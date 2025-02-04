Great show of cattle at Fivemiletown Mart, heifers selling to 427ppk
Bullocks
R Brunt £1320/400kg (330ppk) £1070/300kg (356ppk) £1050/300kg (350ppk) £1020/350kg (291ppk) K Kelly £1270/380kg (330ppk) £1260/400kg (315ppk) G Monaghan £1180/380kg (310ppk) A Mullarkey £1070/260kg (411ppk) £1050/290kg (362ppk) R Dane £1020/300kg (340ppk) £1000/310kg (322ppk) £990/280kg (353ppk) £990/290kg (341ppk) £980/270kg (362ppk) £940/310kg (303ppk) £930/290kg (320ppk) £930/285kg (332ppk) £930/250kg (372ppk) £800/270kg (333ppk) £900/280kg (321ppk) £850/250kg (340ppk) and E McKenna £1010/270kg (374ppk).
Heifers
P Keelagher £1400/460kg (304ppk) £1380/440kg (313ppk) £1380/410kg (336ppk) £1320/400kg (330ppk) £1240/410kg (302ppk) C Murray £1400/430kg (325ppk) £1290/380kg (339ppk) £840/250kg (336ppk) C McBrien £1350/450kg (300ppk) W Johnston £1340/360kg (372ppk) £1300/350kg (371ppk) £1170/410kg (285ppk) £1140/400kg (285ppk) J Donnelly £1190/450kg (264ppk) £1120/410kg (273ppk) G Monaghan £1100/340kg (323ppk) S Williamson £1100/340kg (323ppk) C McCarron £1060/320kg (331ppk) £960/340kg (282ppk) A Mullarkey £1040/260kg (400ppk) £940/220kg (427ppk) and R Dane £950/290kg (327ppk) £930/290kg (320ppk) £930/310kg (300ppk).