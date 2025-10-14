Heifers selling to a top of £5600 per head at Swatragh Mart
Heifers sold to 1677p/kg for a Limousin at 334kg and to a top of £5600 per head the same heifer.
Bullocks sold to 639p/kg for a Limousin at 266kg (£1700) and to a top of £2870 per head for a Limousin at 488kg (588p/kg).
Fat cows sold to 352p/kg for a Limousin at 670kg and to a top of £2360 per head for the same cow.
Show winners:
Female champion: lot 433, 334kg £5600 (1677)
Female reserve: lot 412, 458kg £2560 (559)
Male champion: lot 728, 456kg
Male reserve: lot 764, 496kg £2710 (546)
Some of the sample prices
Fat cows
Culnady producer, Limousin 670kg £2360 (352), Swatragh producer, Simmental 680kg £1950 (287) and Lissan producer, Simmental 830kg £2340 (282).
Breeding stock
Moneymore producer, Shorthorn beef cow with Aberdeen Angus bull calf £3190.
Heifers
Up to 300kg (p/kg)
Dungiven producer, Limousin 292kg £2300 (788), Limavady producer, Limousin 248kg £1900 (766), Limavady producer, Limousin 256kg £1810 (707), Moneymore producer, Limousin 202kg £1410 (698), Moneymore producer, Limousin 192kg £1300 (677), Limavady producer, Limousin 270kg £1820 (674), Ringsend producer, Limousin 276kg £1820 (659), Dungiven producer, Limousin 264kg £1720 (652), Ringsend producer, Limousin 294kg £1900 (646), Dungiven producer, Limousin 268kg £1730 (646), Garvagh producer, Charolais 278kg £1790 (644) and Moneymore producer, Limousin 266kg £1710 (643).
300 to 400kg (p/kg)
Maghera producer, Limousin 334kg £5600 (1677), Limavady producer, Limousin 334kg £2900 (868), Plumbridge producer, Limousin 308kg £2480 (805), Garvagh producer, Limousin 344kg £2520 (733), Dungiven producer, Limousin 388kg £2800 (722), Plumbridge producer, Limousin 394kg £2800 (711), Garvagh producer, Limousin 382kg £2550 (668), Dungiven producer, Limousin 348kg £2240 (644), Ringsend producer, Limousin 308kg £1880 (610), Garvagh producer, Limousin 310kg £1880 (606), Clady producer, Limousin 308kg £1790 (581) and Eglinton producer, Limousin 370kg £2140 (578).
400kg to 500kg (p/kg)
Plumbridge producer, Limousin 456kg £3950 (866), Plumbridge producer, Limousin 424kg £3500 (825), Plumbridge producer, Limousin 428kg £2800 (654), Eglinton producer, Limousin 404kg £2590 (641), Dungiven producer, Limousin 438kg £2640 (603), Slaughtneil producer, Belgian Blue 474kg £2680 (565), Garvagh producer, Limousin 458kg £2560 (559), Ringsend producer, Limousin 446kg £2440 (547), Swatragh producer, Limousin 496kg £2620 (528), Slaughtneil producer, Limousin 494kg £2590 (524) and Slaughtneil producer, Limousin 482kg £2520 (523).
500kg and over (p/kg)
Swatragh producer, Limousin 506kg £2660 (526), Swatragh producer, Limousin 508kg £2580 (508), Swatragh producer, Limousin 556kg £2700 (486), Swatragh producer, Charolais 640kg £3100 (484), Maghera producer, Limousin 508kg £2440 (480), Kilrea producer, Belgian Blue 508kg £2400 (472), Swatragh producer, Limousin 546kg £2500 (458), Limavady producer, Charolais 504kg £2310 (458), Slaughtneil producer, Limousin 520kg £2340 (450), Ringsend producer, Limousin 592kg £2620 (443), Limavady producer, Charolais 542kg £2400 (443), Slaughtneil producer, Limousin 524kg £2270 (433), Maydown producer, Belgian Blue 640kg £2740 (428) and Maydown producer, Belgian Blue 542kg £2300 (424).
Bullocks
Up to 300kg (p/kg)
Toomebridge producer, Limousin 266kg £1700 (639), Moneymore producer, Limousin 252kg £1550 (615), Toomebridge producer, Limousin 282kg £1720 (610), Ringsend producer, Limousin 294kg £1780 (605), Clady producer, Limousin 294kg £1750 (595), Moneymore producer, Limousin 282kg £1630 (578), Moneymore producer, Limousin 290kg £1580 (545), Clady producer, Limousin 276kg £1490 (540), Draperstown producer, Charolais 280kg £1490 (532), Toomebridge producer, Limousin 278kg £1470 (529), Moneymore producer, Limousin 284kg £1500 (528) and Clady producer, Aberdeen Angus 294k £1540 (524).
