Heifers topped at £1830 for a 760kg Aberdeen Angus (241.00).

Fat cows sold to £1200 655kg Charolais (183.00).

Dropped calves peaked at £410 Simmental bull and heifer calves to £360 Simmental.

Dungannon Mart

Weanlings sold to £1440 for a 555kg Limousin steer (260.00).

Weanling heifers sold to £910 295kg Blonde d'Aquitaine (310.00).

Steers

A quality entry of steers saw prices reach a height of £2100 750kg Limousin (280.00) presented by V Patterson, £2020 755kg Limousin (268.00), £1990 720kg Limousin (276.00), £1970 740kg Limousin (266.00), £1960 735kg Limousin (268.00), £1880 710kg Limousin (265.00), £1800 685kg Limousin (263.00), £1750 660kg Aberdeen Angus (265.00); S Lees £2060 800kg Limousin (258.00); J Holland £2000 775kg Charolais (258.00), £2000 785kg Charolais (255.00), £1900 710kg Charolais (268.00); J Watt £1890 725kg Limousin (261.00), £1700 645kg Limousin (273.00), £1700 650kg Charolais (262.00), £1690 620kg Charolais (273.00), £1670 635kg Charolais (263.00), £1620 615kg Limousin (263.00); G Newell £1880 695kg Charolais (271.00); A O’Kane £1880 680kg Charolais (277.00), £1740 635kg Charolais (274.00), £1610 605kg Charolais (266.00); H Kerr £1830 720kg Aberdeen Angus (255.00), £1740 650kg Charolais (268.00), £1670 605kg Charolais (276.00), £1670 625kg Charolais (267.00); M Sharkey £1750 650kg Simmental (269.00), £1730 645kg Charolais (268.00), £1700 650kg Charolais (262.00), £1680 645kg Charolais (261.00), £1670 620kg Charolais (269.00), £1640 620kg Limousin (265.00), £1630 595kg Limousin (274.00); K McKenna £1660 585kg Limousin (284.00); E Pike £1500 505kg Charolais (297.00), £1440 505kg Limousin (285.00), £1400 510kg Limousin (275.00), £1300 490kg Limousin (265.00), £1290 475kg Limousin (272.00); W Neville £1340 500kg Limousin (268.00); W McCavish £1300 480kg Limousin (271.00) and a Lisburn producer £1130 430kg Limousin (263.00).

Heifers

Heifer prices remain strong to peak at £1830 760kg Aberdeen Angus (241.00) presented by O Cairns, £1820 685kg Limousin (266.00), £1650 605kg Limousin (273.00); G Hobson £1795 670kg Charolais (268.00), £1760 655kg Limousin (269.00), £1680 630kg Limousin (268.00), £1520 575kg Limousin (264.00); G Boden £1640 605kg Charolais (271.00), £1580 575kg Charolais (275.00), £1550 560kg Limousin (277.00), £1500 590kg Charolais (254.00), £1480 555kg Charolais (267.00); M Cardwell £1580 585kg Charolais (270.00), £1290 480kg Charolais (269.00); W Harkness £1570 605kg Charolais (260.00), £1480 570kg Limousin (260.00), £1420 520kg Simmental (273.00); D Nelson £1490 545kg Limousin (273.00), £1460 520kg Limousin (281.00), £1370 490kg Limousin (280.00); C Magee £1210 480kg Charolais (252.00); J Cooke £910 345kg Charolais (264.00) and W McCavish £890 340kg Limousin (262.00).

Fat cows cleared to £1200 for a 655kg Charolais (183.00) presented by J G Mills, £1170 680kg Hereford (172.00) and S Allen £765 465kg Simmental (165.00).

Dropped calves

Dropped Calves sold to £410 for a Simmental bull presented by R Fields, £325 Simmental bull; K Henry £405 Charolais bull, £390 Belgian Blue bull; L and C Allen £370 Aberdeen Angus bull, £295 Charolais bull; G Brown £365 x 2 Aberdeen Angus bulls; S Quinn £330 Charolais bull, £235 Charolais bull; A Watson £265 Aberdeen Angus bull; R Crawford £260 Aberdeen Angus bull and C Weir £235 Aberdeen Angus bull; D Young £235 x 3 Aberdeen Angus bulls.

Friesian bulls sold from £40 to £85.

Meanwhile heifer calves sold to £360 Simmental presented by Fields; C Brown £285 x 2 Aberdeen Angus heifers; D Young £205 Aberdeen Angus heifer, £190 Hereford heifer; M Cush £200 Aberdeen Angus heifer and Lake View Farms £200 Aberdeen Angus heifer, £195 Fleckvieh heifer.

Weanlings

Weanlings prices hit a height of £1440 for a 555kg Limousin steer presented by W Murphy; N Irwin £1360 440kg Limousin (308.00); D Bell £1210 445kg Limousin (272.00); M McCrystal £1140 345kg Charolais (330.00); G Wilson £1110 360kg Charolais (309.00), £1100 370kg Charolais (295.00); G Smith £1070 360kg Charolais (296.00); R Johnson £1010 390kg Blonde d'Aquitaine (259.00), £910 290kg Blonde d'Aquitaine (313.00), £850 290kg Blonde d'Aquitaine (291.00), £810 300kg Blonde d'Aquitaine (270.00); D Litter £960 305kg Charolais (314.00), £910 300kg Limousin (302.00), £810 285kg Charolais (281.00), £780 255kg Charolais (307.00); D Wilson £940 325kg Charolais (290.00); D and J Kane £900 x 3 280kg Charolais (321.00) and P McKearney £650 225kg Aberdeen Angus (286.00).