Heavy weight bullocks selling to up to £2300 per head at Enniskillen Mart
Heavy weight bullocks sold to 405ppk for a 518kg Charolais at £2100 and up to £2300 per head for a 692kg Charolais at £332ppk.
Lighter weights to 424ppk for a 462kg Charolais at £1960.
Bullocks
Belleek producer 382kg Charolais at £1520; Florencecourt producer 496kg Charolais at £1730, 426kg Charolais at £1550, 596kg Shorthorn at £2000, 492kg Charolais at £1850, 334kg Charolais at £1510, 506kg Charolais at £1740, 436kg Charolais at £1750; Enniskillen producer 634kg Friesian at £1750, 646kg Friesian at £1640, 554kg Charolais (bull) at £2050; Magheraveely producer 590kg Charolais at £1990, 586kg Limousin at £2060, 572kg Charolais at £1970, 458kg Charolais at £1690; Derrylin producer 576kg Charolais at £1960, 562kg Limousin at £1950, 542kg Limousin at £1880; Fivemiletown producer 700kg Aberdeen Angus at £2240, 696kg Aberdeen Angus at £2290, 608kg Charolais at £1900, 574kg Charolais at £1980, 606kg Charolais at £2040, 714kg Aberdeen Angus at £2270, 692kg Charolais at £2300; Macken producer 580kg Aberdeen Angus at £1700, 542 Aberdeen Angus at £1750, 594kg Aberdeen Angus at £1770; Kinawley producer 610kg Aberdeen Angus at £1880, 572kg Aberdeen Angus at £1810, 434kg Charolais at £1640, 526kg Charolais at £1890, 426kg Charolais at £1600, 624kg Charolais at £2240, 464kg Charolais at £1800, 434kg at £1760; Letterbreen producer 506kg Charolais at £1900, 514kg Charolais at £1850, 486kg Charolais at £1710; Garrison producer 462kg Charolais at £1960, 474kg Charolais at £1800, 468kg Charolais at £1790; Kesh producer 512kg Limousin at £1720, 368kg Charolais at £1440, 436kg Charolais at £1530; Aghakillymaude producer 476kg Charolais at £1750, 468kg Charolais at £1800; Trillick producer 472kg Charolais at £1860, 490kg Limousin at £1800, 534kg Charolais at £1730; Dungannon producer 552kg Charolais at £1870, 532kg Charolais at £1910, 470kg Charolais at £1770, 448kg Charolais at £1640; Lack producer 518kg Charolais at £2100, 454kg Charolais at £1680; Derrygonnelly producer 556kg Shorthorn at £1700, 546kg Simmental at £1790; Kilskeery producer 560kg Aberdeen Angus at £1880, 520kg Aberdeen Angus at £1710, 546kg Aberdeen Angus at £1780 and Strabane producer 602kg Charolais at £1940, 532kg Aberdeen Angus at £1620, 716kg Charolais at £2180, 578kg Hereford at £1700.
Weanlings
550 lots in the weanling ring.
Steers and bulls sold from £900 to £1840 for a 451kg Charolais.
Heifers sold from £800 to £1540 for a 356kg Charolais.
