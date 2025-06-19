High demand for cattle at Lisahally Mart, stores selling to £3580/930kg
Bullocks
R Campbell £3580/930kg (384ppk) J Baird £2760/770kg (358ppk) £2140/610kg (350ppk) R Blackburn £2620/700kg (374ppk) £2440/640kg (381ppk) £2430/620kg (391ppk) £2300/630kg (365ppk) £2280/630kg (361ppk) £2010/570kg (352ppk) J Proctor £2080/630kg (330ppk) £1840/550kg (334ppk) £1820/570kg (319ppk) £1780/550kg (323ppk) and H Dixon £1620/450kg (360ppk) £1570/450kg (348ppk) £1480/420kg (352ppk) £1410/400kg (352ppk).
Heifers
J Proctor £2020/620kg (325ppk) £1990/630kg (315ppk) J Dodds £1740/560kg (310ppk) £1640/500kg (328ppk) £1490/460kg (323ppk) £1490/480kg (310ppk) A Kennedy £1610/390kg (412ppk) £1440/340kg (423ppk) £1370/330kg (415ppk) £1160/310kg (374ppk) £1150/280kg (410ppk) and J Hughes £1500/450kg (333ppk) £1260/330kg (381ppk) £1210/390kg (310ppk).
Fat cows
J Baird £2590/700kg (370ppk) J Foster £1850/740kg (250ppk) £1713/680kg (252ppk) £1618/710kg (228ppk) C Snodgrass £1835/670kg (274ppk) £1795/670kg (268ppk) £1587/640kg (248ppk) J Dodds £1534/650kg (236ppk) and H Dixon £1315/480kg (274ppk).
Sheep: A flying trade this Tuesday with sheep in high demand, lambs sold to £173 and fat ewes topped £224.
Lambs
R Lowry £173/26.3kg (657ppk) M Kennedy £154/24kg (641ppk) C O'Hara £152/32.5kg (467ppk) W O'Hara £151/25kg (604ppk) £143.50/23.3kg (615ppk) A Olphert £149.50/24.2kg (617ppk) A McLaughlin £148/23.6kg (627ppk) S McCay £148/24.6kg (601ppk) S Dunlop £147/24.4kg (602ppk) D Martin £147/23.8kg (617ppk) M Whiteside £145.50/23.2kg (627ppk) H Barbour £145.50/23.2kg (627ppk) R Hutchinson £145/23.3kg (622ppk) P Brolly £144/21.3kg (676ppk) O McDevitt £144/22.3kg (645ppk) P McNicholl £143/22.5kg (635ppk) G Kelly £142.50/21.6kg (659ppk) V McClelland £142/21.7kg (654ppk) E McCloskey £140.50/21.8kg (644ppk) D Lowry £140/21.7kg (645ppk) and H Dixon £140/21.3kg (657ppk).
Ewes
L Young £224 LG Young £208 C O'Hara £206 £162 Kelly Farms £200 M McDonald £192 E McCloskey £192 G Kelly £188 A Olphert £188 P Brolly £182 P McNicholl £176 J Carmichael £172 £168 P McKelvey £167 O Taylor £162 £154 H Johnston £156 P O'Kane £152 J Dodds £150 H Morrison £148 L Young £146 and R Campbell £142.