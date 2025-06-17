High trade for cattle at Draperstown Mart, fat cows selling to £3000/790kg
Bullocks
P Fullen £2870/850kg (337ppk) £2820/780kg (361ppk) £2820/800kg (352ppk) £2800/750kg (373ppk) £2800/780kg (359ppk) £2720/690kg (394ppk) £2700/790kg (341ppk) £2520/690kg (365ppk) £2350/630kg (373ppk) £2250/660kg (340ppk) E Simpson £2480/660kg (375ppk) M Ballantine £2240/570kg (393ppk) K Quigg £2180/580kg (375ppk) £1970/500kg (394ppk) £1930/450kg (428ppk) £1890/450kg (420ppk) £1880/490kg (383ppk) £1870/470kg (397ppk) G McGeagh £2180/580kg (375ppk) £2050/650kg (315ppk) and F Walls £1850/520kg (355ppk).
Heifers
F Walls £2240/650kg (344ppk) C Boyle £2220/640kg (346ppk) £2030/610kg (333ppk) M Ballantine £2190/600kg (365ppk) M Burke £2140/530kg (403ppk) £1840/480kg (383ppk) E Simpson £2100/600kg (350ppk) £2040/560kg £2040/560kg (364ppk) P McCullagh £1840/470kg (391ppk) £1800/480kg (375ppk) K Quigg £1780/500kg (356ppk) £1760/500kg (352ppk) £1700/460kg (369ppk) and T McNally £1700/460kg (369ppk) £1630/460kg (354ppk) £1140/270kg (422ppk).
Weanlings
K McMullin £1910/580kg (329ppk) £1360/370kg (367ppk) C McGarvey £1700/410kg (414ppk) £1480/390kg (379ppk) G McVey £1600/470kg (340ppk) M McLaughlin £1470/370kg (397ppk) T Hamilton £1370/330kg (415ppk) C George £1360/300kg (453ppk) £1100/260kg (423ppk) MD McLaughlin £1340/350kg (382ppk) C Conway £1330/270kg (492ppk) £1330/340kg (391ppk) £1290/260kg (496ppk) £1180/260kg (453ppk) A McGurk £1250/300kg (416ppk) £1100/240kg (458ppk) R Pickering £1100/280kg (392ppk) £990/260kg (380ppk) £900/310kg (290ppk) £920/310kg (296ppk) and D Campbell £950/260kg (365ppk) £930/290kg (320ppk) £890/260kg (342ppk).
Fat cows
C McIlwaine £3000/790kg (379ppk) J Martin £2984.80/910kg (328ppk) £2725.80/770kg (354ppk) £2706.00/820kg (330ppk) £2656.00/830kg (320ppk) J Rogers £2648.80/770kg (344ppk) £2125.20/660kg (322ppk) L McKenna £2568.80/760kg (338ppk) A McGurk £2430.00/740kg (328ppk) C J McNamee £2308.80/740kg (312ppk) J Rogers £2294.00/620kg (370ppk) S R McLean £2281.40/610kg (374ppk) £1640.00/500kg (328ppk) K Quinn £2280.00/750kg (304ppk) £1319.20/680kg (194ppk) K Trainor £2226.00/700kg (318ppk) S Murray £2198.00/700kg (314ppk) N Donaghy £1990.04/530kg (375ppk) £1790.00/530kg (337ppk) £1680.00/500kg (336ppk) and E McCrory £1945.40/710kg (274ppk).