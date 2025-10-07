Females selling to £2230 at Lisahally Mart calf sale
Male weanlings
Richard Moore £2230/530kg (420ppk), £2000/390kg (512ppk), £2000/330kg (606ppk), £1910/410kg (465ppk), £1900/370kg (513ppk), £1880/350kg (537ppk), £1860/350kg (531ppk), £1840/310kg (593ppk), £1820/390kg (466ppk), £1800/370kg (486ppk), Norman Blair £2140/400kg (535ppk), £1900/370kg (513ppk), £1880/350kg (537ppk), £1820/340kg (535ppk), S & D Whiteside £1990/400kg (497ppk), £1900/370kg (513ppk), £1870/340kg (550ppk), Arnold Whiteside £1980/390kg (507ppk), £1870/350kg (534ppk), £1820/320kg (568ppk), £1780/310kg (574ppk), £1750/350kg (500ppk), Mark Gormley £1950/360kg (541ppk), Craig Blair £1880/290kg (648ppk), JJ McCrosson £1830/37kg (494ppk), Robert Guy £1810/340kg (532ppk), Craig Blair £1800/340kg (529ppk), Craig Blair £1800/340kg (529ppk), Robert Guy £1800/360kg (500ppk), Violet McClelland £1770/390kg (453ppk), Mark Gormley £1750/290kg (603ppk), Craig Blair £1730/320kg (540ppk), Richard Moore £1710/330kg (518ppk), Arnold Irons £1710/340kg (502ppk), Craig Blair £1700/330kg ( 1700/330kg (515ppk), £1700/310kg (548ppk), £1690/300kg (563ppk), £1670/270kg (618ppk), B Anderson £1700/380kg (447ppk), Arnold Irons £1690/310kg (545ppk) and Kevin O'Kane £1670/290kg (575ppk).
Female weanlings
Norman Blair £2200/360kg (611ppk), £1900/310kg (612ppk), Kevin O'Kane £2100/440kg (477ppk), Arnold Irons £2000/370kg (540ppk), £1770/310kg (571ppk), Richard Moore £1980/350kg (565ppk) Kevin O'Kane £1960/350kg (560ppk) £1790/330kg (542ppk), Mark Gormley £1780/320kg (556ppk), £1760/330kg (533ppk), Kevin O'Kane £1770/280kg (632ppk), £1760/290kg (606ppk), £1750/310kg (564ppk), £1740/320kg (543ppk), £1730/410kg (422ppk), £1720/280kg (614ppk), £1720/330kg (521ppk), £1720/330kg (521ppk), £1700/350kg (485ppk) , £1700/350kg (485ppk), £1670/310kg (538ppk), Mark Gormley £1760/3330kg (533ppk), £1670/280kg (596ppk), £1660/320kg (518ppk), £1660/320kg (518ppk), Richard Moore £1660/270kg (614ppk), Norman Blair £1660/330kg (503ppk), £1640/270kg (607ppk), Edward Kearney £1650/280kg (589ppk), £1630/290kg (562ppk), £1580/250kg (632ppk), Violet McClelland £1620/310kg (522ppk), M McLaughlin £1610/350kg (460ppk), £1610/330kg (487ppk), Richard Moore £1610/300kg (536ppk), Arnold Irons £1570/280kg (560ppk) JJ Crossen £1540/270kg (570ppk) and Edward Kearney £1530/260kg (588ppk).