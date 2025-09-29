Fat ewes selling to £162 at Hilltown Mart
Fat ewes: Armagh farmer £162, Hilltown farmer £160 and £156, Mayobridge farmer £154, Hilltown farmer £148, Rathfriland farmer £145 and Kilkeel farmer £144
Fat lambs: Rathfriland farmer £152 for 21.5kg (707ppk), Castlewellan farmer £146 for 22.8kg (640ppk), Rathfriland farmer £145 for 24.5kg (592ppk),Hilltown farmer £142 for 21.2kg (669ppk) and £140 for 22.7kg (616ppk), Kilkeel farmer £140 for 25kg (561ppk), Castlewellan farmer £140 for 20.4kg (686ppk) and £140 for 21.5kg (651ppk), Hilltown farmer £138 for 24kg (575ppk), Rathfriland farmer £138 for 23.8kg (580ppk), Cabra farmer £138 for 24.6kg (561ppk), Hilltown farmer £137 for 23kg (596ppk), Mayobridge farmer £137 for 20.4kg (671ppk) and £137 for 21.8kg (628ppk), Cabra farmer £137 for 23kg (596ppk) and £137 for 23.4kg (585ppk), Castlewellan farmer £136 for 22.5kg (605ppk) and £135 for 22.1kg (611ppk), Castlewellan farmer £133 for 21.6kg (616ppk), Kilkeel farmer £133 for 20.5kg (649ppk), Hilltown farmer £132 for 21.3kg (619ppk) and Kilkeel farmer £131 for 21kg (624ppk).
Store lambs: Rathfriland farmer £131 for 19.9kg (658ppk), Hilltown farmer £128 for 19.2kg (667ppk), Kilcoo farmer £127 for 19kg (668ppk), Rathfriland farmer £126 for 18kg (700ppk), Mayobridge farmer £124 for 17.7kg (700ppk), Mayobridge farmer £123 for 16.9kg (727ppk), Hilltown farmer £120 for 16.1kg (745ppk), Donaghcloney farmer £120 for 16.7kg (718ppk), Hilltown farmer £118 for 16.3kg (724ppk), Rostrevor farmer £114 for 14.4kg (792ppk), Mayobridge farmer £111 for 15.6kg (711ppk), Kilkeel framer £111 for 14.9kg (745ppk), Castlewellan farmer £109 for 15.5kg (703ppk) and Rostrevor framer £108 for 13.6kg (794ppk).