Ruling prices
Springfield producer 451kg Charolais steer at £1840, 430kg Charolais steer at £1710, 395kg Charolais steer at £1650, 356kg Charolais heifer at £1540, 300kg Charolais heifer at £1440; Enniskillen producer 422kg Charolais heifer at £1440, 425kg Charolais heifer at £1420, 420kg Charolais steer at £1590, 400kg Charolais steer at £1550, 441kg Charolais steer at £1650; Belcoo producer 426kg Limousin heifer at £1440, 441kg Charolais heifer at £1490, 445kg Charolais heifer at £1640, 460kg Charolais steer at £1540; Kinawley producer 440kg Charolais heifer at £1420, 292kg Charolais heifer at £1060, 388kg Charolais steer at £1440; Letterbreen producer 366kg Aberdeen Angus bull at £1420, 304kg Charolais bull at £1380, 344kg Charolais bull at £1400; Belleek producer 347kg Charolais heifer at £1550, 421kg Charolais steer at £1580, 339kg Charolais steer at £1320, 397kg Charolais steer at £1530; Derrylin producer 286kg Limousin heifer at £1210, 246kg Charolais bull at £1080, 267kg Charolais bull at £1100, 310kg Charolais heifer at £1210; Kesh producer 353kg Limousin bull at £1400, 348kg Limousin bull at £1390, 332kg Charolais bull at £1360; Enniskillen producer 325kg Charolais heifer at £1280, 308kg Charolais heifer at £1230, 338kg Charolais heifer at £1190, 262kg Limousin bull at £1150, 332kg Charolais bull at £1360; Derrygonnelly producer 285kg Charolais bull at £1390, 326kg Charolais bull at £1400, 311kg Charolais bull at £1390, 355kg Charolais bull at £1570, 248kg Limousin heifer at £1010, 245kg Limousin bull at £950, 267kg Charolais steer at £1100, 265kg Charolais heifer at £1080, 316kg Charolais heifer at £1040; Belcoo producer 312kg Charolais steer at £1340, 316kg Charolais heifer at £1360, 203kg Limousin heifer at £780, 239kg Limousin heifer at £780; Lisnaskea producer 252kg Shorthorn heifer at £950, 293 Charolais heifer at £1170; Garrison producer 353kg Charolais steer at £1610, 350kg Charolais steer at £1480, 334kg Charolais steer at £1480, 324kg Charolais steer at £1410, 323kg Charolais steer at £1450 and Belleek producer 441kg Charolais heifer at £1430, 307kg Limousin bull at £1240, 356kg Charolais heifer at £1250, 406kg Charolais steer at £1390.
Dropped calves
Dropped calves sold to £810 for a January born Charolais heifer and £690 for a January born Charolais bull.
January born bulls: Charolais at £660, Charolais at £550, Charolais at £670, Charolais at £580, Aberdeen Angus at £580, Aberdeen Angus at £550, Aberdeen Angus at £280, Belgian Blue at £570, Aberdeen Angus at £445, Aberdeen Angus at £340, Aberdeen Angus at £395, Belgian Blue at £460; December born bulls: Charolais at £580, Aberdeen Angus at £530, Friesian at £360, Friesian at £385, Friesian at £375, Hereford at £420; January born heifers: Simmental at £520, Charolais at £490, Limousin at £350, Aberdeen Angus at £550, Aberdeen Angus at £590, Aberdeen Angus at £530, Aberdeen Angus at £405, Aberdeen Angus at £350, Belgian Blue at £540, Limousin at £400, Aberdeen Angus at £355, Aberdeen Angus at £300 and December born heifers: Belgian Blue at £445.
January born heifers.
Suckler cows
2020 born Limousin with December born Limousin bull calf at £3100, 2022 born Limousin heifer with December born Charolais heifer calf at £2680, 2020 born Shorthorn with December born Limousin bull calf at £2100, 2021 born Hereford with September born Charolais bull calf at £1880, 2020 born Limousin cow with December born Limousin bull calf at £3020, 2020 born Shorthorn due March to Charolais at £2200, 2018 born Limousin due March to Charolais at £1900 and 2019 born Shorthorn near note to Limousin at £1980.
Heifers
Forward lots sold to 268ppk paid for a 634kg Charolais at £1700.
Light weights to 260ppk paid for a 500kg Charolais at £1300.
Lisnaskea producer Charolais 650kg at £1720, Charolais 634kg at £1700, Charolais 630kg at £1640, Charolais 596kg at £1600, Charolais 610kg at £1590, Charolais 570kg at £1520; Newtownbutler producer Charolais 630kg at £1590, Charolais 630kg at £1550; Enniskillen producer Charolais 550kg at £1500, Charolais 580kg at £1480, Charolais 500kg at £1300 and Omagh producer Charolais 590kg at £1490, Charolais 540kg at £1360.