmer Aberdeen Angus at £890, Aberdeen Angus at £890, Aberdeen Angus at £780, Aberdeen Angus at £770, Mullaghbawn farmer Shorthorn at £755 and Annaclone farmer Belgian Blue at £710.
Heifer calves
Maze farmer Charolais at £1030, Annaclone farmer Aberdeen Angus at £830, Hereford at £820, Comber farmer Charolais at £770, Ballyward farmer Aberdeen Angus at £680, Mullaghbawn farmer Limousin at £670 and Dromore farmer Belgian Blue at £650.
Weanling
Male calves
Kilkeel farmer Limousin 442k at £1680, Aghalee farmer Hereford 450k at £1620, Kilkeel farmer Limousin 432k at £1580, Aghalee farmer Hereford 424k at £1560, Kilkeel farmer Limousin 362k at £1500, Limousin 430k at £1500, Downpatrick farmer Charolais 296k at £1500, Kilkeel farmer Limousin 398k at £1500, Limousin 402k at £1490 and Downpatrick farmer Limousin 298k at £1440.
Weanling heifer calves
Kilkeel farmer Limousin 406k at £1440, Poyntzpass farmer Aberdeen Angus 388k at £1250, Hereford 356k at £1200, Poyntzpass farmer Belgian Blue 346k at £1120, Lisburn farmer Hereford 298k at £1030, Poyntzpass farmer Aberdeen Angus 292k at £990 and Lisburn farmer Aberdeen Angus 300k at £800.
Fat Cows
Ballyward farmer Charolais 878k at £2700, Charolais 846k at £2600, Downpatrick farmer Limousin 700k at £1780, Armagh farmer Belgian Blue 632k at £1500, Annalong farmer Simmental 648k at £1490, Mullaghbawn farmer Friesian 554k at £1180, Maze farmer Belgian Blue 738k at £1140, Hereford 700k at £1140 and Armagh farmer Hereford 518k at £1100.
Cows and calves
Ballinaskeagh farmer Frieisan cow and Limousin calf at £2500 and Dromara farmer Hereford cow and Limousin calf at £2360.
Breeding bulls
Ballyward farmer Aberdeen Angus bull at £3550.
Heifers
Kilkeel farmer Limousin 596k at £2110, Aberdeen Angus 632k at £2100, Aberdeen Angus 668k at £2100, Hereford 564k at £2040, Newry farmer Aberdeen Angus 656k at £1970, Aberdeen Angus 576k at £1950, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 574k at £1900, Limousin 542k at £1900 and Annaclone farmer Belgian Blue 506k at £1850.
Bullocks
Ballyward farmer Limousin 678k at £2320, Banbridge farmer Aberdeen Angus 708k at £2320, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 606k at £1990, Limousin 596k at £1960, Hereford 618k at £1910, Newry farmer Limousin 492k at £1880, Hereford 570k at £1860 and Katesbridge farmer Aberdeen Angus 636k at £1760, Aberdeen Angus 468k at £1750, Hereford 496k at £1690.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Ballynahinch farmer topped the sale at £6.95 a kilo for 22.1kg at £153.50.
Fat ewes topped at £240.
More ewes over the £230 mark this week with plainer ewes from £188 to £210.
Spring lambs
Lisburn farmer 28k at £159.50, Cabra farmer 24.8k at £155, Annalong farmer 23.9k at £153.50, Cabra farmer 24.9k at £153.50, Ballynahinch farmer 22.1k at £153.50, Rostrevor farmer 24.8k at £152.50, Katesbridge farmer 24k at £152, Corbet farmer 24.4k at £151.50 and Newry farmer 25.5k at £151.50.
Fat ewes
Banbridge farmer at £240, Banbridge farmer at £230, Katesbridge farmer at £210, Katesbridge farmer at £204, Castlewellan farmer at £200, Newry farmer at £198, Corbet farmer at £196, Katesbridge farmer at £196, Kilkeel farmer at £194 and Mayobridge farmer at £188.
Fat rams
Newry farmer at £225 and Banbridge farmer at £216.