Great show of outstanding cattle at Fivemiletown Mart, bull topping at £4200
Bullocks/bulls
P Boylan £4200/900kg (466ppk) Deerpark Collections £2190/480kg (456ppk) £1900/420kg (452ppk) £1750/360kg (486ppk) P McGirr £2150/500kg (430ppk) £2090/500kg (418ppk) £2020/500kg (404ppk) £1990/480kg (414ppk) £1860/440kg (422ppk) £1840/460kg (400ppk) £1750/380kg (460ppk) £1550/340kg (455ppk) £1440/410kg (351ppk) S Williamson £2110/450kg (468ppk) £1760/390kg (451ppk) and A McCaffrey £1870/460kg (406ppk) £1850/530kg (349ppk) £1720/500kg (344ppk) £1700/500kg (340ppk).
Heifers
R Farrell £2060/540kg (381ppk) £2000/530kg (377ppk) £1860/480kg (387ppk) £1820/460kg (395ppk) £1810/500kg (362ppk) P Keelagher £2000/640kg (312ppk) £1650/500kg (330ppk) W Johnston £1860/460kg (395ppk) £1820/460kg (395ppk) S Johnston £1790/400kg (447ppk) £1580/370kg (427ppk) £1500/420kg (357ppk) S Williamson £1630/420kg (388ppk) £1510/380kg (397ppk) £1510/380kg (397ppk) £1500/370kg (405ppk) J Maguire £1560/380kg (410ppk) and H Maguire £1560/460kg (339ppk) £1520/450kg (337ppk) £1500/460kg (326ppk) £1460/380kg (384ppk).
Weanlings
M O'Brien £2030/370kg (548ppk) B Graham £1840/410kg (448ppk) Deerpark Collections £1820/380kg (478ppk) £1800/360kg (500ppk) £1560/320kg (487ppk) J Maguire £1600/340kg (470ppk) £1490/310kg (480ppk) £1400/330kg (424ppk) £1240/290kg (427ppk) and R Sterritt £1370/320kg (428ppk) £1290/310kg (416ppk) £1290/280kg (460ppk) £1290/340kg (379ppk) £1270/320kg (396ppk) £1220/320kg (381ppk) £1190/300kg (396ppk) £1170/300kg (390ppk) £1160/290kg (400ppk) £1150/260kg (442ppk) £1140/280kg (407ppk).