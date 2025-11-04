Heifers selling to a top of £2560 per head at Swatragh Mart
Heifers sold to 504p/kg for a Limousin at 278kg (£1400) and to a top of £2560 per head for a Charolais at 630kg (406p/kg).
Bullocks sold to 594p/kg for a Limousin at 180kg (£1070) and to a top of £2420 per head for a Charolais at 650kg (372p/kg).
Some of sample prices
Fat cows
Maghera producer, Limousin 680kg £2220 (326), Slaughtneil producer, Belgian Blue 800kg £2600 (325), Slaughtneil producer, Simmental 820kg £2510 (306), Slaughtneil producer, Belgian Blue 720kg £2140 (297) and Maghera producer, Limousin 580kg £1600 (276).
Fat bulls
Ballymena producer, Limousin 960kg £3180 (331).
Heifers
Up to 300kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 278kg £1400 (504), Swatragh producer, Limousin 272kg £1330 (489), Swatragh producer, Limousin 282kg £1350 (479), Swatragh producer, Charolais 266kg £1270 (477), Swatragh producer, Limousin 238kg £1090 (458), Swatragh producer, Limousin 248kg £1120 (452), Garvagh producer, Simmental 286kg £1210 (423) and Garvagh producer, Belgian Blue 248kg £1010 (407).
300 to 400kg (p/kg)
Draperstown producer, Charolais 362kg £1680 (464), Slaughtneil producer, Charolais 310kg £1400 (452), Garvagh producer, Charolais 390kg £1740 (446), Cookstown producer, Limousin 346kg £1490 (431), Garvagh producer, Limousin 316kg £1360 (430), Maghera producer, Belgian Blue 300kg £1200 (400), Maghera producer, Belgian Blue 328kg £1200 (366) Loup producer, Charolais 396kg £1360 (343) and Slaughtneil producer, Aberdeen Angus 354kg £1170 (331).
400kg to 500kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 462kg £1880 (407), Cookstown producer, Shorthorn beef 456kg £1830 (401), Ahoghill producer, Irish Moile 490kg £1950 (398), Loup producer, Charolais 448kg £1750 (391), Garvagh producer, Simmental 420kg £1590 (379), Loup producer, Charolais 488kg £1840 (377), Cookstown producer, Limousin 484kg £1720 (355), Limavady producer, Stabiliser 496kg £1720 (347) and Draperstown producer, Charolais 478kg £1640 (343).
500kg and over (p/kg)
Limavady producer, Charolais 590kg £2500 (424), Limavady producer, Charolais 560kg £2330 (416), Limavady producer, Charolais 556kg £2310 (415), Limavady producer, Charolais 630kg £2560 (406), Limavady producer, Charolais 590kg £2380 (403), Loup producer, Charolais 562kg £2110 (375), Limavady producer, Aberdeen Angus 544kg £1990 (366), Limavady producer, Aberdeen Angus 524kg £1920 (366), Ahoghill producer, Belgian Blue 536kg £1950 (364) and Limavady producer, Aberdeen Angus 534kg £1890 (354).
Bullocks/bulls
Up to 300kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 180kg £1070 (594), Maghera producer, Limousin 252kg £1450 (575), Maghera producer, Limousin 256kg £1410 (551), Maghera producer, Limousin 284kg £1480 (521), Garvagh producer, Limousin 160kg £830 (519), Maghera producer, Limousin 292kg £1500 (514), Maghera producer, Limousin 284kg £1460 (514), Cookstown producer, Limousin 288kg £1470 (510) and Garvagh producer, Limousin 298kg £1350 (453).
300kg to 400kg (p/kg)
Clady producer, Limousin 308kg £1590 (516), Cookstown producer, Simmental 360kg £1800 (500), Maghera producer, Limousin 314kg £1540 (490), Draperstown producer, Limousin 394kg £1920 (487), Ahoghill producer, Aberdeen Angus 316kg £1530 (484), Garvagh producer, Limousin 318kg £1540 (484), Cookstown producer, Limousin 306kg £1450 (474), Garvagh producer, Limousin 330kg £1530 (464), Swatragh producer, Limousin 318kg £1340 (421) and Garvagh producer, Limousin 312kg £1280 (410).
400kg to 500kg (p/kg)
Coleraine producer, Limousin 428kg £2170 (507), Draperstown producer, Limousin 442kg £2210 (500), Coleraine producer, Limousin 400kg £1890 (473), Loup producer, Charolais 488kg £2280 (467), Draperstown producer, Charolais 444kg £1940 (437), Cookstown producer, Shorthorn beef 472kg £1830 (388), Ahoghill producer, Aberdeen Angus 412kg £1600 (388), Ahoghill producer, Aberdeen Angus 422kg £1600 (379) and Donemana producer, Shorthorn dairy 478kg £1800 (377).
