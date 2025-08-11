High demand for cattle at Fivemiletown Mart with a ring full of buyers
Cattle in high demand this week with a ring full of buyers at Fivemiletown Mart.
Prices as follows:
S Williamson £1700/430kg (395ppk) £1660/400kg (415ppk) £1390/380kg (365ppk) £1300/350kg (371ppk) £1210/330kg (366ppk) £1080/300kg (360ppk) £1080/300kg (360ppk) W Johnston £1690/420kg (402ppk) £1650/420kg (392ppk) £1610/440kg (365ppk) £1590/400kg (397ppk) £1410/330kg (427ppk) M McGirr £1670/440kg (379ppk) £1650/410kg (402ppk) £1640/440kg (372ppk) £1630/450kg (362ppk) £1530/400kg (382ppk) £1340/340kg (394ppk) and H Nugent £1610/420kg (383ppk) £1550/400kg (387ppk) £1530/380kg (402ppk) £1490/350kg (425ppk).