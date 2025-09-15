Fat cows selling to a top of £3000 at Rathfriland Co-op
Weanling heifers calves topped to £2110 for a 472kg from a Lisburn farmer.
Fat cows topped £3000 for 824kg Blonde d'Aquitaine.
Suckler stock topped at £2820.
Dairy stock topped at £2260.
Heifers topped at £2500 for 564kg Limousin.
Bullocks topped at £2820 for 678kg Limousin.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Newry farmer Hereford at £1420, Aberdeen Angus at £1340, Hereford at £1310, Hereford at £1300, Aberdeen Angus at £1290, Lisburn farmer Aberdeen Angus at £1270, Simmental at £1270, Newry farmer Aberdeen Angus at £1270, Hereford at £1270, Hereford at £1260 and Lisburn farmer Limousin at £1230, Limousin at £1200.
Heifer calves
Annaclone farmer Belgian Blue at £1350, Newry farmer Aberdeen Angus at £1250, Aberdeen Angus at £1210, Banbridge farmer Belgian Blue at £1200, Newry farmer Aberdeen Angus at £1200, Annaclone farmer Belgian Blue at £1200, Kilkeel farmer Aberdeen Angus at £1200, Newry farmer Aberdeen Angus at £1180, Annaclone farmer Belgian Blue at £1180 and Dromore farmer Limousin at £1150
Weanling male calves
Top price per kilo £5.25, Castlewellan farmer Limousin 402k at £2110, Kilkeel farmer Belgian Blue 520k at £1940, Banbridge farmer Limousin 434k at £1860, Katesbridge farmer Aberdeen Angus 460k at £1780, Ballyward farmer Hereford 460k at £1700, Mayobridge farmer Simmental 374k at £1690, Lisburn farmer Charolais 312k at £1540, Ballyward farmer Hereford 446k at £1500, Aberdeen Angus 376k at £1500 and Dromore farmer Aberdeen Angus 346k at £1480.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £5.26, Lisburn farmer Charolais 472k at £2110, Armagh farmer Shorthorn 402k at £2050, Blonde d'Aquitaine 386k at £1940, Limousin 400k at £1940, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 414k at £1930, Armagh farmer Blonde d'Aquitaine 374k at £1910, Katesbridge farmer Aberdeen Angus 420k at £1780, Castlewellan farmer Limousin at 352k at £1730, Armagh farmer Blonde d'Aquitaine 340k at £1700 and Lisburn farmer Charolais 310k at £1630.
Fat cows
Top price per kilo £3.65 Lisburn farmer Blonde d'Aquitaine 824k at £3000, Katesbridge farmer Limousin 790k at £2700, Castlewellan farmer Limousin Bull 680k at £2400, Katesbridge farmer Belgian Blue 778k at £2320, Katesbridge FarmerAngus 822k at £2300, Kilkeel farmer Limousin 680k at £2120, Hilltown farmer Blonde d'Aquitaine 648k at £2100, Kilkeel farmer Limousin 648k at £2080, Rathfriland farmer Limousin 692k at £2020 and Castlewellan farmer Limousin 666k at £1940.
Dairy stock
Ballymartin farmer Holstein at £2260 and Downpatrick farmer Friesian at £1420.
Suckler stock
Katesbridge farmer Limousin at £2820, Rathfriland farmer Shorthorn at £2400 and Ballyward farmer Hereford cow and Hereford calf at £2300.
breeding Bulls
Kilkeel farmer Aberdeen Angus bull at £1980 and Aberdeen Angus bull at £1560.
Heifers
Top price per kilo £4.44, Dromara farmer Limousin 564k at £2500, Rathfriland farmer Limousin 684k at £2380, Dromara farmer Limousin 526k at £2320, Dromore farmer Belgian Blue 598k at £2280, Rathfriland farmer Shorthorn 620k at £2260, Rathfriland farmer Aubrac 640k at £2220, Dromara farmer Aberdeen Angus 620k at £2220, Dromara farmer Charolais 558k at £2180, Rathfriland farmer Limousin 552K at £2160 and Rathfriland farmer Hereford 542k at £2120.
Bullocks
Top price per kilo £4.85, Rathfriland farmer Limousin 678k at £2820, Limousin 662k at £2720, Limousin 672k at £2700, Limousin 636k at £2490, Ballymartin farmer Charolais 564k at £2460, Rathfriland farmer Simmental 652k at £2360, Newry farmer Belgian Blue 582k at £2340, Dromara farmer Aberdeen Angus 606k at £2340, Lurgan farmer Limousin 524k at £2320 and Dromara farmer Aberdeen Angus 632k at £2300.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Rostrevor farmer topped the sale at £8.00 a kilo for 12.5kg at £100.
Fat ewes topped at £212.
More ewes over the £208 mark this week with plainer ewes from £176 to £200.
Spring lambs
Castlewellan farmer 28k at £148, Cabra farmer 25k at £146, Hilltown farmer 25.4k at £141, Annalong farmer 25.3k at £140, Kilcoo farmer 21.5k at £137, Crossgar farmer 23.3k at £134.50, Cabra farmer 26.7k at £134, Newry farmer 24.4k at £134, Kilkeel farmer 23.2k at £133.50 and Newcastle farmer 24.4k at £133.
Fat ewes
Rathfriland farmer at £212, Rathfriland farmer at £208, at £200, Rathfriland farmer at £200, Rathfriland farmer at £192, Hillsborough farmer at £192, at £190, Annaclone farmer at £190, Hillsborough farmer at £186 and Rathfriland farmer at £176.
Fat rams
Rathfriland farmer at £176.
Breeding hoggets
Newry farmer at £270, Ballyroney farmer at £270, Newry farmer at £265, Ballyroney farmer at £260 and Gilford farmer at £250, at £230.
Breeding rams
Newry farmer at £720, at £580 and Rathfriland farmer at £285.