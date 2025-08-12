Heifers selling to a top of £3090 per head at Swatragh Mart
Cows sold to 310p/kg for an Aberdeen Angus at 630kg (£1950) and to a top of £2380 per head for a Limousin at 770kg (309p/kg).
Heifers sold to 473p/kg for a Charolais at 292kg (£1380) and to a top of £3090 per head for a Belgian Blue at 750kg (412p/kg).
Bullocks sold to 551p/kg for a Limousin at 332kg (£1830) and to a top of £2110 per head for a Limousin at 542kg (389p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Slaughtneil producer, Aberdeen Angus 630kg £1950 (310), Slaughtneil producer, Limousin 770kg £2380 (309), Slaughtneil producer, Limousin 770kg £2350 (305), Swatragh producer, Limousin 700kg £2070 (296), Draperstown producer, Aberdeen Angus 810kg £2330 (288) and Coagh producer, Aberdeen Angus 690kg £1960 (284).
Heifers
up to 300kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 292kg £1380 (473), Ballymoney producer, Aberdeen Angus 198kg £770 (389), Ballymoney producer, Shorthorn beef 216kg £740 (343) and Ballymoney producer, Hereford 226kg £770 (341).
300 to 400kg (p/kg)
Upperlands producer, Limousin 318kg £1490 (469), Garvagh producer, Charolais 356kg £1590 (447), Garvagh producer, Charolais 382kg £1650 (432), Garvagh producer, Charolais 392kg £1670 (426) and Dungiven producer, Charolais 376kg £1570 (418).
400 to 500kg (p/kg)
Broughshane producer, Charolais 494kg £2310 (468), Draperstown producer, Charolais 422kg £1800 (427), Toomebridge producer, Charolais 494kg £2090 (423), Swatragh producer, Limousin 460kg £1900 (413), Toomebridge producer, Limousin 472kg £1940 (411), Toomebridge producer, Charolais 496kg £1950 (393), Swatragh producer, Limousin 454kg £1780 (392), Toomebridge producer, Charolais 480kg £1870 (390), Bellaghy producer, Belgian Blue 498kg £1840 (369), Bellaghy producer, Belgian Blue 474kg £1730 (365), Dungiven producer, Charolais 454kg £1630 (359) and Slaughtneil producer, Aberdeen Angus 472kg £1690 (358).
500kg to 600kg (p/kg)
Toomebridge producer, Limousin 582kg £2290 (393), Toomebridge producer, Limousin 510kg £2020 (396), Slaughtneil producer, Limousin 582kg £2290 (393), Magherafelt producer, Aberdeen Angus 514kg £2010 (391), Broughshane producer, Charolais 512kg £2000 (391), Toomebridge producer, Charolais 524kg £2020 (385), Toomebridge producer, Charolais 502kg £1920 (382), Broughshane producer, Belgian Blue 540kg £2050 (380), Toomebridge producer, Charolais 516kg £1960 (380), Magherafelt producer, Aberdeen Angus 530kg £2000 (377), Bellaghy producer, Belgian Blue 506kg £1910 (377), Magherafelt producer, Aberdeen Angus 532kg £1960 (368) and Magherafelt producer, Aberdeen Angus 522kg £1890 (362).
600kg and over (p/kg)
Swatragh producer, Limousin 610kg £2650 (434), Swatragh producer, Belgian Blue 750kg £3090 (412), Swatragh producer, Limousin 700kg £2830 (404), Toomebridge producer, Limousin 620kg £2400 (387), Swatragh producer, Charolais 670kg £2540 (379), Coagh producer, Simmental 660kg £2390 (362) and Limavady producer, Shorthorn beef 600kg £2050 (342).
Bullocks
Up to 400kg (p/kg)
Draperstown producer, Charolais 332kg £1830 (551), Draperstown producer, Limousin 376kg £1720 (457) and Draperstown producer, Limousin 352kg £1450 (412).
400kg to 500kg (p/kg)
Draperstown producer, Charolais 440kg £1940 (441), Draperstown producer, Charolais 456kg £1980 (434), Dungiven producer, Charolais 418kg £1780 (426), Draperstown producer, Limousin 492kg £1920 (390) and Draperstown producer, Aberdeen Angus 432kg £1470 (340).
500kg to 600kg (p/kg)
Swatragh producer, Limousin 542kg £2110 (389).
Weekly sheep sale: Another super entry of 1850 sheep on Saturday 9th August at Swatragh met a super trade with 1400 lambs and 450 fat ewes entered
Lambs over 21kg sold to a top of £180 for 1 lamb at 34kg and to a top of 655p/kg for 3 lambs at 22kg into £144.
Lambs under 21kg sold to a top of £132.50 for 27 lambs at 19.5kg and to a top of 1032p/kg for 2 lambs at 12.5kg into £129.