500kg and over (p/kg)
Loup producer, Charolais 556kg £2420 (435), Loup producer, Charolais 512kg £2100 (410), Swatragh producer, Charolais 580kg £2330 (402), Claudy producer, Belgian Blue 506kg £1970 (389), Donemana producer, Shorthorn dairy 512kg £1980 (387), Cookstown producer, Charolais 650kg £2420 (372), Swatragh producer, Shorthorn beef 660kg £2380 (361) and Maghera producer, Aberdeen Angus 610kg £2100 (344).
Weekly sheep sale
Saturday 1st November seen a good entry of 1100 sheep at Swatragh which met a steady trade for all stock, with 810 lambs and 290 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £151.50 for 2 lambs at 28kg and to a top of 619p/kg for 4 lambs at 21kg into £130.
Lambs under 21kg sold to a top of £131 twice for 26 lambs and 20 lambs at 20.5kg and to a top of 818p/kg for 9 lambs at 14kg into £114.50.
Fat ewes to a top of £216 and rams to £490 with numerous lots making great prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Swatragh producer, 5 lambs 24kg £144.50 (602), Swatragh producer, 7 lambs 24kg £144 (600), Cookstown producer, 3 lambs 24kg £144 (600), Garvagh producer, 10 lambs 24.5kg £143.50 (586), Limavady producer, 6 lambs 24kg £139.50 (581), Portglenone producer, 2 lambs 25kg £144.50 (578), Plumbridge producer, 14 lambs 25kg £141.50 (566), Maghera producer, 3 lambs 25kg £141.50 (566), Knockloughrim producer, 2 lambs 24.5kg £136.50 (557), Greysteel producer, 13 lambs 26.5kg £144.50 (545) and Swatragh producer, 2 lambs 28kg £151.50 (541).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Garvagh producer, 4 lambs 21kg £130 (619), Cookstown producer, 9 lambs 21kg £129 (614), Swatragh producer, 5 lambs 21kg £129 (614), Knockloughrim producer, 2 lambs 23kg £140.50 (611), Cookstown producer, 3 lambs 23kg £140.50 (611), Dungiven producer, 16 lambs 23kg £140.50 (611), Strabane producer, 34 lambs 23kg £140 (608), Swatragh producer, 3 lambs 23kg £140 (608), Knockloughrim producer, 3 lambs 22.5kg £136.50 (607), Dungiven producer, 15 lambs 22kg £133 (605), Cookstown producer, 10 lambs 22kg £133 (605) and Antrim producer, 50 lambs 23kg £138 (600).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Maghera producer, 12 lambs 18kg £127 (706), Plumbridge producer, 24 lambs 18kg £121.50 (675), Maghera producer, 4 lambs 19kg £125.50 (661), Maghera producer, 7 lambs 20kg £128 (640), Maghera producer, 26 lambs 20.5kg £131 (639), Plumbridge producer, 20 lambs 20.5kg £131 (639), Magherafelt producer, 20 lambs 19kg £120 (632), Limavady producer, 16 lambs 19kg £119 (626), Garvagh producer, 3 lambs 20kg £125 (625), Feeny producer, 14 lambs 19.5kg £121 (621) and Dungiven producer, 5 lambs 20kg £124 (620).
Store lambs - up to 18kg (p/kg)
Garvagh producer, 9 lambs 14kg £114.50 (818), Garvagh producer, 11 lambs 15kg £116.50 (777), Dungiven producer, 3 lambs 16kg £114 (713), Knockloughrim producer, 8 lambs 17kg £117 (688), Garvagh producer, 3 lambs 16kg £110 (688), Maghera producer, 18 lambs 17kg £115.50 (679), Garvagh producer, 16 lambs 17kg £115 (676), Moneymore producer, 4 lambs 17kg £114 (671), Dungiven producer, 4 lambs 17.5kg £114 (651), Cookstown producer, 3 lambs 17kg £109 (641) and Ballymoney producer, 39 lambs 17.5kg £109 (623).
Fat ewes
Plumbridge producer, 4 ewes £216, Swatragh producer, 1 ewe £206, Limavady producer, 14 ewes £192, Plumbridge producer, 7 ewes £190, Draperstown producer, 2 ewes £184, Swatragh producer, 3 ewes £182, Swatragh producer, 3 ewes £182, Draperstown producer, 1 ewe £180, Garvagh producer, 4 ewes £178, Swatragh producer, 2 ewes £172, Swatragh producer, 1 ewe £172, Dungiven producer, 2 ewes £168, Ballycastle producer, 11 ewes £166 and Dungannon producer, 10 ewes £162.
Rams
Tobermore producer, 1 ram £490, Tobermore producer, 1 ram £380, Tobermore producer, 1 ram £250, Tobermore producer, 1 ram £210, Garvagh producer, 1 ram £198, Glenullin producer, 1 ram £190 and Slaughtneil producer, 1 ram £164.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.