300kg to 400kg (p/kg)
Toomebridge producer, Limousin 342kg £1900 (556), Ringsend producer, Limousin 330kg £1800 (545), Ringsend producer, Limousin 340kg £1840 (541), Moneymore producer, Limousin 334kg £1760 (527), Ringsend producer, Limousin 346kg £1820 (526), Larne producer, Limousin 312kg £1640 (526), Draperstown producer, Charolais 326kg £1700 (521), Garvagh producer, Limousin 312kg £1610 (516), Garvagh producer, Limousin 336kg £1730 (515), Garvagh producer, Limousin 348kg £1780 (511), Toomebridge producer, Limousin 358kg £1820 (508) and Moneymore producer, Limousin 330kg £1670 (506).
400kg to 500kg (p/kg)
Moneymore producer, Limousin 488kg £2870 (588), Larne producer, Limousin 422kg £2400 (569), Strabane producer, Limousin 446kg £2470 (554), Strabane producer, Limousin 496kg £2710 (546), Swatragh producer, Limousin 468kg £2380 (509), Swatragh producer, Limousin 424kg £2080 (491), Claudy producer, Limousin 484kg £2360 (488), Limavady producer, Limousin 414kg £2000 (483), Claudy producer, Limousin 438kg £2050 (468), Ringsend producer, Limousin 486kg £2260 (465), Claudy producer, Limousin 452kg £2090 (462) and Claudy producer, Limousin 438kg £2020 (461).
500kg and over (p/kg)
Moneymore producer, Limousin 504kg £2540 (504), Swatragh producer, Charolais 554kg £2740 (495), Ringsend producer, Limousin 504kg £2450 (486), Swatragh producer, Limousin 582kg £2700 (464), Claudy producer, Limousin 504kg £2340 (464), Limavady producer, Limousin 488kg £2100 (430), Claudy producer, Limousin 526kg £2200 (418), Swatragh producer, Limousin 556kg £2240 (403), Stewartstown producer, Limousin 620kg £2350 (379), Stewartstown producer, Charolais 600kg £2250 (375) and Limavady producer, Shorthorn beef 640kg £2300 (359).
Weekly sheep sale
Saturday 11th October seen a great entry of 2090 sheep at Swatragh which met a steady fat lamb and ewe trade and a flying store lamb trade with 1520 lambs and 570 fat ewes and rams entered.
Lambs over 21kg sold to a top of £168 for 1 lamb at 35kg and to a top of 720p/kg for 1 lamb at 22.5kg into £162.
Lambs under 21kg sold to a top of £129.50 for 10 lambs at 16.5kg and to a top of 785p/kg for 10 lambs.
Fat ewes to a top of £236 and rams to £172 with numerous lots making great prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Pomeroy producer, 4 lambs 25kg £148 (592), Maghera producer, 12 lambs 25.5kg £150 (588), Maghera producer, 12 lambs 24kg £138 (575), Garvagh producer, 7 lambs 24kg £137 (571), Swatragh producer, 23 lambs 24kg £137 (570), Dungiven producer, 1 lamb 25kg £142 (568), Greysteel producer, 12 lambs 25kg £141.50 (566), Moneymore producer, 10 lambs 24kg £134.50 (560), Tobermore producer, 18 lambs 24.5kg £137 (559) and Kilrea producer, 7 lambs 24.5kg £136 (555).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Ballymoney producer, 1 lamb 22.5kg £162 (720), Park producer, 7 lambs 21kg £133 (633), Magherafelt producer, 16 lambs 21kg £132.50 (630), Randalstown producer, 7 lambs 21kg £131.50 (626) Dungiven producer, 13 lambs 22kg £136.50 (620), Draperstown producer, 10 lambs 21kg £130 (619), Dungiven producer, 2 lambs 22kg £135.50 (616), Cookstown producer, 18 lambs 21kg £129 (614), Strabane producer, 19 lambs 22kg £135 (613), Portglenone producer, 1 lamb 21kg £128.50 (612), Draperstown producer, 10 lambs 22.5kg £137.50 (611) and Dunloy producer, 1 lamb 21kg £128 (610).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Plumbridge producer, 7 lambs 18kg £127.50 (708), Dungiven producer, 12 lambs 18.5kg £127.50 (689), Portglenone producer, 3 lambs 18kg £124 (689), Aghadowey producer,5 lambs 18kg £122 (678), Swatragh producer, 12 lambs 18.5kg £124 (670), Park producer, 5 lambs 18kg £120 (666), Swatragh producer, 33 lambs 19kg £126.50 (665), Plumbridge producer, 5 lambs 19.5kg £129 (661), Swatragh producer, 13 lambs 19.5kg £129 (661), Garvagh producer, 4 lambs 18.5kg £121.50 (657) and Maghera producer, 2 lambs 18.5kg £121 (654).
