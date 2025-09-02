Great turnout of cattle at Fivemiletown Mart, high demand online
Bullocks
R S Haire £2100/460kg (456ppk), £2100/480kg (437ppk), Michael Cosgrove £1890/360kg (525ppk), Henry McClure £1850/500kg (370ppk), £1840/520kg (353ppk), £1800/480kg (479ppk), £1800/540kg (333ppk), £1750/480kg (364ppk), £1730/500kg (346ppk), R Keelagher £1820/380kg (479ppk), JA Breen £1760/360kg (488ppk), Michael Cosgrove £1760/360kg (488ppk), £1710/340kg (502ppk), £1700/340kg (500ppk), £1700/350kg (485ppk), £1660/340kg (488ppk), £1620/340kg (476ppk), Deerpark Collections £1690/380kg (44ppk), £1590/400kg (397ppk), £1500/420kg (357ppk), £1200/300kg (400ppk), R Keelagher £1450/360kg (403ppk), £1380/290kg (476ppk) and Stephen Williamson £1130/280kg (403ppk), £1040/220kg (472ppk), £920/180kg (511ppk).
Heifers
Thomas Murphy (£2420, £2240, John McFarland £2000/480kg (416ppk), £1960kg/450kg (435ppk), £1840/460kg (400ppk), Damien Mulligan £1910, Thomas Murphy £1780/440kg (404ppk), JA Breen £1710/390kg (438ppk), Harry Cunningham £1700/410kg (414ppk), £1690/420kg (402ppk), £16000/380kg (421ppk), William Adams £1680/440kg (381ppk), Deerpark Collections £1600/340kg (470ppk), Longfield Farms £1530/380kg (403ppk), £1530/360kg (425ppk), £1530/360kg (425ppk), Richard Dowdalls £1460/370kg (394ppk), £1360/390kg (423ppk) and, Stephen Williamson £1440/340kg (423ppk), £1160/260kg (446ppk).