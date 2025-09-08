Heifers selling to £2920 at Hilltown Saleyard
Breeding hoggets sold to £265 and fat ewes sold to £245.
Breeding ewes: Dromara farmer £265, £255 and £215.
Fat ewes: Armagh farmer £245, Newry farmer £224, Armagh farmer £220, Rathfriland farmer £196, Kilcoo farmer £190, Ballynahinch farmer £170, Cabra farmer £168, Armagh farmer £160, Cabra farmer £159 and Ballygowan farmer £158.
Breeding ewe lambs: Hilltown farmer £220, Cabra farmer £215, Rostrevor farmer £210, Hilltown farmer £200, Hilltown farmer £195, Cabra farmer £192 and £190, Hilltown farmer £190, Cabra farmer £180, Hilltown farmer £180, Hilltown farmer £175, Dromara farmer £174 Cabra farmer £170, Cabra farmer £160, Loughbrickland farmer £157, Cabra farmer £155 and Hilltown farmer £155.
Fat lambs: Downpatrick farmer £152 for 23.5kg (647ppk) and £148 for 21.4kg (691ppk), Hilltown farmer £145 for 22kg (659ppk), Rostrevor farmer £138 for 21kg (657ppk), Hilltown farmer £134 for 22kg (609ppk) and Loughbrickland farmer £133 for 22kg (604ppk).
Store lambs: Loughbrickland farmer £142 for 17.1kg (830ppk), Hilltown farmer £140 for 18.7kg (748ppk), Loughbrickland farmer £140 for 19.3kg (725ppk), Banbridge farmer £126 for 17kg (741ppk), Hilltown farmer £122 for 15.6kg (782ppk), Bryansford farmer £121 for 16.5kg (733ppk), Aramgh farmer £114 for 15kg (760ppk), Rathfriland farmer £108 for 14.9kg (725ppk), Hilltown farmer £97 for 13.8kg (703ppk), Kilkeel farmer £94 for 12.9kg (728ppk), Hilltown farmer £91 for 13kg (700ppk), Cabra farmer £90 for 12.3kg (732ppk) and Kilkeel farmer £87 for 12.3kg (707ppk).
A good entry of cattle to Hilltown mart saw fat cows sell to £2300, heifers to £2920 and bullocks to £2880.
Fat cows: Jerrettspass farmer £2300 for 886kg (260ppk), Ballynahinch farmer £2180 for 818kg (266ppk), Kilkeel farmer £2110 for 794kg (266ppk), Leitrim farmer £2010 for 694kg (289ppk) and Cabra farmer £1990 for 746kg (267ppk).
Weanling heifers: Mayobridge farmer £1780 for 375kg (473ppk), Kilkeel farmer £1740 for 396kg (439ppk), Cabra farmer £1500 for 378kg (397ppk) and Kilkeel farmer £1480 for 312kg (474ppk).
Weanling bullocks: Rostrevor farmer £2320 for 450kg (515ppk), Mayobridge farmer £2310 for 522kg (442ppk) and £2300 for 482kg (477ppk), Rostrevor farmer £2160 for 472kg (457ppk) and £2150 for 452kg (475ppk), Cabra farmer £1770 for 358kg (494ppk), Ballyward farmer £1620 for 346kg (468ppk), Rostrevor farmer £1590 for 306kg (519ppk), Kilkeel farmer £1370 for 274kg (500ppk) and Ballyward farmer £1220 for 284kg (429ppk).
Heifers: Cabra farmer £2920 for 494kg (591ppk), £2800 for 532kg (526ppk) and £2700 for 514kg (525ppk), Kilkeel farmer £2650 for 646kg (410ppk), Kilkeel farmer £2560 for 630kg (406ppk), Kilkeel farmer £2500 for 606kg (412ppk), Clough farmer £2460 for 598kg (411ppk), Kilcoo farmer £2110 for 502kg (420ppk), Rathfriland farmer £1810 for 424kg (427ppk), Ballynahinch farmer £1780 for 440kg (404ppk), Ballyward farmer £1700 for 408kg (417ppk), Rathfriland farmer £1700 for 420kg (405ppk), Hilltown farmer £1680 for 398kg (422ppk), Mayobridge farmer £1680 for 388kg (433ppk), Kilkeel farmer £1650 for 354kg (466ppk), Rathfriland farmer £1610 for 378kg (426ppk), Castlewellan farmer £1600 for 380kg (421ppk), Rathfriland farmer £1580 for 364kg (434ppk) and Kilkeel farmer £1570 for 350kg (448ppk).
Bullocks: Rostrevor farmer £2880 for 748kg (385ppk) and £2800 for 722kg (388ppk), Hilltown farmer £2720 for 692kg (393ppk) and£2700 for 722kg (374ppk), Rostrevor farmer £2640 for 638kg (414ppk), Kilkeel farmer £2510 for 646kg (388ppk), Kilkeel farmer £2380 for 516kg (461ppk) and £2330 for 494kg (472ppk), Hilltown farmer £2330 for 568kg (410ppk), Kilkeel farmer £2320 for 534kg (434ppk), Hilltown farmer £2300 for 492kg (467ppk), Kilkeel farmer £2290 for 466kg (491ppk), £2190 for 432kg (507ppk) and £2180 for 440kg (495ppk), Kilkeel farmer £1790 for 376kg (476ppk), £1770 for 364kg (486ppk) and £1760 for 346kg (508ppk), Kilkeel farmer £1690 for 380kg (444ppk), £1620 for 344kg (471ppk) and £1600 for 368kg (435ppk), Kilkeel farmer £1590 for 336kg (473ppk) and Rathfriland farmer £1510 for 340kg (444ppk).