Heifers selling to £2640 at Hilltown Mart suckler sale

Results on the night were as follow: Overall champion and first place heifer exhibited by James Cleland sold for £2640.
Reserve champion and second place heifer also exhibited by James Cleland sold for £1970.
Third place heifer exhibited by Paul Brown sold for £2200.
First place in the bull class exhibited by Frank Russell sold for £2140.
Second place in the bull class exhibited by Eamon McClorey sold for £1940.
Third place bull calf exhibited by Sean O’Hanlon sold for £1960.
Other prices on the night were as follows:
Heifers: Castlewellan farmer £2640 for 402kg (657ppk), Kilkeel farmer £2340 for 486kg (481ppk), Hilltown farmer £2200 for 454kg (484ppk), Rostrevor farmer £2100 for 422kg (497ppk), Hilltown farmer £2020 for 372kg (543ppk), Mayobridge farmer £1980 for 408kg (485ppk), Castlewellan farmer £1970 for 380kg (518ppk), Cabra farmer £1960 for 410kg (478ppk), Castlewellan farmer £1820 for 328kg (555ppk), Rostrevor farmer £1800 for 360kg (500ppk), Downpatrick farmer £1800 for 338kg (532ppk), Hilltown farmer £1780 for 328kg (542ppk) and £1710 for 306kg (558ppk), Kilkeel farmer £1680 for 340kg (494ppk), Castlewellan farmer £1610 for 324kg (497ppk), Kilkeel farmer £1570 for 298kg (527ppk), Castlewellan farmer £1570 for 298kg (527ppk), Mayobridge farmer £1510 for 292kg (517ppk), Downpatrick farmer £1490 for 306kg (486ppk) and Kilcoo farmer £1460 for 304kg (480ppk).
Bull calves: Kilkeel farmer £2400 for 424kg (566ppk), Mayobridge farmer £2140 for 464kg (461ppk), Rostrevor farmer £21040 for 414kg (517ppk), Kilkeel farmer £2120 for 384kg (552ppk) and £2120 for 380kg (558ppk), Rostrevor farmer £2120 for 430kg (493ppk), Kilkeel farmer £2070 for 404kg (512ppk), Kilkeel farmer £2060 for 394kg (523ppk), Rostrevor farmer £2020 for 380kg (531ppk), Hilltown farmer £1980 for 416kg (476ppk), Hilltown farmer £1960 for 374kg (524ppk), Mayobridge farmer £1940 for 386kg (503ppk), Hilltown farmer £1860 for 382kg (487ppk), Castlewellan farmer £1860 for 382kg (487ppk), Rostrevor farmer £1840 for 354kg (520ppk), Bryansford farmer £1800 for 318kg (566ppk), Mayobridge farmer £1780 for 326kg (546ppk), Hilltown farmer £1760 for 338kg (521ppk), Kilkeel farmer £1750 for 348kg (503ppk), Castlewellan farmer £1700 for 328kg (518ppk), Castlewellan farmer £1700 for 330kg (515ppk), Kilkeel farmer £1680 for 332kg (512ppk), Castlewellan farmer £1670 for 332kg (503ppk), Kilkeel farmer £1660 for 296kg (561ppk), Katesbridge farmer £1660 for 324kg (512ppk), Kilkeel farmer £1650 for 316kg (522ppk), Kilkeel farmer £1620 for 264kg (614ppk), Kilkeel farmer £1600 for 316kg (506ppk), Kilkeel farmer £1580 for 294kg (537ppk), Banbridge farmer £1580 for 282kg (560ppk), Kilkeel farmer £1560 for 302kg (516ppk), Kilkeel farmer £1500 for 270kg (555ppk), Katesbridge farmer £1470 for 286kg (514ppk), Kilkeel farmer £1460 for 254kg (574ppk), Kilkeel farmer £1460 for 284kg (514ppk), Kilkeel farmer £1440 for 280kg (514ppk), Banbridge farmer £1420 for 272kg (522ppk) and £1380 for 232kg (595ppk), Kilkeel farmer £1380 for 242kg (570ppk), Kilkeel farmer £1270 for 202kg (628ppk), Kilkeel farmer £1260 for 202kg (624ppk) and Banbridge farmer £1260 for 206kg (612ppk).
A good entry of sheep to Hilltown Mart on Thursday 9th October saw fat ewes sell to £300 and fat lambs to £159.
Fat ewes: Cabra farmer £300, Kilkeel farmer £242 and £240, Ballyward farmer £238, Lisburn farmer £228, Markethill farmer £210, Cabra farmer £196, Rostrevor farmer £195, Kilcoo farmer £190, Kilkeel farmer £185, Kilkeel farmer £180, Lisburn farmer £175 and £170 and Kilcoo farmer £158.
Fat lambs: Kilkeel farmer £159 for 31kg (513ppk), Lisburn farmer £158 for 25kg (632ppk), Cabra farmer £150 for 20.3kg (738ppk), Hilltown farmer £142 for 27kg (524ppk), Belleeks farmer £140 for 25kg (560ppk), Belleek farmer £139 for 25.5kg (545ppk) and £139 for 24.4kg (570ppk), Ballyward farmer £137.50 for 23kg (598ppk), Newry farmer £135 for 21.6kg (625ppk) and £134 for 20.7kg (647ppk), Kilkeel farmer £133.50 for 22.8kg (585ppk), Hilltown farmer £133 for 22kg (604ppk), Banbridge farmer £133 for 23kg (576ppk) and Hilltown farmer £131 for 22.2kg (590ppk).
Store lambs: Castlewellan farmer £130 for 19.7kg (660ppk), Rathfriland farmer £128 for 19.1kg (670ppk), Hilltown farmer £128 for 17.9kg (715ppk) and £127 for 17.6kg (721ppk), Leitrim farmer £127 for 18.1kg (702ppk), Hilltown farmer £126 for 18.6kg (677ppk), Hilltown farmer £124 for 17.3kg (717ppk), Leitrim farmer £124 for 17.2kg (721ppk), Mayobridge farmer £119 for 16.2kg (735ppk), Cabra farmer £112 for 15.6kg (718ppk), Cabra farmer £108 for 14.8kg (730ppk), Mayobridge farmer £104 for 13.6kg (765ppk), Rathfriland farmer £102 for 13.2kg (773ppk), Cabra farmer £100 for 14.3kg (699ppk) and Kilkeel farmer £98 for 14kg (700ppk).