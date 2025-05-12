Fat cows selling to a top of £2980 at Rathfriland Co-op
Weanling bulls calves topped to £1780 for a 500kg from a Banbridge farmer.
Fat cows topped £2980 for 910kg, Limousin.
Breeding bulls topped £2000.
Heifers topped £2500 for 596kg Limousin.
Bullocks topped at £2380 for 658kg Limousin.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Dromara farmer Belgian Blue at £990, Belgian Blue at £960, Belgian Blue at £950, Belgian Blue at £915, Aberdeen Angus at £870, Ballyward farmer Aberdeen Angus at £850, Dromara farmer Belgian Blue at £850, Dromore farmer Aberdeen Angus at £830 and Armagh farmer Belgian Blue at £800, Hereford at £800.
Heifer calves
Castlewellan farmer Fleckvieh at £840, Fleckvieh at £830, Aberdeen Angus at £750, Ballygowan FarmerAngus at £500, Saintfield farmer Aberdeen Angus at £390, Hillsborough farmer Aberdeen Angus at £390, Newtownards farmer Aberdeen Angus at £380 and Banbridge farmer Aberdeen Angus at £380.
Weanling
Male calves
Banbridge farmer Simmental 500k at £1780, Banbridge farmer Belgian Blue 378k at £1700, Dromara farmer Belgian Blue 510k at £1700, Aghagallon farmer Hereford 436k at £1650, Banbridge farmer Limousin 404k at £1630, Belgian Blue 428k at £1630, Banbridge farmer Belgian Blue 424k at £1615, Banbridge farmer Stabiliser 398k at £1590, Aghalee farmer Charolais 404k at £1560 and Dromore farmer Hereford 388k at £1550.
Weanling heifer calves
Gilford farmer Charolais 370k at £1650, Dromore farmer Limousin 314k at £1400, Newry farmer Limousin 362k at £1380, Limousin 324k at £1360, Hillsborough farmer Hereford 390k at £1300, Warrenpoint farmer Belgian Blue 366k at £1260, Blonde 354k at £1260, Hereford 392k at £1250, Dromore farmer Limousin 300k at £1230 and Hillsborough farmer Hereford 366k at £1220.
Fat cows
Ballyward farmer Limousin 910k at £2980, Lurgan farmer Charolais 772k at £2280, Dromara farmer Limousin 658k at £2250, Banbridge farmer Limousin 596k at £1835, Banbridge farmer Hereford 684k at £1815, Lurgan farmer Simmental 632k at £1760, Ballymartin farmer Hereford 592k at £1740 and Lurgan farmer Simmental 600k at £1680, Hereford 656k at £1680, Stabiliser 634k at £1600.
Breeding bulls
Rathfriland farmer saler 518k at £2000.
Heifers
Strangford farmer Limousin 596k at £2500, Limousin 522k at £2020, Katesbridge farmer Belgian Blue 562k at £2000, Strangford farmer Limousin 536k at £2000, Limousin 474k at £1870, Limousin 484k at £1770, Lurgan farmer Limousin 460k at £1760, Rathfriland farmer Saler 468k at £1730, Dromara farmer Hereford 478k at £1660 and Lurgan farmer Simmental 422k at £1560.
Bullocks
Newry farmer Limousin 658k at £2380, Banbridge farmer Limousin 704k at £2300, Katesbridge farmer Belgian Blue 602k at £2260, Kilkeel farmer Limousin 618k at £2220, Dromara farmer Hereford 636k at £2180, Newry farmer Charolais 586k at £2160, Charolais 590k at £2140, Hereford 626k at £2100, Dromara farmer Hereford 546k at £2040 and Newry farmer Belgian Blue 528k at £2010.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Katesbridge farmer topped the sale at £7.00 a kilo for 24kg at £159.50.
Fat ewes topped at £242. More ewes over the £228 mark this week with plainer ewes from £200 to £222.
Spring lambs
Jerrettspass farmer 23.8k at £161.50, Katesbridge farmer 22.8k at £159.50, Ballymartin farmer 24k at £155.50, Annaclone farmer 23.3k at £155, Newcastle farmer 22.2k at £153, Annaclone farmer 28k at £150, Kilkeel farmer 26.1 at £150, Ballyward farmer 23.3k at £150 and Kilkeel farmer 26k at £149.
Hoggets
Kilkeel farmer 30.2k at £164.50, 26k at £153, 31.7k at £152.50, Newry farmer 28k at £150, Dromara farmer 27.8k at £150, Castlewellan farmer 29.1k at £149, Downpatrick farmer 27k at £146, Kilkeel farmer 33.7k at £144, 31.9k at £143 and Rathfriland farmer 25.4k at £143.
Fat ewes
Whitecross farmer at £242, Spa farmer at £228, Waringstown farmer at £222, Dromore farmer at £220, Newcastle farmer at £216, Poyntzpass farmer at £210, Ballyward farmer at £208, Ballyward farmer at £206, Castlewellan farmer at £206 and Poyntzpass farmer at £200.
Fat rams
Ballymartin farmer at £220, Loughbrickland farmer at £206 and Dromara farmer at £170.
Ewes and lambs
Dromara farmer 1 ewe and 2 lamb at £295, 1 ewe and 1 lambs at £230 and 1 ewe and 1 lambs at £225.