Fat ewes selling to £208 at Armoy Mart, fat lambs to £160
Fat lambs sold to £160, fat ewes to £208 and store lambs to £120.
Leading prices
Fat lambs
F McCaughan, Ballycastle, 30kgs £160. A Boyle, Bushmills, 29kgs £158. C McHenry, Torr, 26kgs £157.50. Martin Cassley, Armoy, 28kgs £157. Bushmills farmer, 30kgs £155. G Black, Armoy, 25kgs £153. L Millen, Coleraine, 25kgs £152. Tom McAllister, Bushmills, 25kgs £152. Brian Moorhead, Bushmills, 25kgs £152. John Todd, Ballycastle, 25kgs £150. Gordon McConaghie, Stranocum, 26kgs £149. F Daly, Cushendall, 24kgs £148. M Maloney, Loughguile, 25kgs £148. D Convery, Cushendun, 27kgs £147. Pat McGuckian, Dunloy, 24kgs £145. Ronan McAfee, Ballymoney, 22kgs £144.50.
Store lambs
J and S Fisher, Ballycastle, 5 Texel, £120. M Quinn, Cushendall, 9 Suffolk, £109. K Hunter, Ballymoney, 5 Texel, £107.50, 10, £106. C Osborne, 7 Blackface, £110. Cushendall farmer, 7 Crossbreds £116. J Loughridge, Loughguile, 50 Swaledale, £95.00. Kelly Brothers, Ballycastle, 12 Crossbreds £91.00. Sam Ramage, Bushmills, 9 Crossbreds £100. R Duffin, Cargan, 36 Texel, £94.50. C McHenry, Torr, 8 Texel, £100.
Fat ewes
G Thompson, Bushmills, Suffolk, £208. F McCaughan, Ballycastle, Texel, £170. Tommy McAlister, Bushmills, Texel, £162. Pat Kane, Ballycastle, Texel, £160. A Boyle, Bushmills, Crossbreds £151. G Thompson, Bushmills, Crossbreds £148. F McCaughan, Ballycastle, Texel, £138. S Gillan, Ballyvoy, Texel, £136. Sean McAlister, Ballyvoy, Kerry Hills, £134. Pat McGuckian, Dunloy, Crossbreds £132. Christie McHenry, Ballycastle, Cheviots, £130.
Sale every Wednesday at 7.00pm.
Auctioneers: Armoy Livestock Mart Ltd.