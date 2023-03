Fat cows: Newry farmer £1900 for 870kg Blonde d'Aquitaine (218ppk), Kilkeel farmer £1420 for 610kg Limousin (232ppk), Kilkeel farmer £1370 for 596kg Limousin (230ppk), Rathfriland farmer £1330 for 704kg Simmental (189ppk) and Kilkeel farmer £1220 for 684kg Belgian Blue (178ppk).

Weanling heifers: Hilltown farmer £1150 for 352kg (326ppk), Hilltown farmer £1100 for 392kg (281ppk), Kilkeel farmer £1070 for 338kg (316ppk), Hilltown farmer £1070 for 368kg (290ppk), Hilltown farmer £1050 for 326kg (322ppk) and £1050 for 392kg (268ppk), Hilltown farmer £1040 for 340kg (306ppk), Hilltown farmer £1020 for 328kg (311ppk), Hilltown farmer £940 for 310kg (303ppk), Hilltown farmer £890 for 302kg (294ppk), Hilltown farmer £830 for 292kg (284ppk) and Kilkeel farmer £770 for 256kg (300ppk).

Weanling bullocks: Killowen farmer £1240 for 468kg (265ppk), Hilltown farmer £1210 for 432kg (280ppk) and £1190 for 372kg (320ppk), Killowen farmer £1130 for 410kg (275ppk) and Hilltown farmer £1100 for 368kg (299ppk).

Hilltown Mart

Heifers: Cabra farmer £1870 for 726kg (267ppk), Kilkeel farmer £1840 for 672kg (273ppk), Cabra farmer £1460 for 534kg (273ppk), Kilkeel farmer £1430 for 522kg (274ppk),Cabra farmer £1330 for 524kg (253ppk) and £1330 for 496kg (268ppk), Cabra farmer £1310 for 498kg (263ppk) and £1260 for 446kg (282ppk), Hilltown farmer £1250 for 480kg (260ppk), Cabra farmer £1190 for 452kg (263ppk) and Rathfriland farmer £1110 for 406kg (273ppk).