Great show of cattle at Fivemiletown Mart, stores topped at £2400
Bullocks
Deerpark Collections £1970/430kg (458ppk) £1690/320kg (528ppk) £1600/320kg (500ppk) I Farrell £1660/340kg (488ppk) £1550/330kg (469ppk) £1490/280kg (532ppk) A Hogg £1660/370kg (448ppk) £1570/370kg (424ppk) £1560/370kg (421ppk) £1480/350kg (422ppk) £1480/340kg (435ppk) £1300/330kg (393ppk) S Williamson £1240/350kg (354ppk) £1110/240kg (462ppk) £1070/240kg (445ppk) and R Brunt £1200/270kg (444ppk) £1150/260kg (442ppk) £1100/230kg (478ppk).
Heifers
H McClure £2400/550kg (436ppk) £2240/540kg (414ppk) £2140/460kg (465ppk) £2100/450kg (466ppk) £2040/480kg (425ppk) £2010/480kg (418ppk) £1960/450kg (435ppk) £1900/450kg (422ppk) £1840/440kg (418ppk) W Johnston £1900/430kg (441ppk) £1800/400kg (450ppk) £1780/420kg (423ppk) £1740/400kg (435ppk) S Williamson £1850/360kg (513ppk) £1760/370kg (475ppk) M McFarland £1810/520kg (348ppk) £1740/510kg (341ppk) W Dunwoody £1730/450kg (384ppk) £1700/460kg (369ppk) and A Beacom £1710/370kg (462ppk) £1640/380kg (431ppk).