Store lambs - up to 18kg (p/kg)
Draperstown producer, 10 lambs 16.5kg £129.50 (785), Maghera producer, 10 lambs 16.5kg £128 (776), Draperstown producer, 2 lambs 16kg £123 (769), Draperstown producer, 4 lambs 17kg £121 (711), Donemana producer, 11 lambs 12kg £85 (708), Draperstown producer, 7 lambs 17kg £120 (705), Lissan producer, 9 lambs 17.5kg £121 (691), Portglenone producer, 3 lambs 17kg £117 (688), Dungiven producer. 4 lambs 17kg £117 (688), Draperstown producer, 11 lambs 17.5kg £119 (680), Draperstown producer, 25 lambs 11.5kg £77.50 (673) and Draperstown producer, 21 lambs 17kg £113 (665).
Fat ewes
Maghera producer, 1 ewe £236, Ballymoney producer, 3 ewes £208, Portglenone producer, 2 ewes £194, Park producer, 1 ewe £186, Strabane producer, 6 ewes £184, Maghera producer, 2 ewes £178, Loughgall producer, 8 ewes £178, Dungiven producer, 13 ewes £174, Loughgall producer, 13 ewes £172, Park producer, 7 ewes £171, Ballymena producer, 1 ewe £168, Dungiven producer, 5 ewes £168, Swatragh producer, 12 ewes £167, Maghera producer, 6 ewes £166, Ballymena producer, 2 ewe £164 and Dungiven producer, 1 ewe £160.
Breeding sheep sale
Thursday 9th October seen a good entry of 700 sheep presented for sale which resulted in a super trade for all stock on offer.
Breeding hoggets topped at a high of £208 for 3 Suffolks.
Breeding ewes reached a high of £182 for 2 Suffolks.
Breeding ewe lambs sold to a top of £266 for 4 Suffolk Texel.
Breeding rams reached a top of 500 guineas for 1 Aberfield.
Store lambs sold to £130 for 6 Suffolks.
Breeding hoggets
Plumbridge producer, 3 Suffolk £208, Donemana producer, 1 Suffolk £208, Plumbridge producer, 10 Texel £200, Claudy producer, 7 Texel £198, Claudy producer, 6 Texel £194, Plumbridge producer, 10 Texel £192, Maghera producer, 2 Suffolk £192, Greysteel producer, 10 Belclare £190, Donemana producer, 1 Suffolk £190 and Draperstown producer, 4 Suffolk £190.
Breeding ewes
Claudy producer, 2 Suffolk £182, Maghera producer, 1 Texel £168, Maghera producer, 7 Cheviot £165, Maghera producer, 5 Suffolk £162, Draperstown producer, 8 Mule £150, Maghera producer, 5 Mule £150 and Swatragh producer, 5 Texel £130 and Draperstown producer, 4 Mule £130.
Breeding ewe lambs
Dungiven producer, 4 Suffolk Texel £266, Dungiven producer, 10 Texel £180, Macosquin producer, 9 Mule £176, Limavady producer, 3 Suffolk £172, Draperstown producer, 12 Texel £170, Dungiven producer, 4 Suffolk Texel £168, Dungiven producer, 10 Texel £168, Dungiven producer, 11 Texel £164, Macosquin producer, 9 Mule £160, Park producer, 11 Blackface £156, Dungiven producer, 10 Texel £152, Park producer, 9 Blackface £150, Dungiven producer, 4 Suffolk Texel £150 and Maghera producer, 2 Texel £150.
Breeding rams
Swatragh producer, Aberfield 500 guineas, Donemana producer, Texel 470 guineas , Donemana producer, Texel 440 guineas, Donemana producer, Texel 390 guineas and Gulladuff producer, Dorset 250 guineas.
Store lambs
Maghera producer, 6 Suffolk £130, Greysteel producer, 10 Texel £126, Maghera producer, 3 Texel £125, Gulladuff producer, 11 Texel £122, Draperstown producer, 11 Texel £122, Garvagh producer, 18 Texel £121, Greysteel producer, 10 Texel £121, Garvagh producer, 5 Suffolk £121, Gulladuff producer, 6 Charollais £116 and Gulladuff producer, 3 Dorset £114.
