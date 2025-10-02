Great show of cattle at Lisahally Mart, fat cows selling to £3162
Bullocks
O McDevitt £2420/680kg (355ppk) £2330/580kg (401ppk) S Lecky £2270/580kg (391ppk) £2220/600kg (370ppk) £2210/570kg (387ppk) £2090/520kg (401ppk) £2050/530kg (386ppk) Fairmount Farms £2230/580kg (384ppk) £2180/580kg (375ppk) £2090/550kg (380ppk) £2070/510kg (405ppk) £1990/520kg (382ppk) £1940/510kg (380ppk) £1930/490kg (393ppk) £1910/530kg (360ppk) £1890/530kg (356ppk) £1880/490kg (383ppk) A Stewart £2180/540kg (403ppk) £1850/450kg (411ppk) R McNeill £2150/570kg (377ppk) N Thompson £2140/550kg (389ppk) £2040/520kg (392ppk) £1980/490kg (404ppk) £1970/480kg (410ppk) £1960/490kg (400ppk) £1880/450kg (417ppk) £1860/440kg (422ppk) £1840/460kg (400ppk) £1810/430kg (420ppk) and M Speer £1960/480kg (408ppk) £1960/540kg (363ppk) £1950/540kg (361ppk) £1810/480kg (377ppk).
Heifers
F Gibson £2400/670kg (358ppk) £2340/600kg (390ppk) £2180/590kg (369ppk) £2180/540kg (403ppk) J Brown £2340/620kg (377ppk) G McCauley £2290/620kg (369ppk) £2160/580kg (372ppk) £2100/600kg (350ppk) £1850/510kg (362ppk) H Sayers £2260/580kg (389ppk) £2220/530kg (418ppk) £2190/570kg (384ppk) £2150/560kg (383ppk) £2100/510kg (411ppk) £2070/550kg (376ppk) £2020/490kg (412ppk) £2010/510kg (394ppk) £2000/490kg (408ppk) £1960/460kg (426ppk) £1940/450kg (431ppk) £1830/480kg (381ppk) W Young £2220/580kg (382ppk) £2000/540kg (370ppk) £1820/520kg (350ppk) J Brown £2100/520kg (403ppk) £2010/480kg (418ppk) £1990/520kg (382ppk) £1910/430kg (444ppk) R McNeill £2040/560kg (364ppk) £1850/500kg (370ppk) £1790/490kg (365ppk) M Speer £1880/510kg (368ppk) and S Lecky £1860/510kg (364ppk) £1800/480kg (375ppk).
Fat cows
N Thompson £3162/1020kg (310ppk) K McCombe £2027.60/740kg (274ppk) W Young £2002/700kg (286ppk) A Baxter £1971/730kg (270ppk) £1912.60/730kg (262ppk) D Allison £1950/650kg (300ppk) J McMillan £1912.60/730kg (262ppk) B Hutton £1900/500kg (380ppk) £1790/500kg (358ppk) £1660/440kg (377ppk) £1610/450kg (357ppk) R Sproule £1888/590kg (320ppk) £1623.60/660kg (246ppk) £1573.20/690kg (228ppk) W Hamilton £1827/630kg (290ppk) £1810.40/620kg (292ppk) and A Buchanan £1700/410kg (414ppk).
Sheep
Lambs (over 25kg)
W McMurray £151/31.7kg (476ppk) D Simpson £150.50/26.3kg (572ppk) £150/27kg (555ppk) R Deery £150.50/29kg (519ppk) £145/26kg (557ppk) Camnish Farms £147.50/28.6kg (515ppk) A McLaughlin £147.50/28.4kg (519ppk) C George £147/277.8kg (528ppk) R Clarence £147/30.6kg (480ppk) A Hogg £145.50/27.3kg (533ppk) H McCollum £145/26.1kg (555ppk) M Young £145/26.5kg (547ppk) A McLaughlin £145/25.6kg (566ppk) G Begley £145/25.6kg (566ppk) G Gilmore £144/27.2kg (529ppk) C McDevitt £143.50/25.3kg (567ppk) M Devine £143/26kg (550ppk) H Dixon £142.50/25.4kg (561ppk) M Young £142/25.7kg (552ppk) D Walker £142/25.4kg (559ppk) and J McDermott £142/25kg (568ppk).
Lambs (under 25kg)
A Houston £178/23.3kg (763ppk) £165/22kg (750ppk) J Carmichael £142/24.3kg (584ppk) B McDevitt £140.50/24.9kg (564ppk) R Clarence £136/24kg (566ppk) H O'Connor £135.50/23.4kg (579ppk) D O'Kane £135/23.1kg (584ppk) W Maxwell £135/23kg (587ppk) S Parkhill £135/23.5kg (574ppk) J Watson £134.50/24.3kg (553ppk) B Moore £134.50/22.3kg (603ppk) S Robinson £134/23kg (582ppk) M Boyle £133/22.9kg (580ppk) G Begley £131.50/22.7kg (579ppk) J and R Young £131/20.9kg (626ppk) and J Carmichael £130/21.8kg (596ppk).
Fat ewes
C Donaghy £220 £220 £205 D Evans £172 P O'Doherty £170 J Carmichael £170 £130 R Traynor £167 £155 K McMahon £163 K Mullin £158 L Edgar £152 R Millen £150 J and R Young £150 E Jones £148 J Sweeney £145 and L Lynch £142 £138.