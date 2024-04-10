Firm trade for cattle at Omagh Mart, bullocks selling to £2180 for 790kg
and live on Freeview channel 276
Bullocks
George Harpur, Mountjoy 790k £2180; 710k £1920; 640k £1820; 795k £2170, F McAleer, Plumbridge 650k £1815, J Patterson, Drumquin 505k £1580; 450k £1490; 460k £1510, M Cassidy, Lettercarn 515k £1560; 435k £1410; 460k £1420, K Donaghy, Carrickmore 505k £1510; 560k £1530, P J Montague, Carrickmore 500k £1460; 345k £1100, A Teague, Dromore 570k £1620, A Hughes, Creggan 500k £1480; 520k £1440; 455k £1460, F Clarke, Drumlea 555k £1540, J McAleer, Plumbridge 650k £1780, William Henderson, Trillick 640k £1750; 645k £1735, I Clements, Gortaclare 560k £1495; 580k £1480, B Breen, Eskra 410k £1420; 400k £1220; 410k £1300, C O’Hagan, Eskra 430k £1420, J T Meenagh, Carrickmore 490k £1550, W J Donnell, Strabane 465k £1460, Jas Walsh, Arvalee 475k £1420, McConnell Bros, Gortin 420k £1230; 370k £1160; 330k £1050, W J Boyd, Kesh 350k £1070 and H Gallagher, Dromore 380k £1080.
Heifers
P T Gormley, Foremass 600k £1810, S Lyons, Eskra 615k £1800; 620k £1740; 615k £1710, William Oliver, Omagh 635k £1770; 655k £1730; 565k £1660, P McCann, Altamuskin 505k £1440; 480k £1360, M McWilliams, Seskinore 525k £1480; 540k £1470, P Connolly, Castlederg 505k £1400; 495k £1420, B McClean, Carrickmore 580k £1600, R Giles, Brackey 515k £1420; 500k £1400, W Donnell, Strabane 510k £1400, S Gormley, Carrickmore 505k £1380; 480k £1470, G Corcoran, Arvalee 570k £1550; 525k £1400, I Hamilton, Castlederg 510k £1380, P Montague, Carrickmore 415k £1330, N Doherty, Killeter 490k £1440; 480k £1400, J Keys, Dromore 405k £1150, R Fleming, Gortin 465k £1320, W J Smyth, Strabane 490k £1350; 535k £1450, J Sloan, Irvinestown 485k £1330, A R Millar, Sion Mills 440k £1200 (2) and J T Meenagh, Carrickmore 375k £1180; 355k £1060; 330k £970.
Fat cows
Advertisement
Advertisement
J Baird, Douglas Bridge 620k £277; 460k £270, N Curley, Claudy 540k £238, L O’Neill, Strabane 660k £238; 620k £236, J Sproule, Dromore 500k £236, J Cassidy, Tattyreagh 740k £235; 690k £208, P Connolly, Castlederg 540k £233; 610k £228; 520k £219, N McCauley, Urney 740k £227, A McElduff, Omagh 580k £206 and J Ferguson, Ballygawley 690k £203.
Friesian cows
R Irwin, Ardstraw 750k £150, R Sterritt, Mountjoy 680k £149; 740k £149 and R J Graham, Ederney 700k £149.
Dropped calves
S McCaffrey, Eskra £640 and £580 Belgian Blue bulls; £535 Belgian Blue heifer, P O’Neill, Strabane £605 and £595 Blonde bulls, A McKelvey, Meaghy £560 Simmental bull, R T Sproule, Strabane £560 and £485 Limousin bulls, J Marshall, Omagh £475 and £450 Aberdeen Angus bulls, T D Doak, Omagh £455 Aberdeen Angus bull; £395 Aberdeen Angus heifer, A McKelvey, Newtownstewart £460 and £440 Aberdeen Angus bulls and William McGinn, Tattyreagh £410 Belgian Blue heifer.
Weanlings
D Irvine, Lack £1025 (2) Limousin heifers; £965 Limousin bull, I McKelvey, Plumbridge £860 Aberdeen Angus bull; £825 Aberdeen Angus heifer, M McBride, Trillick £860 Belgian Blue bull, C Carson, Drumlegagh £810 Charolais bull and J Baxter, Lislap £860 and £780 Simmental heifers.