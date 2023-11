Fat lambs: Ballymartin farmer £120 for 26kg (461ppk), Lisburn farmer £120 for 26kg (461ppk), Castlewellan farmer £115 for 24.7kg (465ppk), Kilkeel farmer £113.50 for 23.6kg (481ppk), Rostrevor farmer £113.50 for 24.8kg (457ppk), Cabra farmer £110 for 23kg (478ppk), Kilkeel farmer £109 for 23.4kg (466ppk), Rostrevor farmer £109 for 23.2kg (470ppk) and £108 for 23.4kg (461ppk), Hilltown farmer £107 for 22.6kg (473ppk), Hilltown farmer £106.50 for 23kg (463ppk), Rathfriland farmer £106 for 22.3kg (475ppk), Annalong farmer £105 for 22.9kg (458ppk), Rathfriland farmer £105 for 22.5kg (466ppk) and £104 for 22.2kg (468ppk), Kilkeel farmer £104 for 22.9kg (454ppk), Castlewellan famer £104 for 22.6kg (460ppk), Kilkeel farmer £103 for 22.5kg (458ppk), Hilltown farmer £103 for 20kg (515ppk), Cabra farmer £102 for 21.3kg (479ppk), Kilkeel farmer £101 for 20.2kg (500ppk), Leitrim farmer £101 for 21.2kg (476ppk) and £99.50 for 20.7kg (480ppk) and Hilltown farmer £99 for 21kg (492ppk).