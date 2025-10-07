High demand for cattle at Pomeroy Mart, store selling to £2600
Bullocks
G McAnespie £2480/620kg (400ppk) £2480/600kg (413ppk) £2310/550kg (420ppk) £2190/570kg (384ppk) £2170/560kg (387ppk) £2160/540kg (400ppk) £2110/500kg (422ppk) J Tanney £2350/630kg (373ppk) £2030/540kg (375ppk) £1950/520kg (375ppk) P Trainor £2340/630kg (371ppk) £2290/620kg (369ppk) £2220/620kg (358ppk) £2110/580kg (363ppk) B Martin £2330/640kg (364ppk) £2290/650kg (352ppk) A McAleer £2320/610kg (380ppk) £2240/520kg (430ppk) £2000/490kg (408ppk) C Rafferty £2150/700kg (307ppk) D Hempton £1950/380kg (513ppk) £1900/290kg (655ppk) P Coyle £1920/390kg (492ppk) E Jefferson £1920/400kg (480ppk) R McCullagh £1910/380kg (502ppk) £1900/350kg (542ppk) C McAninley £1900/400kg (475ppk) W Spence £1900/500kg (380ppk) M Mullin £1890/480kg (393ppk) A Hempton £1850/310kg (596ppk) and K Jefferson £1830/360kg (508ppk).
Heifers
D Lagan £2600/630kg (412ppk) £2120/570kg (371ppk) D Scott £2480/620kg (400ppk) £2360/540kg (437ppk) £2270/550kg (412ppk) £2200/550kg (400ppk) £2140/530kg (403ppk) £2140/560kg (382ppk) £2110/530kg (398ppk) £2100/510kg (411ppk) £2000/500kg (400ppk) £2000/490kg (408ppk) C Jackson £2300/560kg (410ppk) £2280/520kg (438ppk) R Giles £2260/610kg (370ppk) £2200/520kg (423ppk) £2180/620kg (351ppk) £2120/610kg (347ppk) £2000/500kg (400ppk) £1850/480kg (385ppk) P Swaile £2180/530kg (411ppk) £2000/500kg (400ppk) £1910/450kg (424ppk) H McIvor £2000/480kg (416ppk) P Coyle £2000/430kg (465ppk) £1960/420kg (466ppk) M Spence £1990/480kg (414ppk) £1950/450kg (433ppk) £1880/430kg (437ppk) £1870/480kg (389ppk) Gortavoy Farm £1940/480kg (404ppk) and I McKenna £1830/440kg (415ppk).