Fat ewes to a top of £246 and fat rams to £200 with numerous lots making super prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Swatragh producer, 1 lamb 25kg £163 (652), Magherafelt producer, 1 lamb 25kg £160 (640), Draperstown producer, 4 lambs 26kg £164 (631), Maghera producer, 1 lamb 25.5kg £160 (627), Crumlin producer, 1 lamb 25kg £157 (628), Maghera producer, 4 lambs 27kg £169 (626), Maghera producer, 22 lambs 24kg £147 (612), Garvagh producer, 4 lambs 24kg £147 (612), Moneymore producer, 1 lamb 27kg £163 (604), Draperstown producer, 2 lamb 24.5kg £148 (604) and Coleraine producer, 11 lambs 24kg £145.50 (606).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Crumlin producer, 3 lambs 22kg £144 (655), Omagh producer, 15 lambs 22kg £142.50 (648), Ballymoney producer, 12 lambs 22kg £142.50 (648), Aghadowey producer, 7 lambs 21kg £136 (648), Draperstown producer, 16 lambs 22kg £142 (645), Maghera producer, 6 lambs 22kg £142 (645), Swatragh producer, 10 lambs 22kg £141.50 (643), Swatragh producer, 7 lambs 22kg £141 (641), Ballymoney producer, 2 lambs 22kg £141 (641), Maghera producer, 6 lambs 22kg £141 (641), Draperstown producer, 1 lamb 22kg £140 (636) and Swatragh producer, 26 lambs 22kg £140 (636).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Garvagh producer, 8 lambs 18kg £130 (722), Garvagh producer, 6 lambs 18kg £130 (722), Swatragh producer, 14 lambs 18kg £128 (711), Garvagh producer, 17 lambs 18.5kg £131.50 (711), Cookstown producer, 18 lambs 18kg £128.50 (714), Toomebridge producer, 6 lambs 18.5kg £130 (703), Dungiven producer, 12 lambs 18.5kg £129 (697), Swatragh producer, 7 lambs 18.5kg £129 (697), Crumlin producer, 6 lambs 18.5kg £129 (697), Limavady producer, 10 lambs 18kg £125.50 (697), Draperstown producer, 15 lambs 19kg £132 (695) and Cookstown producer, 7 lambs 18kg £125 (694).
Store lambs - up to 18kg (p/kg)
Dungiven producer, 2 lambs 12.5kg £129 (1032), Omagh producer, 3 lambs 12kg £109 (908), Omagh producer, 13 lambs 14kg £113 (807), Garvagh producer, 15 lambs 14.5kg £111 (765), Draperstown producer, 12 lambs 14kg £105 (750), Garvagh producer, 10 lambs 17.5kg £130 (743), Draperstown producer, 31 lambs 14.5kg £107 (738), Slaughtmanus producer, 21 lambs 16.5kg £120 (727), Maghera producer, 9 lambs 17kg £123.50 (726), Maghera producer, 2 lambs 14kg £100 (714), Slaughtneil producer, 4 lambs 17.5kg £124 (708) and Knockloughrim producer, 6 lambs 16kg £112 (700).
Fat ewes
Cookstown producer, 1 ewe £246, Ballymoney producer, 1 ewe £242, Dungiven producer, 2 ewes £238, Coagh producer, 3 ewes £236, Coleraine producer, 2 ewes £236, Coleraine producer, 2 ewes £234, Moneymore producer, 1 ewe £228, Moneymore producer, 6 ewes £226, Swatragh producer, 2 ewes £226, Dungiven producer, 2 ewes £222, Swatragh producer, 1 ewe £218, Dungiven producer, 2 ewes £216, Dungiven producer, 2 ewes £196, Coleraine producer, 2 ewes £190 and Ballymoney producer, 1 ewe £190.
Fat rams
Coleraine producer, 1 ram £200, Omagh producer, 1 ram £178, Draperstown producer, 1 ram £172 and Limavady producer, 1 ram £166.
Breeding sheep sale: Thursday 7th August seen a super entry of over 950 sheep presented for sale which resulted in a fantastic trade for all stock on offer.
Breeding hoggets reached a high of £320 for 8 Suffolk Cheviots.
Breeding ewes sold to a top of £255 for 1 Suffolk.
Breeding ewe lambs reached a high of £164 for 11 Texels.
Store lambs to a top of £136 for 15 Texels.
Breeding rams sold to 400gns for a Suffolk ram lamb.
Breeding hoggets
Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £320, Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £305, Limavady producer, 8 Suffolk Cheviot £302, Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £298, Claudy producer, 8 Suffolk Cheviot £298, Limavady producer, 9 Suffolk £280, Limavady producer, 8 Suffolk £270, Garavgh producer, 13 Suffolk £265, Limavady producer, 8 Suffolk £265, Pomeroy producer, 5 Texel £265, Limavady producer, 10 Texel £265, Limavady producer, 4 Suffolk Cheviot £260, Limavady producer, 4 Suffolk £258, Limavady producer, 6 Suffolk £258 and Limavady producer, 9 Suffolk £255.
Breeding ewes
Limavady producer, 1 Suffolk £255, Cookstown producer, 6 Suffolk £198, Dromore producer, 10 Suffolk £188, Cookstown producer, 4 Texel £155 and Plumbridge producer, 1 Texel £150.
Breeding ewe lambs
Garvagh producer, 11 Texel £164, Swatragh producer, 10 Texel £162, Swatragh producer, 2 Texel £158, Maghera producer, 10 Texel £156, Kilrea producer, 2 Dutch Spotted £148, Draperstown producer, 6 Beltex £140, Maghera producer, 8 Suffolk £140, Swatragh producer, 10 Texel £138, Swatragh producer, 2 Charollais £138, Maghera producer, 8 Suffolk £136, Kilrea producer, 5 Dutch Spotted £130 and Swatragh producer, 10 Texel £130.
Store lambs
Dungiven producer, 15 Texel £136, Swatragh producer, 12 Texel £129, Desertmartin producer, 9 Texel £128, Swatragh producer, 8 Charollais £127, Dungiven producer, 15 Texel £125, Swatragh producer, 10 Texel £124, Swatragh producer, 36 Texel £123, Draperstown producer, 15 Beltex £123, Desertmartin producer, 5 Charollais £122, Slaughneil producer, 25 Mules £121, Dungiven producer, 6 Suffolk £121 and Desertmartin producer, 19 Texel £120.
Breeding rams
Donemana producer, 1 Suffolk 440gns, Artigarvan producer, 1 Dorset 240gns, Artigarvan producer, 1 Dorset 220gns and Artigarvan producer, 1 Dorset 200gns.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.