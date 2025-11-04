Good quality heavy lambs selling steadily to £148.50 at Markethill Mart
Good quality heavy lambs sold steadily from 550-599p/k for 24.8k at £148.50 for a Loughgall producer.
An Armagh farmer sold 47 hoggets, 24.3k at £140 (576p/k).
Good quality midweight lambs sold steadily from 610-640p/k for 20k at £128 for a Silverbridge producer.
The same owner received £129 for 20.3k (636p/k) and a Tandragee farmer received 635p/k for 20.7k at £131.50.
Light stores sold readily from 680-821p/k for 12.3k at £101 from a Loughbrickland farmer, followed by 800p/k for 14k at £112 for a Cullyhanna producer.
A Cookstown farmer received 800p/k for 13k at £104.
Stronger stores sold to 720p/k for 18.4k at £132.50 for a Castlewellan producer, followed by 697p/k for 17.5k at £122 for a Silverbridge farmer.
Main demand from 650-691p/k.
The 130 cull ewes sold in a noticeably firmer trade to a top of £268 with others at £240, £220 and £212. Main demand from £140-£204 with second quality from £80- £125 each.
Heavy lambs
Corkley producer 27k £170 630p/k: Loughgall producer 24.8k £148.50 599p/k: Armagh producer 24.3k £140 576p/k: Kilkeel producer 24.2k £137 566p/k: Markethill producer 25k £140 560p/k: Whitecross producer 25k £140 560p/k: Belleeks producer 26k £145.50 560p/k: Markethill producer 25.7k £143.50 558p/k and Loughgilly producer 24.9k £139 558p/k: 25.3k £141 557p/k.
Midweight lambs
Silverbridge producer 20k £128 640p/k: 20.3k £129 636p/k: Tandragee producer 20.7k £131.50 635p/k: Cullyhanna producer 20k £126.50 633p/k: Kilkeel producer 20.5k £129 629p/k: Portadown producer 21k £132 629p/k: Cookstown producer 20.8k £130 625p/k: Keady producer 20.4k £127 623p/k and Portadown producer 20.1k £125 622p/k.
Light store lambs
Loughbrickland producer 12.3k £101 821p/k: Cullyhanna producer 14k £112 800p/k: Cookstown producer 13k £104 800p/k: Cullyhanna producer 14.3k £112 783p/k: Loughbrickland producer 14k £108 771p/k: Silverbridge producer 14.4k £110 764p/k: Keady producer 14.4k £107 743p/k and Dundrum producer 16k £116 725p/k.
Stronger store lambs
Castlewellan producer 18.4k £132.50 720p/k: Silverbridge producer 17.5k £122 697p/k: Hilltown producer 17.3k £119.50 691p/k: Markethill producer 16.8k £115.50 688p/k: Cullyhanna producer 17k £116.50 685p/k and Silverbridge producer 17.4k £117 672p/k: 18.1k £121 669p/k.