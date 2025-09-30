High demand for cattle at Fivemiletown Mart, bullocks to 576ppk
Bullocks
C McBrien £2370/520kg (455ppk) £2140/500kg (428ppk) £2120/530kg (400ppk) £2110/520kg (405ppk) W Graham £2030/380kg (534ppk) £1890/390kg (484ppk) £1610/310kg (519ppk) J Nugent £2000/490kg (408ppk) £1950/490kg (398ppk) £1890/490kg (385ppk) £1840/500kg (368ppk) N Graham £1910/410kg (465ppk) £1770/400kg (442ppk) S Mitchell £1810/420kg (431ppk) D McGrade £1790/440kg (406ppk) N Cosgrove £1730/300kg (576ppk) £1720/300kg (573ppk) A McCaffrey £1660/480kg (345ppk) £1560/440kg (354ppk) A Watson £1570/300kg (523ppk) V Allen £1520/400kg (380ppk) £1410/380kg (371ppk) and S Williamson £1470/320kg (459ppk) £1390/340kg (408ppk).
Heifers
V Allen £2140/580kg (369ppk) £2090/580kg (360ppk) J Kelly £2000/500kg (400ppk) £1960/480kg (408ppk) £1730/440kg (393ppk) £1730/420kg (411ppk) £1690/400kg (422ppk) £1640/380kg (431ppk) N Graham £1980/480kg (412ppk) £1750/400kg (437ppk) £1720/410kg (419ppk) R Farrell £1940/460kg (421ppk) £1920/520kg (369ppk) £1900/490kg (387ppk) £1850/440kg (420ppk) £1800/440kg (409ppk) £1640/370kg (443ppk) S Williamson £1800/360kg (500ppk) R Sterritt £1760/520kg (338ppk) £1480/480kg (308ppk) £1450/440kg (329ppk) £1340/340kg (394ppk) W Johnston £1740/440kg (395ppk) £1640/420kg (390ppk) and N Carrothers £1700/440kg (386ppk).