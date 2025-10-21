Great show of calves at Lisahally Mart, bullocks selling to 681ppk

Suckler calf sale: A great show of quality weanlings this Saturday with bullocks selling to 681ppk and heifers 645ppk.

S Patterson £1910/380kg (502 ppk), £1900/330kg (575 ppk), £1730/340kg (508 ppk), £1720/320kg (537 ppk), D Devenney £1830/410kg (446 ppk), £1450/330kg (439 ppk), A Thompson £1770/320kg (553 ppk), £1670/350kg (477 ppk), K Thomas £1740/320kg (543 ppk), £1560/250kg (624 ppk), M Callan £1700/370kg (459 ppk), J McMillan £1690/280kg (603 ppk), P O’Connor £1670/340kg (491 ppk), P Proctor £1580/290kg (544 ppk), £1300/230kg (565 ppk), W O’Hara £1550/310kg (500 ppk), £1450/340kg (426 ppk) J McLaughlin £1550/390kg (397 ppk), £1240/330kg (375 ppk), K McGee £1550/290kg (534 ppk), A Thompson £1430/210kg (681 ppk), £940/190kg (494 ppk), £790/170kg (464 ppk) and Albert Lamrock £1270/300kg (423 ppk), £1170/290kg (403ppk).

S Patterson £1750/380kg (460 ppk), £1650/370kg (445 ppk), W O’Hara £1740/490kg (355 ppk), £1500/270kg (555 ppk), £1360/290kg (469 ppk), £1360/370kg (367ppk), £1200/280kg (428 ppk), £890/170kg (523 ppk), J McMillan £1710/280kg (610 ppk), £1700/280kg (607 ppk), £1400/300kg (466 ppk), £1350/220kg (613ppk) K Thomas £1610/330kg (487 ppk), £1460/300kg (486 ppk), £1430/330kg (433 ppk), P O’Connor £1400/290kg (482 ppk), £1400/310kg (451 ppk), J McLaughlin £1300/330kg (393 ppk), £1280/320kg (400 ppk), £1220/360kg (338 ppk), £1080/280kg (385ppk), A Thompson £1290/280kg (460 ppk), A Thompson £1290/200kg (645 ppk), £1140/200kg (570 ppk), £1130/210kg (538 ppk), £970/180kg (538 ppk) and A Lamrock £1200/270kg (444ppk), £1140/280kg (407 ppk), £1060/250kg (424 ppk).