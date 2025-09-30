Good quality heavy lambs selling to £142 at Markethill Mart
Good quality heavy lambs sold from 550-592p/k for 24k at £142 for a Dungannon farmer, followed by 563p/k for 24.5k at £138 for a Dungannon producer.
Top price of £157 paid for 14 lambs 28k (561p/k) for a Loughgall farmer.
Several pens of lambs made from £140 to £147 per head.
Good quality midweight lambs sold from 600-651p/k for 20.5k at £133.50 for a Dungannon farmer, followed by 638p/k for 20k at £127.50 for a Belleeks farmer.
Light store lambs sold from 700-759p/k for 14.5k at £110 for a Dromore producer, followed by 755p/k for 15.9k at £120 for a Markethill farmer.
Stronger store lambs sold to 728p/k for 17.3k at £126 for a Newtownhamilton farmer, followed by 719p/k for 17.8k at £128 for a Kilcoo producer.
Main demand from 670-718p/k.
The 200 cull ewes sold up to £168.
Main demand for fleshed ewes from £120 to £162, second quality ewes from £70 to £110 each.
In the breeding ring hoggets sold to £275, £270, £265 and £260.
Main demand from £210 to £250.
Breeding rams sold up to £470 and £420.
Heavy lambs
Dungannon producer 24k £142 592p/k: Dungannon producer 24.5k £138 563p/k: Markethill producer 24.5k £138 563p/k: Loughgall producer 28k £157 561p/k: Portadown producer 25.1k £140 558p/k: Armagh producer 24.8k £138 556p/k: Scarva producer 25.3k £140 553p/k and Crossmaglen producer 25.4k £140.50 553p/k.
Midweight lambs
Dungannon producer 20.5k £133.50 651p/k: Belleeks producer 20k £127.50 638p/k: Newtownhamilton producer 21.1k £131.50 623p/k: Crossmaglen producer 20k £124 620p/k: Dromore producer 21k £130 619p/k: Killylea producer 20.2k £125 619p/k and Markethill producer 22.5k £138 613p/k.
Light store lambs
Dromore producer 14.5k £110 759p/k: Markethill producer 15.9k £120 755p/k: 15.95k £119 746p/k: Dungannon producer 14.8k £110 743p/k: Markethill producer 16.6k £123 741p/k: 14.2k £105 739p/k: 16.3k £120 736p/k and Newry producer 16.7k £122.50 734p/k.
Strong store lambs
Newtownhamilton producer 17.3k £126 728p/k: Kilcoo producer 17.8k £128 719p/k: Belleeks producer 17.4k £125 718p/k: Ballinderry producer 18.4k£131 712p/k: Markethill producer 17.6k £124 705p/k: Ballinderry producer 17.2k £121 704p/k: Markethill producer 17k £119 700p/k and Belleeks producer 18.2k £126.50 695p/k.