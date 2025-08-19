Flying trade for cattle at Pomeroy Mart, bullocks selling to £3480
Bullocks
P Kane £3480/960kg (362ppk) £3390/890kg (380ppk) £3080/770kg (400ppk) Wylie Livestock £2940/730kg (402ppk) £2930/780kg (375ppk) £2920/730kg (400ppk) £2900/750kg (386ppk) £2860/730kg (391ppk) £2800/730kg (383ppk) £2760/710kg (388ppk) £2690/710kg (378ppk) £2640/710kg (371ppk) £2640/710kg (371ppk) D Cush £2710/690kg (392ppk) £2680/660kg (406ppk) £2560/690kg (371ppk) £2500/620kg (403ppk) £2500/670kg (373ppk) J Connolly £2690/710kg (378ppk) £2630/660kg (398ppk) £2560/70kg (382ppk) W Brown £2620/740kg (354ppk) £2530/710kg (356ppk) P McElduff £2600/690kg (376ppk) and W Barnes £2580/680kg (379ppk) £2560/680kg (376ppk) £2520/620kg (406ppk).
Heifers
R Giles £2560/510kg (502ppk) £2560/580kg (441ppk) £2500/620kg (403ppk) E Ferry £2420/670kg (361ppk) £2190/620kg (353ppk) £1890/560kg (337ppk) £1880/510kg (368ppk) C Rafferty £2400/530kg (452ppk) £2000/550kg (363ppk) D Murphy £2370/600kg (395ppk) £2310/610kg (378ppk) £2250/560kg (401ppk) F McAleer £2350/610kg (385ppk) £2340/670kg (349ppk) £2120/560kg (378ppk) Gortavoy Farm £2050/600kg (341ppk) R Scott £1950/430kg (453ppk) J McGurk £1940/490kg (395ppk) £1880/480kg (391ppk) £1820/470kg (387ppk) £1800/550kg (327ppk) N O'Brien £1900/470kg (404ppk) S Donnelly £1890/430kg (439ppk) and C Clarke £1860/480kg (387ppk) £1860/530kg (350ppk).